H ai appena raggiunto un traguardo importante e vuoi raccontarlo agli altri? Condividere il successo e la tua soddisfazione può essere fonte d’ispirazione per gli altri, ma solo se lo fai con eleganza, anche sui social.

Quando raggiungi un obiettivo importante, potresti avere voglia di condividere il successo con tutti, in preda all’entusiasmo.

Con i social network che ti rendono connessa sempre, il pensiero di raccontare la tua soddisfazione «urbi et orbi» è proprio lì, acceso nella tua mente. Poi, però, potresti cominciare a essere assalita dai dubbi. «E se sembro saccente?», potresti chiederti, oppure «Poi sembro presuntuosa» e tante altre perplessità e paure simili.

A questo proposito, è bene ricordarsi che, in realtà, la condivisione delle piccole e grandi vittorie della vita va bene, è qualcosa che può provocare una catena di energia positiva da cui potete avvantaggiarvi in tanti.

I social network, che ormai sono una parte importante nella gestione dei rapporti con gli altri, possono essere particolarmente utili in questo senso.

Tuttavia, ci sono anche delle accortezze che dovresti considerare per non incorrere in gaffe e cadute di stile… social.

Condividere il successo è una cosa giusta e, se fatta con attenzione, è anche positiva, per te e per gli altri. Anche attraverso i social network: ecco come puoi farlo, in maniera elegante e motivante.

I rischi della condivisione social

Come si è detto sopra, i social network rappresentano delle modalità di comunicazione molto efficienti, poiché ti permettono di restare in contatto e di aggiornare tante persone che, altrimenti, non potresti sentire con la stessa frequenza.

Come tutte le modalità di comunicazione, però, anche i social dovrebbero seguire alcune linee di educazione e rispetto reciproco.

Se decidi di condividere il successo sui social, considera in particolare alcuni fattori. Su queste piattaforme, infatti, spesso tutto ciò che viene raccontato e/o recepito, viene massimizzato.

Se la tua paura è di risultare presuntuosa se decidi di condividere il tuo successo, considera che questo rischio sui social è amplificato. Questo non significa che tu non debba farlo. Si tratta, semplicemente, di riflettere sulla modalità e procedere con delicatezza.

Come condividere sui social nel modo migliore

Ricordati che, come è stato detto sopra, condividere il successo può motivare e ispirare gli altri, se è stimolata dal sincero desiderio di mettere a disposizione di altre persone il proprio percorso e le proprie competenze acquisite lungo la strada.

In questo modo, puoi davvero aiutare altre persone a rendere possibile il cambiamento che ha portato te al raggiungimento dei tuoi traguardi.

Detto questo, ecco alcuni atteggiamenti da evitare e altri, invece, che potresti assumere in modo da condividere il successo sui social network nella maniera migliore.

Sii umile

C’era una volta il detto «Chi si loda, s’imbroda» e questo vale sempre, in qualsiasi momento della nostra vita. Il rischio di sembrare autoreferenziale quando stai raccontando di aver raggiunto un traguardo è più alto che mai (specie sui social).

Come evitare questo rischio? Sii umile e cerca di scrivere la tua condivisione nel modo più “oggettivo” possibile. Questo non significa che tu debba raccontare la tua storia sminuendoti e attribuendo alla fortuna la tua vittoria. Semplicemente, quando racconti come hai fatto ad arrivare al successo, limitati a raccontarlo, senza aggiungere lodi a te stessa.

Un conto, infatti, è dire quanto sei contenta e soddisfatta di essere riuscita nella tua impresa. Questo è un modo di condividere simpatico e particolarmente empatico, perché anche gli altri possono comprendere la gioia di un successo, dopo tanta fatica. Un altro conto, invece, è sottolineare che sei riuscita perché sei particolarmente brava, etc. Questo è un modo di condivide il successo da evitare.

Non esagerare con le foto

Va bene condividere il successo e riportare la propria esperienza con un’immagine, che rende il racconto più personale.

Però le foto vanno usate con moderazione, in modo da non invadere la bacheca degli altri con un sacco di immagini e dettagli che agli altri non dicono niente.

Per esempio, hai comprato casa e vuoi condividere la tua gioia sui social? Va bene raccontarlo, magari anche riportando le difficoltà che hai affrontato per aprire il mutuo, la paura di azzardare, etc.

Ma basta la foto della porta di casa, o un mazzo di chiavi, o uno scatto di te nella tua abitazione. Insomma, non c’è bisogno di pubblicare un reportage della casa stanza per stanza, piastrella per piastrella, ecco. Soprattutto, ricordati sempre che l’esagerazione non è mai elegante.

Ringrazia singolarmente per i complimenti

Se scegli di condividere il successo sui social network, significa che vuoi trasmettere anche gratitudine per quello che sei riuscita a fare.

Nel momento in cui racconti della tua vittoria, le persone commenteranno e, quasi certamente, ti faranno i complimenti e le congratulazioni per il tuo traguardo raggiunto.

Ecco, ricordati di ringraziare ogni persona che ti ha scritto dei complimenti o ti ha fatto gli auguri o le congratulazioni. Non lasciarli cadere nel vuoto, è una forma di gentilezza. Anche perché, in fondo, se hai scelto di condividere il successo è stato anche per “festeggiare” con gli altri. Quindi, ringrazia per i complimenti.

Rispondi alle domande

Sempre a proposito di reazioni, potrebbe essere che la tua storia incuriosisca gli altri e che qualcuno ti faccia domande più specifiche. Se preferisci, puoi scegliere la strada dei messaggi privati, ma in ogni caso, ricordati di rispondere alle domande che ti fanno sulla tua condivisione. Dovresti condividere i passi e i dettagli del tuo percorso, altrimenti rischi davvero di volerti solo autocelebrare!

Non prenderti troppo sul serio

Certo la maggior parte dei commenti saranno benevoli e di congratulazioni, oppure curiosità. Ma potrebbe capitare che qualcuno ti lasci un commento un po’ pungente. La cosa non deve infastidirti e, soprattutto, non rispondere piccatamente. Magari l’altra persona non ha capito bene o si è espressa con un’ironia che non cogli… Insomma, non prenderti sul serio.

C’è anche l’eventualità che qualcuno voglia provocarti, perché ha la tendenza a rosicare un poco. Non rispondere mai sgarbatamente: la vera eleganza è la generosità d’animo.