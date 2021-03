10 consigli per accendere di colore la tua casa in primavera

È la stagione più briosa ed energica e con questi consigli per accendere di colore la tua casa in primavera, diventa anche la più allegra: provare per credere!

Togliti di dosso il grigiore invernale, via le gradazioni fredde: seguendo i consigli per accendere di colore la tua casa in primavera, anche il tuo umore si rivoluzionerà.

Una casa ricca di sfumature primaverili è un inno alla vita, alla gioia e al rinnovamento. Non sai da dove iniziare? Nessun problema, ci pensiamo noi a indicarti la retta (e ricca di accesissime tonalità) via.

Ingresso fiorito, essenze e vasi colorati

Iniziamo dall'ingresso. Probabilmente nel corso degli anni ti sei sempre concentrata su idee e soluzioni per arredarlo, ma non hai mai riflettuto sul potere delle decorazioni stagionali.

Bene, considera che l'ingresso non è solo il biglietto da visita della tua casa, ma è anche la prima stanza che vedi quando rientri dopo le giornate più dure. Per questa ragione, con l'arrivo della primavera, va fatto... sbocciare.

L'idea migliore è quella di combinare vasi colorati e accesi con dei mazzetti di fiori finti, che non appassiscono. A questi due elementi puoi coniugare un diffusore di essenze discreto e a lento rilascio, che avrà il compito di spandere profumi frizzanti e floreali per tutto il giorno.

Tra i fornelli, con allegria

D'accordo, non puoi di certo dire addio alle tue fidate (seppur grigie) stoviglie ma per accendere di colore la tua casa in primavera devi fare un piccolo sforzo e portare un po' più d'allegria anche in cucina.

Per farlo puoi usare guanti da forno dai toni accesi o acquistare uno di quegli accessori super utili e smart che da diverso tempo vegetano nella tua wishlist, ovviamente in versione super colorata.

Un'altra idea è quella di usare strofinacci con motivi floreali e trasferire sale, pepe, farina e affini in barattoli più cool e accesi.

Una tavola che accende la fantasia

Dalla cucina alla tavola, il passo è breve: anche quando ti siedi per pranzare o cenare, devi avere la sensazione che tutto intorno a te stia fiorendo. Come?

Opta per una tovaglia accesa, possibilmente con motivi floreali, e scegli un servizio di posate colorato. E ancora, utilizza bicchieri di diverse tonalità e piatti sgargianti, poco importa che siano monocolore o a fantasia: il buon umore è assicurato!

Living room e colori brillanti

Ah, la living room! Quante cose fai in questa stanza? Se stai già rispondendo a questa domanda in più di cento modi, allora ti sarà chiaro che devi adattare questa zona alla primavera, anche per rendere più piacevoli i momenti di lavoro/relax che la caratterizzano.

Sia chiaro, non c'è bisogno di rivoluzionare tutta la stanza. Semplicemente, basta dare un tocco luminoso alle cose che la contraddistinguono. A dominare devono essere i colori brillanti: per esempio, puoi posizionare dei vasetti o delle cornici verdi, gialle, rosa acceso e arancioni sugli scaffali della parete attrezzata.

Un'altra idea valida è quella di mettere un tappeto, sempre dai toni accesi, in posizione strategica, ovvero in un'area particolarmente illuminata della stanza.

Se vuoi fare una piccola rivoluzione, inoltre, gioca con le luci: usa delle smart lamp per creare dei giochi cromatici che daranno un aspetto decisamente diverso a tutta la zona. Un discorso a parte, inoltre, va fatto per divani e poltrone.

Divani e poltrone a prova di primavera

Divani e poltrone sono generalmente protagonisti incontrastati della living room: le loro dimensioni e la loro posizione li mette, per forza di cose, al centro dell'attenzione. Ma come si fa a dar loro un tocco primaverile?

Intanto, facendo delle operazioni di pulizia con prodotti naturali e profumati. Togliendo la polvere e lo sporco in eccesso, daremo nuova luce a questi comodissimi complementi d'arredo.

Poi, giocando con cuscini, copridivano, poggiatesta e tessili di vario tipo. Puntiamo sulle fantasie più accese, giochiamo con le sfumature et voilà: il gioco è fatto.

Colori primaverili in camera da letto

Entusiasta del risultato con divani e poltrone? Bene, perché per accendere di colore la tua casa in primavera devi dedicarti con la stessa energia anche alla camera da letto.

Attenzione però, perché c'è una differenza: per decorare alla perfezione la camera da letto dobbiamo tenere presente che questo è il luogo deputato al relax e al riposo. Ergo, primavera sì ma con cautela: lasciamo da parte i colori accesi e optiamo per i colori pastello.

Azzurro, giallo paglia, rosa antico, verde salvia e similari sono l'ideale: puoi usarli per deliziosi set da letto che rivoluzionano l'intera immagine della tua camera.

Bagno rilassante e coloratissimo

Anche il bagno vuole la sua parte! Anzi, diciamola tutta: non puoi accendere di colore la tua casa in primavera senza passare da questa stanza, e sai perché? Perché come in camera da letto, in bagno ci si rilassa e ci si rinnova, ritagliandosi dei momenti tutti per sé.

Per accendere di colore il bagno, basta poco: si inizia con asciugamani coloratissimi e si passa per candele profumate da accendere ogni volta che ci si immerge nella vasca.

Infine, il tocco di classe per te e per eventuali ospiti: un sapone per le mani dalla confezione accattivante e dal profumo fruttato o floreale.

Nuove decorazioni per il tuo studio

Lo studio è uno dei luoghi dove spendiamo in maniera maggiore le nostre energie. In questa stanza cerchiamo di rimanere concentrate, di produrre, di essere attive. Ed è proprio per questo che ci meritiamo delle decorazioni vive e luminose.

Accessori e complementi d'arredo come cuscini, candele, vasi, vasetti, portapenne e suppellettili di vario tipo devono essere non solo d'impatto, ma anche "incoraggianti".

Sì dunque a colori come azzurro, giallo, fragola, fucsia e verde limone e ad accessori con frasi motivazionali e decorazioni come i pois.

Tende nuove? Sì grazie

Può sembrarti un'extra, ma non lo è. Le tende sono in grado di cambiare radicalmente l'aspetto di una stanza e già, in generale, non le si dovrebbe scegliere con leggerezza.

Cambiarle di stagione in stagione, poi, sarebbe più che consigliabile. Mentre d'inverno è bene optare per colori più scuri e tessuti più pesanti, l'arrivo della primavera richiede sfumature più accese o un uso più accurato del bianco, con ricami in cotone che richiamino foglie e piante.

Valuta l'acquisto di nuove tende per dare nuovo colore alla casa: di certo non te ne pentirai.

Scegli i fiori giusti per il balcone

Abbiamo lasciato la parte più importante per ultima: il balcone, la tua zona all'aperto, la tua finestra sul mondo. Questo angolo è quello che più di tutti deve rispecchiare la primavera e per far sì che accada devi riscoprire il tuo pollice verde.

Scegli dunque i fiori da piantare in primavera: puoi spaziare tra azalee, begonie, crochi, fresie, gerani, gerbere, iris, margherite, narcisi, nasturzi, primule, ranuncoli, rose, tulipani e viole.

Queste piante ti daranno grandi soddisfazioni, fiorendo e regalandoti cascate di colori. Ricordati, però, di curarle alla perfezione!