Come celebrare la Festa del Papà a distanza, durante la Pandemia

F esteggiare la Festa del Papà in Pandemia da Covid-19 è difficile: ci mancano gli abbracci, l'affetto, organizzare una cenetta al ristorante o casalinga. In ogni caso, però, ci sono molte idee per stupire i propri padri, anche a distanza.

Un anno fa, molte di noi credevano che il 2021 sarebbe andato diversamente e che la Festa del Papà si sarebbe potuta festeggiare come di consueto. Le restrizioni da Covid-19 ci impongono la distanza dai nostri affetti, per prevenire il contagio. Ma il nostro amore per il papà, fortunatamente, può essere manifestato in molti modi. Consigli e spunti su come celebrare la Festa del Papà durante la Pandemia.

Ci tornano subito alla mente le video call, che si sono rivelate estremamente preziose durante il primo lockdown. Perché non organizzare una chiamata con il papà? Ci si ritroverebbe ugualmente. Non rinunciate al regalo e, perché no, a un mazzo di fiori. Siamo nel 2021: anche gli uomini possono riceverli e saranno altrettanto graditi, soprattutto perché regalati dalle proprie figlie.

Come festeggiare la Festa del Papà a distanza

Nonostante tutto, ci manca la corsa febbrile al regalo da scegliere per il papà, il biglietto d’auguri, l’organizzazione di una deliziosa cenetta. Sono gesti consuetudinari, a cui difficilmente possiamo rinunciare. Ma dobbiamo farlo, siamo costrette. E allora come celebrare la Festa del Papà senza fargli mancare il nostro affetto?

Ordinando, magari, un vassoio di pasticcini, una torta, un mazzo di fiori o facendogli recapitare un regalo. In un mondo tecnologico come quello in cui viviamo attualmente, è difficile non riuscire a realizzare anche il più piccolo dei desideri, senza nemmeno, poi, spendere molto.

Per chi non può vedersi con il papà, abbiamo pensato ad alcuni consigli per manifestare l’amore che proviamo. Iniziamo dalla pasticceria: avete prenotato una torta per il papà? Sceglietene una super golosa: per una volta, non badate affatto alle calorie. Cioccolato, panna, crema pasticcera – considerate ovviamente i suoi gusti.

Idee regalo per la Festa del Papà

Se non si ha la possibilità di trascorrere questo giorno di festa insieme al papà, non bisogna rinunciare al regalo: badate bene, un pensiero personalizzato è molto spesso ben più gradito di un dono costoso. Soprattutto in questi tempi, in cui abbiamo riscoperto la gioia di un abbraccio, il significato di una parola.

Nel caso dei bambini o bambine, lavoretti e pensierini saranno molto apprezzati. E per le ragazze o le donne adulte? Come celebrare la Festa del Papà con un bel regalo? La tecnologia viene in nostro soccorso: basta prenotare un regalo, sfruttando la potenza degli store online.

Molti e-commerce consegnano i doni in giornata, permettendovi così di fare una piccola, ma gradita sorpresa. Per quest’anno, vanno molto di moda i regali personalizzati: un portachiavi, un quadro con una foto, un album, una bottiglia del suo vino preferito.

Una cena in call

Quest’anno salta purtroppo la classica cena in famiglia. Grazie alla moderna tecnologia, però, possiamo organizzare comunque una cena con il papà e il resto della famiglia. Ci vuole un po’ di pianificazione: cercate di scegliere un piccolo menù dedicato al papà, facendovi aiutare dalla mamma, o eventualmente ordinate una pizza.

Potete anche decidere di fare un gioco di società a distanza, come il classico “nome, cose, città” o guardare un film in sincrono. Sì, non offrono la medesima soddisfazione di poter abbracciare il papà. Ma almeno avrete l’occasione di trascorrere del tempo prezioso insieme a lui.

Fiori per il papà? Assolutamente sì

È tempo di rompere gli schemi: i fiori possono essere regalati anche al papà. In realtà regalare i fiori è un gesto che si protrae sin dall’antichità e che si rivela estremamente gradito. Un pensiero affettuoso, che può dimostrare vicinanza e, in base al significato dei fiori scelti, un gesto importante e sincero.

Ma quali sono i fiori da regalare al papà? Potete scegliere la gardenia, una pianta che da sempre ispira fiducia e lealtà, perfetta per i papà che lavorano in ufficio, in quanto il suo profumo è inebriante. Molto bello è anche il garofano rosso, che simboleggia la vivacità e soprattutto l’ammirazione: particolarmente indicato, dunque, per la figura paterna. Infine, un bel mazzo di girasoli, i fiori del “sole” per eccellenza, magnifici e profumati.

Come realizzare un biglietto personalizzato?

In cerca di auguri per la Festa del Papà? Per chi è in ritardo e non è più possibile spedire una cartolina con i servizi postali, ancora una volta abbiamo a disposizione un mezzo prezioso: le e-mail. Potete strutturare il vostro biglietto di auguri per la Festa del Papà come più lo ritenete opportuno: foto personali, della vostra infanzia felice, di un momento speciale trascorso con l’uomo della vostra vita.

In ogni caso, potete anche scegliere delle immagini per la Festa del Papà per un biglietto super personalizzato. Aggiungete delle frasi, scrivete i vostri sentimenti, aprite il vostro cuore. In un momento storico così difficile, riteniamo che parlare apertamente delle proprie emozioni non sia mai stato tanto importante. Fategli sentire che ci siete, che sapete che la mancanza è tanta, ma anche che lo amate e che, nonostante gli anni che passano, è ancora il vostro supereroe, come quando vi prendeva in braccio da piccole.