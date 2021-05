Come apparire sempre ben curate, anche nei giorni no

E sistono giorni avversi, nei quali riuscire ad apparire ben curate è una vera e propria mission. Ecco come vincere la sfida e sentirsi sempre al top

Ammettiamolo, apparire sempre ben curate e al top non è semplice.

La routine quotidiana, infatti, tra studio, lavoro, fitness e impegni vari può mettere tutte noi a dura prova. Per non parlare dei tanto temuti giorni delle mestruazioni e di quelli del pre ciclo, che per molte ragazze rappresentano un vero e proprio flagello.

Se leggendo queste parole avete rivisto in pieno la vostra situazione, la prima cosa che dovreste ricordare è che essere sempre perfette non sia assolutamente necessario, anzi, lasciarsi andare a volte è più che salutare.

Se però non riuscite proprio a far tacere la vostra vocina interna che vi impone rigore beauty ogni giorno, ecco qualche piccolo consiglio per apparire sempre ben curate anche nei giorni no.

Raccogliete i capelli

Programmare i propri impegni in base ai giorni di lavaggio capelli è la sfida beauty più grande di tutte. Giorni e giorni di calcolo scientifico per capire quando sia il momento di dedicarsi alla cura della propria chioma, e quando crediamo di esserci riuscite ecco che spunta l’impegno improvviso e inderogabile, proprio nel giorno no.

Come fare in questo caso per apparire ben curate anche se non si ha tempo di lavarsi i capelli? Se i vostri sono abbastanza lunghi da permetterlo, optare per un raccolto è sempre la soluzione ideale.

Coda di cavallo o treccia

Se l’appuntamento che vi attende a minuti è informale, potete semplicemente raccoglierli in una coda di cavallo alta o in una treccia, sembrerete in ordine e ben curate, e avrete allo stesso tempo un look sbarazzino che non guasta mai.

Se volete aggiungere un tocco di romanticismo, annodate un nastro di raso all’estremità della coda o della treccia.

Chignon

In caso l’imprevisto sia di lavoro o comunque in un ambiente formale che richieda un look classico, l’intramontabile chignon potrebbe rivelarsi il vostro salva vita.

Fate una skincare detox

Avete fatto le ore piccole sui libri o siete reduci da una serata super con le vostre amiche, che oltre a tanto divertimento vi ha lasciato anche occhiaie violacee, colorito spento e aria super sbattuta?

Niente panico, per risollevarvi un po’ il morale e apparire ben curate, il primo passo è quello di compiere una skincare routine mirata, ovvero detox e illuminante.

Lavate quindi il viso con acqua il più possibile fredda, oltre che con il detergente giusto, ovviamente. Lo sappiamo, come azione mattutina vi sembra un po’ violenta ma fidatevi, il freddo ha il potere di dare una spinta alla circolazione cardiaca e, oltre a svegliare, dona subito al viso un aspetto più sano e luminoso. A questo punto se avete tempo procedete con una maschera detox che purifichi e aiuti ad eliminare tossine e cellule morte.

Anche lo scrub può essere una valida alternativa, visto che la sua azione esfoliante aiuta a ripristinare un colorito sano.

Infine, passate alla stesura di sieri o creme rivitalizzanti ed energizzanti, per un bust di supporto in più.

Scegliete un trucco super glow

Durante i giorni no non sempre si ha voglia di truccarsi, ma farlo, con i giusti accorgimenti, può farvi sembrare ben curate anche quando le energie o gli entusiasmi siano ai minimi storici.

Ricordatevi, non serve perdere ore ed ore davanti allo specchio. Per rimandare un’immagine al top, sono sufficienti pochi minuti, basta scegliere i prodotti giusti.

Dimenticate tutto ciò che sia opaco o mat ma dirigetevi verso formule leggere e illuminanti.

Se avete un fondotinta con queste caratteristiche potete stenderlo su tutto il volto con semplicità ma se puntate a una soluzione ancora più easy e naturale procuratevi questi tre prodotti: correttore, illuminante e gloss.

Con il primo occupatevi di eventuali occhiaie e piccole imperfezioni sparse, picchiettandolo delicatamente. L’illuminante, invece, deve essere steso nelle zone del viso che volete mettere in risalto, come zigomi, punta del naso e arco di cupido.

Infine, non dimenticatevi di passare sulle labbra il gloss, trasparente o colorato, uno strumento che non può mancare nelle vostre trousse e borsette e che può farvi sembrare subito curate e fresche, anche in una giornata no.

Puntate tutto sul rosso

Quando si vive una giornata negativa, per qualunque motivo essa sia, sorridere e ritrovare energia e buon umore dovrebbero essere i primi obiettivi. I modi per farlo sono tanti ma se siete make up addicted saprete meglio di tutte come il colore possa fare miracoli, soprattutto il rosso.

Questa nuance, infatti, è il simbolo della passione e dell’energia, perché allora non puntare su di lei? In fondo perfino Coco Chanel sosteneva «Se siete tristi o se avete un problema d’amore, truccatevi, mettetevi il rossetto rosso e attaccate».

Seguite dunque il suo consiglio e scegliete tra i vostri rossetti il rosso più scintillante che avete, vi farà sentire subito meglio e illuminerà immediatamente il vostro viso.

E per un pieno di rosso extra, dipingete allo stesso modo anche le unghie. Sfoggiando questi due punti di colore non solo sarete ben curate, ma anche irresistibili.