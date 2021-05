Come muoverti su Twitch usando i tag (e trovando quello che cerchi)

S e pensi che Twitch sia solo una piattaforma di streaming per videogiocatori, ti sbagli. Ecco come usare proficuamente i tag per trovare contenuti interessanti

Usare i tag di Twitch? Te lo insegniamo noi. Sebbene sia collocato sul mercato come la piattaforma di streaming per videogiochi per eccellenza, questo servizio ha tanto da offrire per chi sa cercare.

Oltre ad essere un ottimo punto di contatto con le ultime generazioni, Twitch è una piattaforma ricchissima di contenuti di ogni genere, condivisi da appassionati come te che cercano una community dove vivere la loro passione. E, molto spesso, la trovano.

Ore e ore di contenuti dedicati al tuo hobby

La prima domanda che tutti si pongono è sempre la stessa: che differenza c’è tra Twitch e YouTube? La differenza è la metodologia di fruizione e realizzazione dei contenuti. Twitch permette di creare streaming, e dunque per loro natura contenuti dal vivo, pensati per essere visti in tempo reale e per durare svariate ore.

Il video su YouTube è tagliato e modificato in maniera da durare poco tempo. Lo youtuber, inoltre, non comunica in tempo reale con i suoi utenti, ma solo attraverso i commenti. Sui canali Twitch puoi commentare in tempo reale chi sta lanciando un contenuto, e fare eventualmente domande a cui ti verrà data risposta.

Il punto di forza di Twitch, dunque, è il contatto tra il creatore del contenuto e il suo pubblico, che è costante finché il video viene lanciato. In un secondo tempo, tutti i contenuti, senza tagli, rimangono disponibili nell’archivio del twitcher, che di solito li condivide con gli iscritti.

Come utilizzare i tag di Twitch?

I tag sono degli elementi descrittivi dei video che permettono al contenuto di raggiungere quanti più utenti possibili. Questo, indipendentemente dalla categoria in cui sono stati inseriti. Gli utenti come noi possono usare i tag di Twitch, da inserirsi nel motore di ricerca del sito, per filtrare i video più pertinenti e fare una accurata selezione. In questo modo non dobbiamo più trascorrere ore a sperimentare con i video che “potrebbero” interessarci, ma andremo subito a colpo sicuro.

Twitch gestisce personalmente la lista dei tag, che è disponibile in una pagina apposita e, di solito, funziona meglio in inglese, ma presenta un certo livello quantitativo di contenuti anche in italiano. I tag vengono aggiornati costantemente dall’amministrazione, venendo monitorati e aggiunti in base alle richieste del pubblico.

Proprio come accade su Instagram, dunque, i tag ti permettono di trovare una quantità pressoché infinita di contenuti pertinenti ai tuoi interessi. Il vantaggio è che non devi avere per forza l’iscrizione al canale per poterli vedere, e potrai sempre, in qualsiasi momento, cercarne di nuovi da aggiungere alla collezione. Al primo posto troverai i contenuti in diretta nel momento della ricerca. Così, se vorrai, potrai inserirti subito in una diretta e cominciare a chattare con uno streamer. A seguire troverai invece i vecchi contenuti caricati, e potrai farti una cultura sui temi più trasversali.

Questo strumento ti aiuta a trovare ogni giorno nuovi canali e nuovi twitcher interessanti, così da non esaurire mai i contenuti da vedere.

Devo per forza partecipare alle conversazioni su Twitch?

La prima volta che effettui l’accesso a una diretta su Twitch ti sembra di entrare in una stanza piena di gente. La verità però è che, a meno che tu non decida di interagire, nessuno verrà a disturbarti. Se sei timida o preferisci rimanere ad ascoltare, potrai sempre metterti da parte e rilassarti senza intervenire. Qualora però avessi una domanda o volessi qualche chiarimento, magari durante una sessione di pittura in diretta, potrai sempre usare la chat per comunicare.

È buona regola che, nel momento in cui lo streamer noterà la tua domanda, lui o lei ti rispondano. Va da sé che dovrai scrivere in una lingua comprensibile sia per te che per il creatore del contenuto, e dovrai esprimerti con educazione.

Usare i tag di Twitch: a ogni video il suo

Ogni volta che uno streamer va in diretta, il sistema gli chiederà di inserire fino a cinque tag che descrivono il suo contenuto in maniera chiara ed esaustiva. In questo modo avrà la possibilità di essere trovato trasversalmente da tutti coloro che ricercano un determinato tag.

Ai creatori di contenuti viene richiesto di modificare la lista dei tag di Twitch ogni volta che sentono l’esigenza di migliorare l’accuratezza del contenuto. In questo modo, anche a posteriori, coloro che visiteranno il video troveranno solo contenuti pertinenti.

Più i tag sono pertinenti, più la nostra esperienza di visitatori migliora. Imparare a ricercare i giusti tag su Twitch riuscirà non solo ad avvicinarti ai tuoi hobby, ma anche ad aiutarti a trovarne di nuovi. Non c’è nulla di più appassionante di guardare qualcuno che ama quello che fa, e che trasmette contenuti professionali e altamente divulgativi.