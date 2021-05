Corridoio chic, come scegliere l’arredo per non sacrificare gli spazi

C 'è una zona della casa che molti trascurano ma può diventare uno spazio estremamente utile: ecco come sfruttare al massimo il corridoio e trasformarlo in un ambiente chic.

Quando arrediamo ci sono zone della casa che potrebbero essere sfruttate al meglio e che invece tendiamo a trascurare o ignorare; oggi vi sveliamo come rendere il vostro corridoio chic puntando su arredamento salvaspazio, ma allo stesso tempo funzionale.

I corridoi hanno come caratteristica principale quella di non essere troppo ampi, per questo motivo quando si pensa all’arredamento di questo spazio è importante valutare al massimo le proporzioni e le misure, evitando di sovraccaricare gli spazi.

Nelle nuove abitazioni i corridoi sono stati quasi del tutto aboliti, ma le case più spaziose costruite fino ad un decennio fa non avevano il concetto di open space e sfruttavano frequentemente il passaggio per dividere gli ambienti; la maggior parte dei corridoi comuni presenta la forma lunga e stretta che solitamente risulta anche la più complicata da arredare.

Ovviamente c’è da distinguere tra corridoio d’entrata, dove sarà necessario installare un attaccapanni e una scarpiera, e un normale corridoio che divide ad esempio la zona giorno dalla zona notte, dove potrai sbizzarrirti molto di più con gli elementi d’arredo.

Il corridoio in entrata è il biglietto da visita con cui ti presenti ai tuoi ospiti, è la prima parte della casa che vedono e non deve essere solo elegante o avere personalità, è importante che sia anche funzionale. I corridoi, specie quelli più piccoli, possono risultare complicati da arredare ma oggi, grazie ai nostri consigli, ti sveliamo come dar vita ad un corridoio chic.

Sfrutta il potere dei colori

Come abbiamo scritto più volte, il colore nell’arredamento fa davvero la differenza. Oltre a creare una palette in abbinamento alla tua casa, è importante scegliere sfumature adatte alla dimensioni della stanza tenendo sempre a mente lo stile del resto dei mobili.

Tra i colori consigliati per i corridoi più bui ci sono chiaramente quelli chiari, ma non per forza il bianco. Una volta dipinte le pareti il colore lo puoi utilizzare per creare una gallery wall con stampe a tema, oppure con elementi decorativi da appendere per non appesantire troppo la stanza con ulteriori mobili posizionati a terra.

Crea un angolo di stoccaggio

Un elemento che ti consiglio di non trascurare è un angolo di stoccaggio: non un semplice attaccapanni, ma uno scaffale dove riporre i cappotti e le borse appendendoli, oltre che un ripiano o uno scaffale dove riporre le scarpe e gli ombrelli. Non serve grande spazio per realizzarlo, si trovano in vendita pareti già composte a prezzi estremamente competitivi e di dimensioni compatte.

Aggiungi un tocco in stile coloniale

Tra gli stili d’arredamento popolari perfetti per l’ingresso c’è quello coloniale: si tratta di una tendenza del design in cui trionfano soprattutto il legno e materiali come la pelle; uno degli elementi distintivi di tendenza è sicuramente il motivo animalier zebrato, perfetto ad esempio per un tappeto di grande effetto.

Trasforma il corridoio in un ufficio

Lo smart working ci ha costretti a rivoluzionare la nostra casa; tra la DAD dei bambini e spesso la compresenza del partner a casa ricavare un angolo di lavoro tranquillo e funzionale non è sempre così semplice. Una soluzione valida può essere quella di creare un ufficio personale in corridoio sfruttando mobili trasformabili o di piccole dimensioni. Sarà sufficiente una piccola scrivania da abbinare ad una sedia confortevole per dare vita ad un vero ufficio da smart worker.

Crea profondità

In caso di corridoio piccolo puoi dare un’illusione di profondità con qualche stratagemma; un trucco è sicuramente quello di posizionare uno specchio, questo darà otticamente un effetto di profondità. Anche la luce è in grado di regalare un aumento della dimensione della stanza; essendo spesso ciechi, i corridoi non hanno finestra e devono sfruttare al massimo la luce artificiale.

Come rimpicciolire otticamente il corridoio

Capita di rado ma c’è anche chi desidera rimpicciolire il proprio corridoio; qualora la stanza fosse poco sfruttata e risultasse otticamente troppo dispersiva si possono utilizzare questi stratagemmi. Per prima cosa puoi dividere lo spazio attraverso delle tende; attraverso questi tessili potrai creare una credenza oppure un angolo ripostiglio. In alternativa puoi farti realizzare un armadio su misura nella stessa tonalità dei muri, magari con ante scorrevoli. Potrai utilizzarlo sia come dispensa o come porta cappotti.

Non dimenticare l’illuminazione

Uno degli elementi spesso trascurati nell’arredamento è l’illuminazione. Non basta acquistare lampade di design; è importante studiare l’ambiente dando la giusta proporzione di luce ed ombra, aiutando otticamente lo spazio a risultare più equilibrato.

Sfrutta le pareti per creare una libreria

I corridoi lunghi e stretti si prestano a diventare non solo una galleria con quadri e foto appesi, ma anche una libreria. Chi ama leggere, e non è passato ancora totalmente agli ebook reader, ha una montagna di volumi da archiviare e desidera farlo dandogli un posto dedicato. I muri di un corridoio lungo e stretto sono perfetti per posizionare diverse librerie, dando vita quindi ad un vero e proprio angolo lettura.