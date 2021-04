I mparare a valorizzare gli spazi con i colori giusti potrebbe essere la strada giusta per trarre il massimo vantaggio da una casa piccola: scopriamo insieme come fare

Vivere in uno spazio ristretto potrebbe creare l’illusione che sia tutto troppo affollato intorno a noi. Ci sono diversi modi per far sembrare più grande la tua casa e non solo con la scelta dei mobili giusti. Presto scopriremo che i colori, selezionati accuratamente, possono fare miracoli!

Via libera alla creatività, quella che sarà in grado di aprire gli spazi della tua casa e farla sembrare molto più grande di quella che è in realtà. I passaggi sono semplici: dovrai scegliere i colori per le pareti della tua abitazione e cambiare il volto del tuo soggiorno, del salone, delle camere da letto e del bagno.

Dipingere le pareti con i colori giusti

La scelta delle tinte migliori per la tua casa è fondamentale per ampliare gli spazi, che appariranno immediatamente più grandi. Ecco 10 suggerimenti per migliorare la tua abitazione e farla sembrare enorme!

Non avere paura di osare

Quando si tratta di scegliere un colore per uno spazio ristretto, in molti si accontentano del bianco per il timore di scegliere la tinta sbagliata. Non avere paura di optare per un colore diverso e che sia di tuo gradimento.

Scegliere tonalità fredde o chiare

Nella ricerca del tuo colore preferito, tieni in considerazione la gamma dei torni freddi e chiari. L’illusione ottica sarà immediata e farà sembrare il tuo spazio molto più grande di quello che è.

Evitare le tonalità scure

Per avere uno spazio caldo e accogliente, scegli una tinta che sia ricca di pigmenti ma evita i colori scuri. I toni più carichi sono certamente più attraenti ma possono creare l’effetto opposto a quello sperato. Cancella dalla tua lista il nero e il blu scuro, ma anche il viola e il rosso.

Classificare i colori per stanza

Nella scelta del colore delle pareti della tua cucina, devi tenere in considerazione tutti i toni luminosi che possono dare energia fin dalle prime ore del mattino. Per la camera da letto, invece, opta per un colore rilassante come il grigio e il verde salvia. Per non sbagliare, considera la funzione di ogni spazio.

Scegliere la finitura giusta

Il colore delle pareti è solo il primo passo nella tua opera di cambiamento. Puoi valorizzare ancora il tuo spazio con una finitura lucida o semilucida o a guscio d’uovo. Ogni effetto decorativo può aiutare ad aprire uno spazio piccolo.

Abbinare i mobili alle pareti

I colori devono essere monocromatici. Abbandona l’idea di dipingere ogni parete con una tinta diversa per non creare interruzioni ma abbina i mobili, così da ripetere lo stesso schema per tutta la stanza che apparirà sicuramente più grande.

Usare la tecnica delle pareti opposte

Dipingi la parete opposta alla porta in una tonalità leggermente più scura rispetto a quella scelta per il resto della stanza. Questo trucco aggiungerà spazio e creerà l’illusione che lo spazio sia più grande.

Curare le rifiniture

Decora gli angoli con strisce verticali che arrivino fino al soffitto, in modo da farlo sembrare più alto. Dopo aver finito di dipingere la stanza, ritocca le rifiniture con un po’ di pittura bianca che sia in grado di riflettere la luce.

Scegliere una buona pittura

Prenditi del tempo per gli acquisti e non farti tentare dai prezzi bassi. Perché la tua casa abbia un bell’aspetto, devi puntare sulla qualità dei tuoi prodotti. La vernice buona è più performante e te ne sarà sufficiente una quantità minore, rendendola la soluzione più conveniente per le tue esigenze.

Avere a disposizione uno spazio piccolo, quindi, non è necessariamente svantaggioso. Con un’attenta selezione dei colori e qualche accorgimento sui mobili, puoi ottenere il massimo dai tuoi spazi che saranno ampi ma anche accoglienti.

Trucchi rapidi per piccoli spazi

Ci sono diversi modi per valorizzare il soggiorno e farlo sembrare più grande e accogliente. Inizia dai mobili e decidi per una selezione di toni monocromatici o che siano delle sfumature del colore principale che hai scelto. Limita il numero di mobili per ogni stanza, così da non creare disordine. Valuta anche la quantità di accessori: non devono essere troppi!

Aggiungi degli specchi a muro, in modo da riflettere le immagini e la luce. Questo escamotage sarà in grado di creare l’illusione di una stanza più grande, anche di dimensioni doppie. Opta per un tavolo in vetro e decora le pareti con alcuni dipinti di tuo gusto.

Non tralasciare l’importanza dell’illuminazione: le luci possono fare una grande differenza in una casa piccola. Scegli apparecchi che non occupino troppo spazio o incassa alcuni led sul soffitto, in modo che il tuo spazio sembri più ampio ma anche molto luminoso.

Le possibilità per ingrandire il tuo spazio sono quindi molteplici. Parti dal colore delle pareti ma presta attenzione anche ai mobili: devono essere calibrati in modo da non risultare soffocanti ma - invece - devono aiutare a dare una spinta di luminosità alla tua casa che, così, sembrerà gigantesca!