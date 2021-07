Che cosa significa (e a che serve) essere adattabili sul lavoro?

L 'adattabilità sul lavoro è una delle competenze trasversali più richieste in un mondo del lavoro in continua evoluzione. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché dovresti potenziare questa caratteristica

Essere adattabili sul lavoro è uno degli aspetti fondamentali e più richiesti del momento. Le professionalità si sono evolute e, con esse, è anche cambiato il tuo approccio nei confronti dei compiti che ti vengono assegnati quotidianamente.

Questa competenza trasversale è diventata imprescindibile nella vita lavorativa ma anche nella vita di tutti i giorni. Si sente parlare di resilienza con una frequenza sempre maggiore. Per semplificare, devi essere pronte a ogni tipo di oscillazione della tua carriera e saper trarne il giusto vantaggio. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come affrontarla al meglio.

Che cosa significa essere adattabili sul lavoro

Devi essere capace di far fronte ai mutamenti della realtà, in ogni momento. Ciò non significa che debba modificare la tua vita minuto dopo minuto, ma devi agire sui piccoli dettagli che sul lungo periodo possono fare la differenza. Devi rendere flessibile il tuo modo di pensare ma anche il tuo atteggiamento verso i cambiamenti, che stanno diventando sempre più inevitabili.

Il flusso costante e in divenire fa parte dell’esistenza di ognuna di noi ed è spesso soggetto a sconvolgimenti. Tieni presente che le aziende devono adattarsi alle esigenze di mercato che sono in continuo mutamento, poiché è fondamentale che stiano al passo con i tempi.

Perché questo processo possa svolgersi nel migliore dei modi e con successo, devi liberarti di tutti gli schemi precostituiti e iniziare a pensare a un percorso non lineare. Adattati alle nuove tecnologie, in costante evoluzione, e pensa che i ruoli lavorativi stanno cambiando. Arricchisci, poi, il tuo bagaglio impossessandoti di questa competenza trasversale plasmandola in base alle richieste del mondo che ti circonda.

A cosa serve la flessibilità

Essere disposta al cambiamento ti permette di far fronte a ogni modificazione della tua carriera senza essere sconvolta dalle novità e dagli imprevisti. In questo modo, puoi presentarti con successo in ogni occasione e non avere angoli ciechi nel tuo percorso.

In più, questa competenza così particolare ti consente di trarre linfa positiva da ogni imprevisto che può rallentare il tuo cammino, trasformandolo in energia positiva. Essere flessibile ti rende adatta a ogni tipo di lavoro.

Cosa succede sulla via dell’adattabilità

Sei una persona umana, quindi è inevitabile che entrino in gioco emozioni e sentimenti. In questo percorso, devi quindi saper gestire la sfera comportamentale e iniziare a capire che l’adattabilità è l’unica via per vivere serenamente un percorso lavorativo soddisfacente e di successo.

Alcune persone possiedono questa dote in maniera naturale perché si sentono senza vincoli e senza radici. Son in grado di prendere i cambiamenti con positività e trarne il massimo vantaggio rimanendo sereni e sempre proattivi. Puoi notarle anche da come si vestono, perché cambiano spesso stile. La loro vita non è fatta di schemi rigidi.

Se non possiedi queste caratteristiche innate, allora devi lavorare per smussare gli angoli ancora troppo angusti e iniziare a pensare diversamente. Il cambiamento non deve essere per forza negativo ma, anzi, potrebbe anche consentirti di compiere quel passo in più per far spiccare il volo alla tua carriera. Puoi imparare a diventare flessibile sviluppando quella che viene definita intelligenza emotiva, che può essere potenziata nel tempo.

Come allenare l’adattabilità

Inizia a modificare il tuo modo di pensare e liberati dagli effetti rassicuranti della comfort zone. Tieni presente che le situazioni scomode fanno parte della vita e le devi affrontare. Se sei pronta a farlo, sarà più facile.

Interrogati sulla tua maniera di reagire alle modificazioni e tieni presente che essere flessibili non significa accettare tutto senza la minima reazione. Devi, invece, reagire positivamente e ripartire da questo cambiamento, così da non rimanere sopraffatta dal naturale decorso della vita.

Tieni la mente aperta

Non prendere tutto come un imprevisto ma come un’informazione dalla quale puoi trarre nuove conclusioni. Sfrutta quest’avvenimento come una chiave, di quelle in grado di aprire molte più porte di quante non se ne siano chiuse nell’ultimo periodo. Pensa in modo fluido e tieni sempre fisso il quadro generale della situazione.

Reagisci al cambiamento

È fondamentale che tu non rimanga ferma. Le situazioni imprevedibili fanno parte del tuo percorso e, quindi, devi imparare a vederle come sfide positive, come nuovi stimoli per andare avanti. Rivedi la tua lista di priorità e, se serve, aggiungine una nuova.

Sviluppa la tua creatività

Sfrutta le risorse che hai a disposizione per dare una spinta alla creatività, che può manifestarsi anche in un pensiero laterale che hai preso da un’esperienza precedente. Cogli la vita di sorpresa e inizia a improvvisare, laddove possibile, e sperimentare senza paura.

Cura la comunicazione

Esprimiti chiaramente, senza mezzi termini, con tutti i colleghi e i collaboratori. Ascolta quello che hanno da dire gli altri e non stare troppo imbrigliata nelle tue idee, così da iniziare ad accoglierne di nuove. Liberati da tutti i pregiudizi, che sono sempre deleteri, e inizia a pensare in grande!

Cosa devi fare per essere adattabile

Le “regole” sono poche ma fondamentali. Devi prevedere il cambiamento, controllarlo e adattarti. Cambia i tuoi schemi e il tuo atteggiamento, apprezza quello che di nuovo ha da insegnarti e preparati a modificare di nuovo la tua vita. Libera i tuoi pensieri e rendili adattabili a ogni situazione. Sfrutta ogni scossone come un’opportunità per creare qualcosa di nuovo, senza opporre resistenza. Quest'atteggiamento ti servirà sul lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni.