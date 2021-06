Come evitare la perdita di energie pomeridiana sul lavoro ed essere sempre al top

N on è facile essere sempre al top sul lavoro, soprattutto nelle ore pomeridiane. Ma con i nostri consigli eviterai la perdita di energie.

Dieta poco equilibrata, poche ore di sonno, scarso movimento, sono tutti fattori che contribuiscono a peggiorare il rendimento sul lavoro. Soprattutto nelle ore pomeridiane quando stanchezza e pesantezza iniziano a farsi sentire. Come evitarlo? Modificando alcune cattive abitudini riguardanti in particolare l'alimentazione, il riposo e l'attività fisica quotidiana. Scopriamo allora come essere sempre al top.

Non trascurare il sonno

Il sonno è fondamentale per il nostro benessere, non dovremmo mai trascurarlo. Cerca di privilegiare un riposo di qualità dormendo almeno 7-8 ore per notte in un luogo fresco e tranquillo. Diversi studi dimostrano che chi dorme bene ha prestazioni mediamente più elevate in tutti gli ambiti: impara meglio, prende decisioni migliori, ha un maggiore controllo su se stesso, è più vigile e attento, ha più memoria.

Ma come dormire bene? Innanzitutto vai a dormire sempre alla stessa ora. Non devi essere super-precisa ma evita troppe variazioni e risvegli anticipati. Inoltre tieni alla larga i dispositivi elettronici, interferiscono con il sonno. Dicevamo che in media dovresti dormire almeno 7-8 ore ma occhio a non eccedere, oltrepassando le 9 ore. E anche nei weekend dormire troppo, pensando di recuperare le ore perse durante la settimana, non è affatto salutare.

Privilegia pasti equilibrati e non digiunare

Se vuoi essere al top durante tutta la giornata, privilegia a mezzogiorno un pasto a basso indice glicemico. Inoltre cerca di non saltare i pasti ed evita di digiunare per tutto il giorno perché rischi che la concentrazione diminuisca drasticamente. Ricordati che anche la colazione è importante, i cereali sono sempre benvenuti!

Mandorle, noci, pistacchi da sgranocchiare durante la giornata sono ideali ma occhio a non esagerare. Alternali con frutta fresca di stagione. E ricordati di bere sempre molta acqua per mantenerti idratata.

Fai più movimento (anche in ufficio)

L'attività fisica è un toccasana non solo per il corpo ma anche per il nostro cervello. Aiuta a essere più concentrati, più attivi e in generale più sani. Ma come fare sport se trascorri tutta la giornata al lavoro? Puoi sfruttare alcuni momenti, anche pochi minuti, per esempio salendo o scendendo le scale velocemente.

Yoga e stretching sono molto utili e alcune posizioni, le più semplici, si possono praticare anche in ufficio. Quali? Prova, per esempio, la posizione del gatto da seduti. Facile ed efficace. Mantieni la schiena dritta, lo sguardo rivolto verso l'alto, inarca un po' la schiena all'indietro, poi inarcala in avanti, quindi appoggia le mani sulle ginocchia mantenendo sempre le braccia rilassate.

Puoi anche concederti un po' di stretching. Per le gambe affaticate, afferra il ginocchio destro rimanendo seduta e portalo verso il petto, quindi fai la stessa cosa con il ginocchio sinistro. Ripeti più volte l'esercizio durante la giornata. Per le spalle, stendi le braccia indietro e incrocia le dita mantenendo i palmi verso l'alto. Esegui almeno 3-4 serie, anche più volte al giorno.

Concediti spesso delle pause

Lavorare senza interruzione per tutto il giorno è deleterio. Il cervello necessita di riposo e le pause, in tal senso, possono tornare estremamente utili per ricaricare le energie. D'altronde ormai è risaputo, trascorrere ore e ore al lavoro senza mai fermarsi non aumenta la produttività, anzi fa l'effetto opposto. Ma quante pause concedersi e come gestirle?

I pareri sono diversi: c'è chi afferma sia meglio evitare gli apparecchi digitali e quindi alla larga anche dal telefono. Inoltre parlare soltanto di lavoro o pensare a quello che resta da fare non aiuta affatto. Il cervello ha bisogno di staccare per rigenerarsi. Meglio leggere un giornale, bersi un caffè in compagnia dei colleghi, concedersi qualche minuto di esercizio fisico oppure fare un piccolo spuntino.

Nel tempo libero concediti un po' di relax

Nel weekend o nei giorni di riposo evita di riempirti di impegni extra-lavorativi. Questo non significa che devi rinunciare ai tuoi hobby o ad altre attività che ti appassionano, ma privilegia qualcosa di rilassante in modo da ridurre il livello di stress.

Una giornata in Spa, di tanto in tanto, può rivelarsi utile per rigenerarti. Una passeggiata in montagna è l'ideale per riconnetterti con la natura, ma evita sforzi eccessivi. Il giorno dopo saresti più stanca di prima! Anche leggere un buon libro stesa sul divano è un'ottima alternativa anti-stress.

Dedica il pomeriggio ai compiti meno importanti

Se devi svolgere compiti difficili o prendere decisioni importanti, meglio farlo al mattino. Nelle ore pomeridiane infatti i livelli di energia sono più bassi e quindi rischi di non dare il meglio di te stessa. Cerca di sfruttare il pomeriggio per i compiti meno elaborati. Potresti creare delle liste di cose da fare indicando al mattino quelle più impegnative e lasciando al pomeriggio le meno importanti. Trova il tuo metodo!

E se non dipende da te, metti in pratica i consigli che ti abbiamo fornito finora, dall'alimentazione giusta alla cura del sonno, vedrai che il tuo rendimento lavorativo pomeridiano ne risentirà in modo positivo.