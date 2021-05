Come usare TikTok alla perfezione se sei un’artista

S ei una pittrice, una musicista, un’illustratrice o magari una cantante? Allora devi sapere che puoi usare TikTok per far decollare la tua carriera artistica. Ecco come

Molti sanno, almeno a grandi linee, che cos’è TikTok. Ma se sei un’artista sapere che si tratta di uno dei social network più in voga, soprattutto fra i ragazzi, non basta. Anzi, a dirla tutta, non è sufficiente nemmeno che tu lo sappia usare in maniera approssimativa. Perché? Perché questo strumento è potenzialmente esplosivo per il tuo lavoro. Ha davvero tanto da offrirti e può diventare un alleato insospettabile per la tua carriera artistica. Per questo, dovresti imparare a conoscere ogni suo piccolo segreto. Ecco come usare TikTok alla perfezione se sei una creativa.

Segui persone con carriere e interessi affini ai tuoi

No, non è vero che TikTok è una cosa da ragazzini. Forse all’inizio, ma ora il seguito è molto più ampio. Puoi trovare tanti millennial e perfino persone “diversamente giovani” che si divertono a fare i brevi video musicali che sono la vera attrattiva di questo social. Quindi, se ancora non l’hai fatto, crea un account sulla app e osserva quello che succede. Se vuoi imparare a usare TikTok alla perfezione devi iniziare dalle basi.

Prova a concentrarti sui video presenti nella tua pagina "per te". All'inizio troverai un po’ di tutto, ma più dimostrerai il tuo apprezzamento verso determinati temi e interagirai e più l'algoritmo ti mostrerà video in sintonia con i tuoi interessi.

Come artista, cerca di seguire altri artisti, o persone che abbiano passioni e carriere affini ai tuoi, così da trarre ispirazione per i video da realizzare su TikTok. Puoi trovarli anche con gli hashtag.

Sperimenta

Una volta che hai dato “un’occhiata in giro”, buttati. Ma senza fretta e senza ansia. Ci vuole tempo per imparare a usare TikTok: solo con la pratica, inizierai a capire come sfruttare i diversi strumenti, applicare i filtri, aggiungere musica e così via. Puoi creare video e salvarli come bozza e dopo qualche tempo selezionare quali pubblicare.

Non preoccuparti di essere perfetta. Chi è su TikTok cerca la vita reale e non quella filtrata. Ci sono alcuni ottimi tutorial su Youtube su come utilizzare i vari strumenti.

Sfrutta le tendenze

Le tendenze di TikTok sono il carrozzone socialmente accettabile e spudorato su cui vale la pena salire. Prenditi del tempo per assorbire i contenuti popolari e pensa a come puoi aggiungere il tuo approccio creativo alla conversazione.

Proprio come nel mondo reale, le cose sono più interessanti su TikTok quando gli artisti intervengono. Studiati, quindi, le tendenze e trova il modo per sfruttarle a tuo vantaggio, dicendo qualcosa di personale e di coinvolgente per lasciare un’impronta sul tuo pubblico.

Usare TikTok, guida agli hashtag

Usare TikTok con cognizione di causa significa anche saper impiegare correttamente gli hashtag. Non metterli a casaccio, ma scopri quelli più di tendenza. Molti sono legati a una particolare canzone o a uno stile di video.

Prova a inserirli nei tuoi contenuti: potrebbero aiutarti a ottenere più visualizzazioni. Ma non esagerare: 3-4 hashtag per video sono sufficienti.

Se hai fatto una sfida o seguito una tendenza, assicurati di includere l'hashtag per quella tendenza, più un paio di altri pertinenti.

Infine, ricordati di aggiungere sempre una canzone al tuo video. Se possibile, utilizza brani famosi, particolarmente in voga.

Condividi i tuoi video su altre piattaforme

Prova a scaricare i tuoi video TikTok sul tuo telefono per poi condividerli su altre piattaforme, come Pinterest o Instagram. Puoi anche aggiungere un collegamento al tuo profilo TikTok o al tuo sito web. Per esempio, se sei una pittrice, pubblicare brevi clip di disegno o pittura che hai creato in TikTok su Pinterest può portarti molto traffico.

Puoi anche condividere i tuoi video su Instagram Stories e Instagram Reels direttamente dalla app. E ricordati che le storie di Instagram possono anche essere condivise sulle tue storie di Facebook con un solo clic.

Sii elastica e flessibile

Avvicinati a TikTok come se stessi visitando un parco di divertimenti, ossia con una mente aperta e sufficientemente flessibile per resistere a un po’ di caos.

C'è così tanto da esplorare, scoprire e creare, che può sembrare emozionante e travolgente allo stesso tempo. Abbi un po’ di pazienza mentre acquisisci familiarità con la piattaforma.

Usare TikTok, sì alle collaborazioni

Per collaborare con altri artisti, puoi fare un "duetto", che divide lo schermo tra il post di un altro utente e la tua registrazione, oppure una "reazione", che sovrappone un altro video al tuo.

Questi sono ottimi strumenti per supportare la collaborazione con altri artisti, ma anche per creare sfide in cui coinvolgere i tuoi fan e per avviare o rispondere alle tendenze.

Metti in mostra le tue abilità

Per usare TikTok al meglio devi abbandonare ogni resistenza ed essere generosa. Condividi la tua esperienza e le tua abilità, qualsiasi esse siano, e accumulerai un seguito. Per esempio, puoi fare tutorial per principianti, video di suggerimenti per artisti, critiche costruttive e utili del lavoro di altri artisti, commenti sui video di tendenza.

Per mostrare il tuo lavoro puoi posizionare più lavori su un tavolo. Puoi anche stare in piedi tenendo in mano una delle tue opere d'arte e girarla lentamente per rivelarla.

E tieni presente che gli utenti di TikTok vogliono relazionarsi con l'artista a un livello più personale e casuale. Quindi, non avere paura a mostrare parti di te e della tua vita “al naturale”. Potresti avere la tua opera d'arte sullo sfondo e usare il testo sullo schermo per parlare di argomenti come le tue lotte, l'ispirazione dietro la tua arte o anche conversare di qualcosa di totalmente estraneo alla tua carriera.