D ai mobili agli accessori, ecco qualche consiglio per creare una perfetta camera per gli ospiti. Basta davvero poco per fare la differenza

Accogliere gli amici e le persone care nella propria casa è qualcosa di stupendo, non possiamo negarlo. A volte lo facciamo per pura necessità, altre invece proprio per il gusto di condividere qualche momento insieme. Questo ci porta a una questione: come creare una camera perfetta per i nostri ospiti.

Per accogliere i nostri cari - anche solo per una giornata (e nottata) - ci dobbiamo ben organizzare. In questi casi sarebbe ideale adibire una stanza all'accoglienza dell'ospite o degli ospiti, dotata di ogni comfort e di tutto ciò che occorre per il soggiorno.

Immagina per un momento di trasformarti nel gestore di un bel B&B e poniti alcune domande essenziali. Che mobili servono? Quali accessori e suppellettili? E come dare un tocco personale? Insomma, come creare la camera per gli ospiti perfetta? Ecco qualche dritta!

Parola d'ordine: decluttering

Il primo step per creare una camera per gli ospiti perfetta è il decluttering. Da tempo questa parola, prima praticamente sconosciuta, è entrata a far parte del nostro vocabolario. Ma perché gli insegnamenti di Marie Kondo tornano utili anche in questa situazione?

Semplicemente perché ti insegna a eliminare il superfluo. E se vuoi organizzare una stanza per gli amici e i parenti che devono soggiornare in casa tua non puoi di certo costringerli a stare in un ambiente caotico e confusionario.

Spesso la "stanza in più" diventa il deposito momentaneo (ma non troppo) di oggetti che non utilizziamo, vestiti che avanzano dopo il cambio-stagione, mobili che non sappiamo dove mettere. Ecco, se vuoi creare da questo piccolo caos una camera perfetta per i tuoi ospiti devi liberarti di tutto questo. E dopo averlo fatto assicurati di pulire tutto per bene.

Decluttering non è soltanto eliminare il superfluo. In questo caso ti aiuta a rendere quella stanza "neutra", libera da oggetti personali e che diano all'ospite la sensazione di non invadere l'ambiente altrui.

Non esagerare coi mobili

I mobili giocano un ruolo importante, anzi fondamentale, quando vuoi creare una camera per gli ospiti. Pertanto (vedi sopra) non puoi arredarla in modo casuale, prendendo qua e là cose che non utilizzi, magari malconce, e che nell'insieme sono un pugno nell'occhio.

La camera degli ospiti non è un magazzino, ma un piccolo nido in cui le persone che soggiornano nella tua casa devono sentirsi a proprio agio. Perciò evita di riempirla di mobili, limitati a quelli essenziali come il letto, un comò, un paio di comodini. Se il tuo spazio lo consente, posiziona anche un armadio in cui gli ospiti possano sistemare i propri indumenti.

Sempre in base alla disponibilità dello spazio a tua disposizione, puoi optare per un tavolino o una piccola scrivania, con una bella lampada decorata. E ancora, aggiungere una sedia. Tutto in modo coerente, dando vita a un ambiente pratico, funzionale ma con un tocco di stile, che non guasta mai.

Scegli un letto comodo ma funzionale

Il letto dovrebbe essere il cuore della camera per gli ospiti. Del resto parenti e amici vengono a stare da te per un soggiorno, lungo o breve che sia, e devono aver la possibilità di dormire sonni tranquilli, proprio come se fossero a casa propria.

La scelta è ampia e tutto, come sempre, dipende dallo spazio a tua disposizione ma anche dal tipo di persone che ospiti. Valuta se si tratta di persone singole o di coppia, o ancora se devi accogliere un'intera famiglia. Dovresti scegliere un letto (o più letti) che soddisfino le loro esigenze.

L'ideale è optare per un letto matrimoniale con "contenitore", in modo che sia spazioso e al contempo funzionale. Il ripiano posto al di sotto del letto è molto utile per conservare e sistemare le proprie cose e ti risparmia anche l'armadio, qualora avessi problemi di spazio.

Dona un tocco di personalità con i giusti accessori

Quando si parla di arredamento i particolari sono quelli che fanno la differenza. Perciò se da una parte è giusto creare una camera per gli ospiti comoda e funzionale, dall'altra non dimenticare di personalizzarla e renderla assolutamente unica nel suo genere.

Per farlo non è necessario fare i salti mortali. Basta ad esempio acquistare della bella biancheria nuova, magari in tinta con i mobili o con i colori della stanza in generale. A questa puoi anche aggiungere dei cuscini decorativi, che sono sempre un ottimo modo per personalizzare e dare un tocco di colore all'ambiente.

Con gli accessori puoi davvero sbizzarrirti. Pensa alla gioia dei tuoi ospiti quando si accorgeranno di avere nell'armadio o nel comò un bel set di asciugamani tutto per loro. O quando, entrando, sentiranno il lieve e dolce profumo dei fiori freschi che gli hai fatto trovare sul tavolo. Basta davvero poco!

Rendi la camera rilassante e accogliente

Tutto quel che abbiamo elencato finora contribuisce a rendere la camera per gli ospiti accogliente, funzionale e dotata di ogni comfort. Ma se vuoi fare un ulteriore step, pensa anche ai colori.

Generalmente è consigliabile che questo tipo di stanza abbia delle tonalità neutre, quindi con pareti bianche o tinteggiate con colori che trasmettano un certo senso di tranquillità. La stanza degli ospiti è pensata principalmente per il buon riposo, oltre che per il soggiorno in sé, perciò se ha dei colori troppo accesi o della vecchia carta da parati, usurata e non proprio bella, forse è il caso di eliminarli.

Attenzione però, ricorda che non puoi ritinteggiare le pareti a ridosso dell'arrivo dei tuoi ospiti. Si ritroverebbero a soggiornare in una stanza impregnata dall'odore di vernice fresca, cosa non proprio ideale.

Fa' sentire gli ospiti come a casa propria

Che si tratti di lenzuola nuove o di asciugamani puliti, che tu scelga mobili bellissimi o accessori colorati e creativi, il fulcro della questione è soltanto uno: devi far sentire i tuoi ospiti a loro agio, come se fossero a casa propria!

Stupiscili con delle piccolezze, che in realtà possono fare davvero la differenza. Pensa ai set da bagno, di cui ormai in commercio si trovano tantissime versioni. Del bagnoschiuma, un sapone profumato, anche un tubetto di dentifricio (cosa che, ammettiamolo, spesso dimentichiamo). È una piccola "carezza" che farà sentire i tuoi ospiti speciali e ben voluti.