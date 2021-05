Come creare un perfetto angolo verde in casa

A vere piante e fiori in casa è motivo di gioia e armonia, soprattutto se si conoscono i trucchi del giardinaggio e si sa come preservare la loro salute. Consigli per un angolo verde tra le mura domestiche.

Ti piacerebbe avere un angolo verde in casa? Sin dall’alba dei tempi, esiste una sinergia speciale tra l’uomo e la natura, un rapporto ancestrale, che spiega la nostra stessa esistenza. Quando si abita in appartamento, ci si sente sempre sprovvisti di quel tocco di verde che rallegra e illumina gli ambienti. Abbiamo pensato di darvi qualche suggerimento speciale.

Non è obbligatorio avere un balcone o un terrazzo per prendersi cura di piante e fiori, soprattutto per le piante grasse, che non necessitano di lunghe esposizioni al sole. Con un pizzico di inventiva e pazienza, ci sono tante idee originali per avere un giardino in casa, dalle mensole alle bacheche e persino grazie alle scatole del tè. Parola d’ordine? Come sempre, riciclo e inventiva.

Valuta le piante grasse

È fondamentale scegliere delle piante che non richiedono una lunga esposizione solare, per evitare che possano deperire. Alcune tra le migliori sono le piante grasse, un classico per le case. Non hanno bisogno di cure particolari, sono molto belle e particolari da vedere e portano un tocco personale e moderno.

Naturalmente, abbiamo la possibilità di personalizzare i vasi a questo punto: colorati o bianchi e neri, per ottenere un angolo di pace e di verde nelle mura casalinghe. Le piante grasse, infine, sono un simbolo di pace e prosperità, fanno bene all’ambiente e non costano molto.

Usa mensole o bacheche

Se sei una creativa, perché non sfruttare le mensole o le bacheche a muro per creare il tuo angolo verde in casa? A tal proposito, si hanno parecchie scelte: vecchi scaffali da portare a nuovo o da realizzare con materiali di riciclo. L’abbellimento richiesto è uno: l’impronta green.

Le mensole possono diventare l’oggetto irrinunciabile del tuo salotto o della camera da letto, a cui aggiungere piante e piantine grasse, di varie dimensioni, per una cascata di verde che mette di buonumore e dona gioia e felicità. L’impatto visivo, in ultimo, sarà gradevole per voi e i vostri ospiti.

Decora il davanzale della cucina con piante aromatiche

Le piantine aromatiche sono estremamente utili: chi non ha mai sognato di raccogliere il basilico, la menta o il rosmarino, magari curati con le proprie mani? Da mettere rigorosamente sul davanzale della cucina, ti danno l’occasione di creare il tuo giardino casalingo.

Naturalmente, i costi non sono esagerati, ma è importante trattare al meglio le piante. Hanno bisogno di costante manutenzione ed è fondamentale che possano ricevere l’esposizione solare, soprattutto nel caso del basilico. Un consiglio: riponete gli aromi in vasi di terracotta o colorati.

Arreda la zona relax con le piante

Il salotto è il cuore della casa, dove amiamo riposare alla fine di una lunga giornata di lavoro. Chiudi gli occhi, pensa al divano: non sarebbe delizioso avere delle piante intorno, dei fiori che possano portare quell’effluvio di primavera? Potresti valutare delle piante a foglia grande, da curare con dedizione, o semplicemente dei fiori da porre sul tavolino.

La bellezza di avere ambienti verdi per tutto l’anno, senza dover attendere la primavera, significa regalarsi un angolo di pace e tranquillità. Una soluzione per chi ama particolarmente prendersi cura della natura e abita nel pieno centro della città. Se non hai un giardino a disposizione, non temere: scegli una delle nostre proposte e comincia a creare!

Ricicla contenitori o vasi particolari

Quante volte hai gettato le scatole del tè o le vecchie tazzine sbeccate? Magari, anche con un pizzico di dispiacere. Ebbene, ogni oggetto è potenzialmente riciclabile in modo particolare e accattivante. Per esempio, le tazzine da tè diventano ottime per riporre delle piccole piante grasse, mentre le scatole del tè possono essere decorate e usate per le piantine aromatiche.

Avere un green corner in casa è possibile senza spendere molto. Oltretutto, avrai modo di sperimentare vari oggetti di riciclo, senza contare che la disposizione delle piante è a tua discrezione e piacimento. Anche le scatole di latta possono essere sfruttate, preservando la salute del pianeta e supportando l’ecologia.

Acquista piante a soffitto, per una “cascata verde”

Se c’è un’idea davvero bella da realizzare, è la cascata verde casalinga. Le piante rampicanti o le piante da soffitto rappresentano una scenografia elegante e raffinata, che ci fa sentire proprio come in un giardino. Non noteremo neppure la presenza del tetto e l’odore ci conquisterà. L’effetto verde ottenuto è assicurato ed è una scelta non comune.

Sono anche di tendenza le famose “pareti verdi” o le “panche da giardinaggio” casalinghe. Le idee per un angolo verde in casa non mancano: come sempre, ti suggeriamo di scegliere la proposta che più rappresenta la tua essenza e la tua personalità per l’arredo.

Le piante fanno bene alla nostra psiche, subentrano nell’equilibrio biologico e psicologico, purificano l’aria e migliorano la qualità dell’ossigeno che respiriamo. In estate, per esempio, aiutano a rinfrescare, mentre in inverno cercano di riscaldare gli ambienti. Non negarti il tuo spazio green casalingo: la natura è la nostra migliore alleata di salute.