Come togliere matita e eyeliner senza spalmarli su tutto il viso

M atita e eyeliner sono spesso difficili da eliminare senza stressare la pelle. Esistono però alcuni prodotti infallibili per non fare danni

C’è chi ama sfoggiare sempre lo smokey eyes, chi incorniciare gli occhi con una riga sottile sopra e sotto e chi, infine, ricreare uno sguardo da gatta applicando sapientemente l’eyeliner sulla rima superiore, e allungandolo verso l’esterno alto. Qualunque sia lo stile che più ti rappresenta, è molto probabile che nel tuo trucco occhi siano presenti matita e eyeliner.

Anche quando si ha poco tempo per dedicarsi al make-up, infatti, basta intensificare l’occhio con questi prodotti per dare subito un’immagine più radiosa di sé. La scelta più comune solitamente ricade sul nero ma se si vuole costruire un look da giorno più semplice, anche il marrone è perfetto.

Scelte cromatiche a parte, una delle caratteristiche primarie di questi prodotti è di essere quasi sempre waterproof o a lunga tenuta, perché in caso contrario, stando a stretto contatto con le mucose degli occhi, rischierebbero di colare in pochi minuti.

Se questo loro essere a prova di tutto li rende amatissimi perché per molte ore non necessitano di manutenzione, il problema si pone quando si devono togliere, visto che a volte sembra proprio non vogliano andarsene dal nostro viso.

Come rimuovere matita e eyeliner

Quando ci si strucca e si cerca di rimuovere matita ed eyeliner, uno degli errori più comuni è quello di scegliere prodotti estremamente aggressivi o di sfregare l’area attorno agli occhi con eccessiva forza.

Il risultato, in entrambi i casi, è quasi sempre quello di irritare gli occhi e provocare rossori e lacrimazioni indesiderate.

Trattandosi di prodotti a lunga tenuta, la convinzione che va per la maggiore è che serva un’azione d’urto per rimuoverli ma non è così, basta semplicemente affidarsi a tecniche e prodotti giusti.

Scopriamo insieme quali.

Affidati agli oli

Gli oli hanno proprietà struccanti molto elevate perché la loro composizione scioglie all’istante i pigmenti del make-up.

Usare questa soluzione per rimuovere dagli occhi matita e eyeliner è molto semplice, basta versare qualche goccia di olio sui polpastrelli delle dita e poi sfregare delicatamente gli occhi.

Quando il trucco si sarà sciolto e ti ritroverai con il viso simile a quello di un panda, sciacqua delicatamente con acqua e lava la superficie con un detergente schiumogeno per completare l’operazione.

In alternativa, puoi rimuovere i residui di trucco passando un panno di cotone specifico per la rimozione del trucco. Questa soluzione, oltre ad essere delicata, è anche super ecologica.

Gli oli indicati a questa operazione sono diversi.

Olio di cocco

Uno degli ingredienti più sicuri ed efficaci che ti aiuterà a rimuovere tutti i tipi di trucco, è l'olio di cocco, che ha anche un forte potere idratante e anti age.

Olio d'oliva

Nonostante il suo uso primario sia in cucina, quello d'oliva, ancor meglio se extravergine, è un altro olio nutriente che può essere utilizzato per rimuovere il trucco e idratare la delicata zona del contorno occhi.

Olio di mandorle e aloe vera

La combinazione di olio di mandorle e gel di aloe vera non solo rimuove completamente ogni residuo di matita e eyeliner, ma nutre anche la zona del contorno occhi e riduce la comparsa delle occhiaie. Mescola in parti uguali aloe vera e olio di mandorle, immergi un batuffolo di cotone nel preparato e passalo sugli occhi delicatamente, prima di risciacquare con acqua tiepida.

Olio di Jojoba

Questo olio naturale, oltre a struccare, è particolarmente adatto alla pelle incline all'acne perché non ostruisce i pori e libera dalle impurità.

Usa il latte detergente

Se gli oli non sono nelle tue corde, una validissima alternativa per eliminare matita e eyeliner è il latte detergente, che oltre a rimuovere il trucco, idrata e nutre la pelle del viso.

Versane una quantità sufficiente su un batuffolo di cotone o su un dischetto e strofina delicatamente la zona da pulire. A volte può essere sufficiente una sola passata ma in caso di trucco particolarmente resistente non aver paura di ripetere l’operazione. L’importante è non compiere gesti aggressivi.

Scegli l’acqua micellare o di rose

L'acqua micellare è un'altra ottima opzione per rimuovere i residui di matita e eyeliner dagli occhi. Scegli quella adatta al tuo tipo di pelle, versane un po’ su un dischetto e appoggialo su un occhio un paio di secondi, prima di iniziare a sfregare delicatamente. Fai la stessa cosa dall’altro lato.

Mi raccomando, dopo aver terminato questa operazione ricordati sempre di sciacquare il viso. L’acqua micellare, infatti, contiene sapone e non è opportuno che ne rimangano tracce sulla pelle.

L'acqua di rose è un altro ingrediente molto delicato ed efficace per rimuovere il trucco dagli occhi perché non brucia ed elimina efficacemente tutte le tracce. Anche in questo caso, serve l’aiuto di dischetto o batuffoli di cotone.

Salviettine struccanti per quando hai poco tempo

Questa non è la scelta più indicata da preferire ogni sera perché con il passare del tempo potrebbe leggermente irritare gli occhi più sensibili. Tuttavia se sei in viaggio o reduce da una serata particolarmente stancante, le salviettine struccanti detergenti riescono quasi sempre a rimuovere i segni di matita e eyeliner in un attimo.