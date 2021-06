5 modi per essere più presente nella vita delle tue amiche (senza essere invadente)

C oltivare le amicizie è molto importante, ecco 5 modi per essere più presente nella loro vita, senza risultare invadente.

Gli impegni quotidiani a volte ci allontanano dalle amicizie, persino da quelle più care. Ma lo sappiamo tutte quanto sia importante dedicare del tempo di qualità alle persone a cui vogliamo bene.

Il problema è: come riuscirci senza risultare invadenti? Basta poco in realtà, è tutta questione di organizzazione e volontà. Ecco allora 5 modi per riuscire a essere più presente nella vita delle tue amiche. Ne saranno felici, garantito!

Chiamale spesso ma non trattenerle troppo

Esattamente come te, le tue amiche avranno impegni lavorativi, familiari o di altro genere. Potrebbero non avere tempo durante la giornata per lunghe telefonate, ma questo non significa che tu debba rinunciare a chiamarle. Anche se i messaggi vocali sono molto comodi, vuoi mettere una chiamata!? Non c'è paragone. Tuttavia trattenerle troppo "alla cornetta" non è una buona idea perché rischi, soprattutto durante la settimana, di risultare invadente. A meno che non si tratti di una comunicazione urgente.

Ma allora quanto e quando chiamarle? Innanzitutto informati sui loro impegni in modo da capire, in via generale, quando sono più libere durante la giornata. Se per esempio lavorano in ufficio fino al tardo pomeriggio, evita di contattarle in orari diurni, privilegia la sera. Ma non troppo tardi! Tieni conto anche degli eventuali impegni familiari.

Quanto spesso? Un po' dipende da come siete abituate, ogni giorno potrebbe essere troppo se le tue amiche sono molto impegnate. Una o due volte a settimana potrebbe bastare. Nei restanti giorni, approfitta pure dei messaggi su WhatsApp. Ma occhio a non inviarne troppi se noti che faticano a risponderti. Insomma, cerca un equilibrio venendo incontro alle tue e alle loro esigenze.

Non far trascorrere troppo tempo tra un incontro e l'altro

Gli impegni potrebbero tenervi lontane per lunghi periodi. Sebbene in alcuni momenti della vita sia del tutto normale, cerca di ritagliarti del tempo per vederle, anche solo per un caffè. Se abitate vicine, una volta a settimana potrebbe essere l'ideale. Se abitate più lontane, dipenderà dalla distanza che vi separa.

In generale non rimandare troppo gli incontri, mettendoli all'ultimo posto nella tua "To do list". Un'amica si accorge di queste cose e non è piacevole. Se possibile, quindi, non lasciar trascorrere mesi e mesi, se non addirittura anni. Ritagliati del tempo per loro, basta poco ma di qualità.

Se avete interessi simili, approfittane per fare qualcosa insieme, per esempio seguire un corso che vi appassiona, andare a giocare a tennis la domenica, frequentare la piscina, dedicarvi a un qualunque hobby comune. In questo modo sarà più facile incontrarle. Occhio però a non risultare invadente, tu proponi senza insistere. Se avranno voglia e tempo, vedrai che te lo faranno sapere.

Sorprendile con dei pensierini inaspettati

Non occorre che compiano gli anni per sorprenderle con un regalo o un pensiero speciale. Ogni occasione è buona per ricordargli che per te sono importanti. Ricorda, non serve fare chissà cosa, basta anche una gif carina inviata su WhatsApp. In alternativa, potresti personalizzare una cartolina con una dedica e inviargliela direttamente a casa. Rimarranno sorprese da questa piccola grande attenzione che profuma di antico.

Oppure, quando fai una piccola gita, invia loro qualche foto per renderle partecipi, seppure a distanza. Idem se ti imbatti in qualcosa che te le ricorda. Faglielo sapere! L'importante è che, anche se siete lontane, percepiscano la tua vicinanza emotiva. E i pensierini inaspettati, piccole cose di grande valore affettivo, si rivelano preziosi per le amicizie.

Cerca di essere presente ai loro compleanni e alle ricorrenze importanti

Se durante il tran tran quotidiano può essere difficile vedersi con regolarità, ed è comprensibile, in occasione di ricorrenze importanti come compleanni o anniversari, cerca di non mancare. Capitano poche volte e vale la pena essere presenti per dimostrare alle tue amiche che, indipendentemente dal resto, a loro tieni davvero. Senza contare che puoi benissimo coinvolgere la tua famiglia e il tuo compagno, così a livello organizzativo tutto diventa più semplice. Un'altra idea, se festeggiate il compleanno nello stesso mese, potrebbe essere quella di organizzarlo insieme.

Per quanto riguarda i regali, soprattutto in occasione dei compleanni, non scegliere quello che piace a te, ma quello che piace a loro. Sembra scontato ma non lo è. Sono piccole grandi attenzioni che fanno la differenza e che dimostrano una sensibilità molto gradita.

Non lasciare che siano sempre loro a cercarti, fai la prima mossa

Aspettare sempre che siano loro a fare la prima mossa non è da buona amica. Anche se ormai è diventata una consuetudine, un atteggiamento simile denota disattenzione.

Ogni tanto tocca a te chiamarle per prima, ma non aspettare i momenti di bisogno, come quando stai male e vuoi un consiglio. Se ne accorgeranno e il vostro rapporto, che te ne renda conto o meno, si deteriorerà pian piano. Il fatto che tu sia abituata a essere contattata, anziché a contattarle, non è una buona scusa. Fatti sentire!