U na vittoria a dir poco "pazzesca": Celebrity Hunted 2 è donna e lo dimostrano le due vincitrici dell'edizione, Myss Keta ed Elodie. Che conquistano tutti con astuzia, furbizia e fantasia

Celebrity Hunted 2 è donna. Lo avevamo già sospettato quando, mesi fa, Amazon Prime aveva annunciato il cast e aveva puntato su delle figure femminili travolgenti, d'impatto.

Ora, finiti i giochi, ne abbiamo la conferma: le uniche due vincitrici sono Myss Keta ed Elodie che non solo sono riuscite nell'ardua impresa di sfuggire ai cacciatori, ma hanno anche conquistato il cuore del pubblico.

Sì, perché l'accoppiata di cantanti non è stata casuale: le due hanno spesso collaborato in passato. Il loro affiatamento sotto pressione era però tutto tranne che scontato. E invece, sorpresa: le moderne Thelma e Louise hanno hanno salutato tutti fuggendo in barca, senza mai dividersi.

Myss Keta, Elodie e il fuoco nel sangue

Che non ci voglia male l'altra coppia del gioco, formata da due uomini eccezionali, ovvero Achille Lauro e il suo fidato amico (nonché ex compagno artistico) Boss Doms, ma quella formata da Keta ed Elodie è stata, sin dall'inizio, la coppia con più verve.

Se Lauro e Doms hanno rivelato il loro lato più giocoso (e a tratti ingenuo), Myss Keta ed Elodie ce l'hanno messa tutta per dare sfogo alla loro fantasia, alla loro creatività e al loro ingegno. Con il fuoco nel sangue, si sono buttate subito a capofitto nell'avventura.

All'inizio, se dobbiamo dirla tutta, hanno anche fatto alcuni errori di valutazione, ma solo per tornare immediatamente sui loro passi e pentirsi di un eccesso di "spavalderia".

Il punto forte della coppia vincente sta sicuramente nell'arte d'arrangiarsi. Entrambe le cantanti, nonostante i caratteri diversi, sono riuscite a trovare degli escamotage vincenti anche in situazioni (apparentemente) disperate.

Hanno anche dimostrato di essere state in grado di creare una buona rete di supporto: degli assi nella manica che grazie ai loro input e alle loro intuizioni, sono riusciti a dare loro il passepartout per raggiungere il premio finale. Chapeau.

Le performance delle altre fuggitive

Ma diciamolo pure: Celebrity Hunted 2 è donna anche perché Myss Keta ed Elodie non sono state le uniche donne ad attirare l'attenzione e a dare filo da torcere ai cacciatori. Vanessa Incontrada e Diletta Leotta hanno giocato davvero divinamente.

La differenza con Myss Keta ed Elodie è stata tutta "caratteriale": le due fuggitive si sono approcciate al percorso in modo completamente diverso. Ciononostante, entrambe sono state in grado di calamitare l'attenzione del pubblico. Vediamo nel dettaglio com'è andata la loro avventura.

Vanessa Incontrada, Regina delle Nevi

Possiamo dirlo? Diciamolo pure: Vanessa Incontrada è la fuggitiva più dolce e genuina che si sia mai vista sulla faccia della terra. Ha affrontato ogni difficoltà da sola e, a dirla tutta, aveva ottime possibilità di vincere.

Ciò che l'ha penalizzata (e che ha fatto sì che invece fosse la prima a essere catturata) sono state forse, proprio la sua semplicità e la sua componente emotiva.

Arrivata a Madonna di Campiglio si è trasformata in una splendida Regina delle Nevi. Si è rilassata, si è sentita a suo agio e proprio questo le ha fatto commettere degli errori (alcune telefonate) che l'hanno resa subito rintracciabile.

La sua fuga è stata quasi da cardiopalma e tutte ci siamo immedesimate nella sua "disperazione" prima di essere catturata: un'avventura così bella doveva essere destinata a durare di più, molto di più.

Diletta Leotta e la fuga dalla "piega" rilassante

Diletta Leotta: esuberante, prorompente, incantevole. Da lei ci si sarebbe aspettato di tutto, vista la passione per lo sport, il fisico allenato e la spiccata attitudine a cimentarsi in storie e relazioni adrenaliniche. E invece?

Invece, sorpresa: Diletta è riuscita a dimostrare al pubblico di Celebrity Hunted che una fuga può essere anche un momento di relax e benessere. In modo del tutto inaspettato, Diletta ha iniziato la sua avventura... dalla parrucchiera.

Dopo la piega è stata ospite di amiche e amici che l'hanno coccolata in ogni modo possibile. Il suo errore? Cedere al desiderio di raggiungere il suo amore, Can Yaman, e passare del tempo con lui.

Proprio per via di Yaman, la Leotta è stata beccata a Roma, fuori dall'albergo di proprietà di un'amica in cui aveva trovato riparo. La corsa disperata non è servita a salvarla, ma Diletta l'ha presa sportivamente: si è complimentata con le chi l'ha catturata, due cacciatrici, dicendo «Viva le donne»!

Tirando le somme, possiamo dire che la sua performance ha dimostrato che si può davvero scappare con stile, eleganza e strizzando l'occhio al lusso.

Celebrity Hunted, adrenalina e buona musica

C'è un motivo in più per dire che Celebrity Hunted è donna: la forte presenza della dea musica. Achille Lauro, Boss Doms, Myss Keta ed Elodie sono riusciti a trascinare nel programma personaggi del calibro di Zucchero, Antonello Venditti e dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Un'edizione davvero straordinaria, che ci lascia solo un'interrogativo: cosa succederà e chi parteciperà alla prossima fuga?