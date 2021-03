Cosa vedere su Amazon Prime Video: le novità di marzo 2021

O dore di primavera nell’aria e anche su Amazon Prime Video: ecco tutte le novità di marzo per il 2021 tra film e serie TV da non perdere per nessun motivo

Come accade ogni mese, anche questa volta Amazon Prime Video ha annunciato le novità per marzo 2021. Chi ha già sfogliato il catalogo avrà sicuramente notato la sezione dedicata alle pellicole di Eddie Murphy. La ragione? Dopo il cult del 1988 Il principe cerca moglie, è in arrivo un sequel della amata commedia, distribuita in Italia nientemeno che da Prime dopo un cambio all’ultimo minuto dovuto al Covid-19. Così possiamo gustarcela in streaming comodamente da casa!

I film su Amazon Prime Video

Dal ritorno di un grande film cult della commedia americana fino ai thriller che ti tengono incollato allo schermo, ecco tutti i titoli dei film in uscita questo marzo su Amazon Prime Video.

Il principe cerca figlio

Dal 5 marzo 2021 arriverà su Amazon Prime Video il sequel del celebre film di Eddie Murphy, Il principe cerca moglie. Il principe cerca figlio è ambientato nel favoloso regno di Zamunda, dove Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato. Insieme al suo fidato consigliere, Semmi, interpretato da Arsenio Hall, dovrà imbarcarsi in una favolosa avventura dall’Africa fino al Queens, negli Stati Uniti, dove la storia del primo film ha avuto inizio.

Il principe cerca figlio è diretto da Craig Brewer, sceneggiato da Kenya Barris, Barry W, Blaustein e David Sheffield, con personaggi interamente concettualizzati da Eddie Murphy in persona. Nel cast troveremo, oltre al celebre attore, anche Jermaine Folwer, Leslie Jones, Tracy Morgan, Shari Headley, Teyana Taylor, Paul Bates, Wesley Snipes e James Earl Jones.

The Rental

In uscita il 10 marzo su Amazon Prime Video, il film The Rental è un thriller horror inquietante che darà il giusto brivido alla tua serata sul divano. Due coppie in vacanza sulle rive dell’oceano cominciano a sospettare che il padrone di casa li stia spiando. Quello che prometteva di essere uno splendido weekend dedicato al relax si trasforma in un incubo di segreti e sinistre rivelazioni. Mentre cresce la tensione, i compagni di viaggio cominciano a guardarsi sotto una luce completamente differente, fatta di sospetto e paura.

The Rental è diretto da Dave Franco, e scritto sempre da lui in collaborazione con Joe Swanberg e Mike Demski. Nel casting troverai Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Vand, Jeremy Allen White e Toby Huss.

Bastardi a mano armata

In uscita l’11 marzo 2021 su Amazon Prime Video, Bastardi a mano armata è un thriller del 2020 a cura di Gabriele Albanesi. Questa è la storia di Michele, un uomo benestante di mezza età, che vive con la moglie Damiana e la figliastra adolescente Fiore. Per loro la quotidianità scorre serena in un bellissimo chalet di montagna. Una notte, Sergio, ex ricercato uscito di prigione, fa irruzione in casa loro e li tiene in ostaggio. La situazione rischia di degenerare man mano che emergono le ragioni dietro questo atto sconsiderato.

Nel cast troverai Fortunato Cerlino, Marco Bocci, Maria Fernanda Candido, Peppino Mazzotta e Amanda Campana.

Quello che tu non vedi

In uscita il 15 marzo 2021, Quello che tu non vedi è un film drammatico del 2020 diretto da Thor Freudenthal. La trama concerne la storia di Adam, adolescente intelligentissimo e molto riservato con la passione per la cucina. Il suo sogno è diventare uno chef, ma presto la realtà si metterà in mezzo. Dopo essere stato espulso dalla scuola per un incidente, Adam finisce in ospedale. Gli verrà diagnosticata la schizofrenia, e dovrà finire gli studi in un’accademia cattolica. Ad aiutarlo ad attraversare il cambiamento c’è Maya, brillante coetanea, di cui si innamorerà pazzamente.

Tra gli attori troverai Charlie Plummer, Premio Marcello Mastroianni come migliore attore emergente a Venezia 74° per Lean on Pete, Taylor Russel, AnnaSophia Robb, Walton Goggins ed Andy Garcia.

L’amico del cuore

In uscita il 18 marzo 2021 come Amazon Original, L’amico del cuore racconta la storia vera della famiglia Teague composta da moglie, marito giornalista e due bambine. La loro vita viene completamente stravolta dalla straziante notizia del cancro di Nicole, la mamma. Mentre la vita di Matt, papà modello, si fa sempre più difficile, arriverà l’aiuto inaspettato di un amico di famiglia, Dane. Quest’uomo coraggioso metterà in pausa la sua vita per aiutare i suoi amici, con conseguenze emozionanti. Nel cast troverai Casey Affleck, Dakota Johnson e Jason Segel.

Le serie TV su Amazon Prime Video

Tra le novità Amazon Prime Video per marzo 2021 non possono mancare le serie televisive originali. In particolare, questo mese sarà foriero di due nuovi titoli assai interessanti.

Invincible

Invincible è una serie animata per adulti pensata da Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead insieme a Cory Walker e Ryan Ottley. La trama segue Mark Grayson, un ragazzo come tanti – non fosse che suo padre è nientemeno che Omni-man, il più potente supereroe del pianeta. Man mano che Mark inizia a sviluppare i suoi poteri, scopre però che l’eredità di suo padre non è tutta rose e fiori.

Nel voice cast troveremo Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacons e Andrew Rannels, solo per citarne alcuni. L’uscita è prevista per il 26 marzo 2021, quando debutteranno i primi tre episodi. I successivi saranno disponibili in misura di uno alla settimana, fino al finale di stagione previsto per il 30 aprile.

La Templanza

La Templanza è un drama romantico basato sul romanzo di María Dueñas The Time in Between, las hijas del Capitàn. Ambientata nel XIX secolo, questa serie segue Soledad Montalvo e Mauro Larrea, una donna che si è fatta da sola e un uomo i cui destini si incrociano facendo scintille. Un percorso attraverso il modo in cui i personaggi riusciranno a superare le avversità, alla ricerca nel loro posto del mondo. Una sensazionale esplorazione delle comunità di minatori dell’Ottocento in Messico, tra salotti londinesi e la tratta degli schiavi. La serie spagnola sarà composta da 10 episodi e avrà come protagonisti Leonor Watling e Rafael Novoa. In arrivo il 26 marzo 2021.