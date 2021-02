Chiara Ferragni e Fedez, arriva il docureality sulla loro vita

S arebbe in arrivo il docureality su Chiara Ferragni e Fedez: lo show dovrebbe raccontare la quotidianità della coppia e la loro vita in famiglia

È una coppia che non ha bisogno di presentazioni, quella formata da Chiara Ferragni e Fedez. E, allo stesso tempo, sembra anche non aver segreti, vista l'onnipresenza sui social network. Eppure nei prossimi mesi potremmo saperne ancora di più.

Come? Con il docureality sulla loro vita che, a quanto pare, è già in produzione. I Ferragnez avrebbero già aperto le porte ai videoperatori, che li starebbero catturando in ogni momento della loro quotidianità, andando oltre ai (tantissimi) momenti che loro stessi condividono con i follower.

Il docureality sui Ferragnez

Cosa sappiamo, dunque, sul docureality che vedrebbe protagonisti Chiara Ferragni e Fedez? Purtroppo giusto qualche piccola indiscrezione, venuta fuori durante una puntata di Ogni Mattina, su Tv8.

Nel corso del programma condotto da Adriana Volpe, il giornalista Santo Pirrotta ha preso la parola per la sua consueta rubrica settimanale Un santo in paradiso.

Proprio all'interno della rubrica ha dichiarato che Chiara e Federico starebbero già girando il reality, con telecamere che li seguono 24 ore su 24 ovunque loro vadano.

La casa dei Ferragnez sarebbe attualmente "invasa" e i due starebbero facendo non pochi sforzi per nascondere il tutto ai follower, che aggiornano continuamente per mezzo dei loro social.

In più, secondo Pirrotta, la presenza delle telecamere avrebbe portato Fedez a fare delle sfuriate un paio di volte, mentre Chiara sarebbe perfettamente a suo agio.

Il successo di Chiara Ferragni: Unposted

In effetti, a Chiara Ferragni piace raccontarsi anche se non nel senso narcisistico del termine. Più volte, per mezzo di Instagram, l'influencer ha parlato di come il successo (inatteso) sia stato il frutto di un impegno totalizzante, a tratti annichilente, che l'ha anche portata a perdere di vista il suo stesso benessere.

Si può dunque supporre che il docureality sia la naturale "conseguenza" di Chiara Ferragni – Unposted, film disponibile su Amazon Prime che è stato un vero successo non solo tra i fan dell'imprenditrice digitale, ma anche tra chi, prima, la vedeva solo come quella che indossa i vestiti di marca.

Il docufilm, infatti, racconta la sua storia non in modo romanzato ma realistico, con tanto di interviste e approfondimenti sui momenti più toccanti, sia in positivo che in negativo: rivela una Chiara tanto forte quanto fragile, tanto impegnata quanto spaventata.

Se Chiara Ferragni - Unposted risponde a chi si chiede come abbia fatto a diventare chi è, il docureality in arrivo potrebbe invece narrare la Chiara dietro lo schermo, quella che ogni giorno ha a che fare con le piccole difficoltà in cucina, con un bellissimo bambino in crescita e un marito tanto esilarante quanto "capoccione".

Fedez a Celebrity Hunted

A prescindere dalle supposte sfuriate, anche Fedez non è uno che si tira indietro quando si tratta di mettersi in gioco. D'altronde non è un caso che Chiara e Federico si siano trovati, sono proprio sulla stessa lunghezza d'onda.

A dimostrarlo è stata la partecipazione di Fedez alla prima edizione di Celebrity Hunted, reality targato Amazon Prime in cui una squadra di investigatori dava la caccia a diversi vip. Il rapper, in gara con lo youtuber Luis Sal, si è dimostrato estremamente a suo agio davanti alle telecamere.

Addirittura, il duo era uno dei più amati della prima edizione, oltre che uno dei più audaci e talentuosi. Non per niente (insieme alla coppia Barra-Santamaria) i due fuggitivi sono riusciti a vincere il gioco, devolvendo il premio alla compagnia teatrale Mayor Von Frinzius e all'AIRC.

Chiara Ferragni e Fedez: a quando il docureality?

Insomma, le velleità da protagonisti di reality ci sono tutte. E ci sarebbe anche la piattaforma: sì, perché sarebbe ancora Amazon Prime a ospitare lo show.

D'altronde, la coppia Fedez-Ferragni sembra destinata a una sorte vicina a quella dei Kardashian, noti per il format che li segue in tutto e per tutto e che ha avuto un successo straordinario.

La differenza con i Kardashian, però, c'è eccome. Chiara e Federico sono tutto fuorché kitch, ragionano con intelligenza e sanno come affermare la propria presenza senza fare in modo che scada nell'eccessivo.

Forse è proprio per questa ragione che non c'è ancora una data ufficiale: è probabile che la coppia stia soppesando i pro e i contro dell'essere seguiti dalle telecamere 24 ore su 24.

Inoltre, pare che finché l'accordo non si sarà chiuso, i due non potranno né confermare né smentire la messa in onda del programma: la conseguenza sarebbe, infatti, una salatissima penale.

Fedez a Sanremo 2021, tra gaffe e grandi attese

C'è, infine, un altro grande banco di prova per i Ferragnez: Fedez è infatti uno dei cantanti in gara a Sanremo, al fianco di Francesca Michielin. I due sono concorreranno con il brano Chiamami per nome.

Un'esperienza che, però, ha rischiato di finire prima di cominciare. "Colpa" del cantante che, per una svista, ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram una story in cui si potevano ascoltare 10 secondi del brano.

Il video, che vedeva tra l'altro protagonisti la Ferragni e il piccolo Leone, intento a ballare sulle note del padre, è stato subito rimosso. Tuttavia, il duo ha temuto di essere espulso dato che i brani devono essere del tutto inediti e mai ascoltato dal pubblico.

La vicenda, per fortuna, si è chiusa bene. L'Organizzazione del Festival di Sanremo ha infatti rilasciato un comunicato per annunciare che «La durata dell’interpretazione nel video risulta essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano».

Fedez è poi corso dalla Michielin con un mazzo di fiori, ma una cosa è certa: per il momento rinuncerà a essere social, almeno in sala prove.