L a parola d’ordine è comunicazione assertiva. In questo modo potrai far valere le tue idee senza importi

La comunicazione è un questione molto delicata, ma altresì fondamentale in ogni rapporto che viviamo, professionale o personale che sia. Ecco perché è importante imparare a capire come spiegare le proprie idee agli altri senza imporle o prevaricare.

Una discussione con un amico, un'incomprensione con un collega, divergenze di vedute tra conosciuti: qualsiasi sia il contesto, ognuno di noi ha il diritto e il dovere di esprimere il proprio parere.

Perché esporsi è un diritto e un dovere, ma è importante saperlo fare senza senza aggressività e imposizione alcuna. E voi ne siete capaci?

Come spiegare le proprie idee: la comunicazione assertiva

Una delle cose più importanti nei rapporti con le persone è il rispetto degli altri e dei loro pensieri. A parole, siamo tutti d’accordo ma, molto spesso, nei fatti tendiamo a dimenticarlo, soprattutto se abbiamo una personalità molto forte che tende a sovrastare gli altri.

Il fatto che vogliamo far conoscere le nostre opinioni e farle valere è sacrosanto, tuttavia doppiamo imparare come spiegare le idee che ci appartengono senza imporci agli altri.

In questo ci aiuta la comunicazione assertiva. È lei a permetterci di far valere in modo onesto i nostri diritti attraverso un confronto con gli altri che tenga in considerazione i punti di vista e le opinioni altrui.

Difficile metterla in pratica? Forse, ma non impossibile. Vediamo insieme 5 modi per cambiare un atteggiamento prevaricante e spiegare le nostre idee rispettando chi non la pensa come noi.

Eliminiamo l’aggressività

Uno dei modi che per spiegare le proprie idee senza imporsi o prevaricare è quello di eliminare l’aggressività nei toni e nel linguaggio del corpo. Anche se siamo sicuri di aver ragione e crediamo che le nostre idee siano vincenti, non dobbiamo obbligare gli altri a darci il loro consenso.

Con l’aggressività il dialogo non sarebbe equilibrato e, anzi, quella che potrebbe essere una discussione costruttiva si trasformerebbe in un disastro completo. Ecco perché dobbiamo fare grandi respiri e controllare questo tono di voce e sguardi minacciosi.

No al vittimismo

Anche il vittimismo è un grande nemico della comunicazione. Per imparare a spiegare le proprie idee agli altri, rispettando i nostri interlocutori, dobbiamo eliminare dal nostro repertorio i sotterfugi e i tranelli, come quelli che si traducono in un atteggiamento da vittima.

La verità è che a volte succede, anche inconsciamente, che per farci accettare dagli altri assumiamo un atteggiamento da vittime solo per suscitare sensi di colpa negli altri per farci dare ragione.

In questo modo, però, non stiamo facendo altro che estorcere un consenso nel peggiore dei modi. Ma non è questo che vogliamo, vero?

Come spiegare le proprie idee con il rispetto

Imparare a far valere le proprie idee richiede molto self control. Anche se nella teoria sappiamo che tutte le opinioni degli altri sono rispettabili, non sempre nella pratica riusciamo ad accettarle. E questo è vero sul lavoro, ma soprattutto nei rapporti personali quando, a causa della confidenza che abbiamo, tendiamo a esporci più facilmente per far prevalere le nostre idee.

E invece è sbagliato. Dobbiamo ricordarci che ogni rapporto che instauriamo è basato sul rispetto, quello che esigiamo e che dobbiamo sempre corrispondere alla controparte.

Quando vogliamo spiegare le nostre idee e le opinioni a chi ci sta ascoltando, che sia un collega, un amico o un partner, ricordiamoci che dall’altra parte abbiamo una persona che ci rispetta e che dobbiamo a nostra volta rispettare.

Alleniamoci per imparare a gestirci

Probabilmente non impareremo come spiegare le nostre idee senza sembrare aggressivi o prevaricanti dall’oggi al domani. Ecco perché allenarci alla comunicazione assertiva può tornarci utile.

Mettiamoci davanti allo specchio e iniziamo a raccontare la nostra opinione, meglio ancora se su un argomento che ci sta a cuore particolarmente. Guardandoci potremmo renderci conto del fatto che i toni e il linguaggio del corpo diventano aggressivi e prevaricanti.

Se questo accade fermiamoci e ragioniamo sul nostro comportamento. Contiamo fino a dieci e ricominciamo, ricordandoci sempre che tutte le opinioni meritano rispetto, anche quelle che più si diversificano tra le nostre.

Impariamo ad ascoltare

Come spiegare le proprie idee senza essere prevaricanti? Con l’ascolto! Alla base di ogni buona comunicazione c’è proprio la volontà di ascoltare, e accettare, anche il pensiero degli altri. Facciamolo!

Anche se siamo convinti di aver ragione e vogliamo esporre le nostre idee, prendiamoci un momento per ascoltare anche il parere degli altri, per conoscere il loro punto di vista e magari aprirci a nuove prospettivi.

Questo non vuol dire che dobbiamo cambiare le nostre opinioni. Come tali, nessuno ce le porterà via. Ma un atteggiamento di apertura al dialogo e al confronto ci renderà sicuramente più tollerabili e molto ben disposti a spiegare le nostre ragioni senza prevaricare. Il mondo è bello perché è vario: ricordiamocelo sempre.