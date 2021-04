T endiamo tutti a pensare che la nostra casa sia un luogo sicuro ma non è sempre così, in questo post ti sveliamo 10 cose che potrebbero farti stare male senza che tu te ne accorga.

Erroneamente si pensa che la propria casa sia un luogo sicuro in cui rifugiarsi ma in realtà può nascondere alcuni pericoli che sottovalutiamo e potrebbero farci stare male; come nella stagione delle influenze e del raffreddore tendi a prestare più attenzione avendo maggiori precauzioni, è bene fare lo stesso con la tua dimora: ecco 10 cose in casa che potrebbero farti stare male senza che tu te ne accorga.

Le lenzuola

La prima cosa che potrebbe farti stare male a tua insaputa è d’uso quotidiano e nonostante venga lavata con cura e regolarità può creare non pochi problemi, soprattutto a chi soffre di allergie respiratorie o asma. Stiamo parlando delle lenzuola che sono prese d’assalto dagli acari della polvere. Per contrastare gli acari della polvere è necessario tenere sotto controllo l’umidità in casa e ovviamente lavare con attenzione le lenzuola una volta a settimana.

Il soffione della doccia

Tra gli elementi che non vengono presi in considerazione ma potrebbero essere veicolo di virus e batteri c’è il soffione della doccia; tutti tendono ad utilizzare molti disinfettanti per pulire i sanitari ma spesso viene ignorato il soffione.

L’erogatore del getto d’acqua non va assolutamente sottovalutato poiché potrebbe essere veicolo di batteri; in modo particolare alcuni studi hanno rivelato la presenza di micobatteri soprannominati NTM che solitamente si trovano nell’acqua e nel suolo.

Come risolvere la problematica degli NTM presenti nel soffione da doccia? Una soluzione consigliata è quella di pulire regolarmente il soffione rimuovendolo e lasciandolo a bagno nell’aceto per tutta la notte. Oltre ad essere luminoso e pulito naturalmente sarà anche igienizzato.

Il frigorifero

Tra le 10 cose in casa che potrebbero farti stare male senza che tu te ne accorga c’è il frigorifero: non basta utilizzare un deodorante assorbi odore perché tutto sia al sicuro. Anche se sembra un luogo pulito è necessario prestare particolare attenzione; il frigorifero è infatti il custode delle materie prime che consumiamo e potrebbe ospitare muffe e batteri senza che nemmeno ce ne accorgiamo.

Tra i migliori consigli che possiamo darti c’è quello di prestare particolare attenzione alle perdite di cibo per poter intervenire e pulire immediatamente con acqua calda e sapone, ma è anche bene prestare particolare attenzione alla disposizione del cibo e organizzare una pulizia profonda del frigorifero almeno una volta al mese.

Gli asciugamani

L’asciugamano viene utilizzato quando le nostre mani sono pulite ma non per questo significa che anche lui resti pulito; alcuni studi hanno dimostrato che tra le tante superfici del bagno proprio quella dell’asciugamano sia una delle più predilette da batteri e microbi che vanno a sfruttare l’atmosfera umida.

Il consiglio perfetto per tutelare tutta la famiglia ma anche eventuali ospiti è prediligere quelli individuali e mettere a disposizione quelli usa e getta per chi viene a trovarci.

I telecomandi

Il discorso dei telecomandi è molto simile a quello del PC che vedremo tra poco; lo strumento proprio come lo smartphone viene toccato in continuazione, spesso anche mentre consumiamo snack e passa dalle mani di tutta la famiglia. Come fare in modo che non siano tra le cose più pericolose della casa? Utilizza una salviettina antibatterica per disinfettarli almeno una volta a settimana.

L’aspirapolvere

Chi avrebbe mai detto che dobbiamo temere l’aspirapolvere? Un alleato nelle pulizie domestiche diventa una delle 10 cose in casa che potrebbero farti stare male senza che tu te ne accorga; i sacchetti possono infatti diventare un luogo perfetto per lasciare che si propaghino batteri, muffe ed allergeni. La soluzione? Pulisci in modo costante la tua aspirapolvere indossando una mascherina.

Lo spazzolino da denti

Tra le 10 cose in casa che potrebbero farti stare male senza che tu te ne accorga c’è anche lo spazzolino da denti. Ogni quanto lo sostituisci? Che tu abbia scelto la modalità usa e getta o quello elettrico è importante sostituire con costanza e regolarità la testina.

Estremamente sottovalutato lo spazzolino può arrivare a trattenere numerosi batteri dispersi nell’aria. Il consiglio? Oltre al ricambio costante dello spazzolino ricordati di sciacquarlo dopo ogni utilizzo e di lasciarlo asciugare all’aria in posizione verticale.

Il deodorante per ambienti

Pensando di fare un’azione positiva si riempiono le case di deodoranti per ambienti: in formato solido o spray possono rilasciare composti organici volatili detti anche “COV”. Queste sostanze, oltre ad essere fortemente inquinanti, possono diventare un pericolo poiché sono in grado di creare veri e propri problemi di salute.

Il computer

Un ricettacolo di germi a cui nessuno pensa e che viene utilizzato quotidianamente è il PC. Il computer portatile è senza dubbio uno dei dispositivi che, come lo smartphone, maneggiamo tutti i giorni e per tantissime ore.

Il tuo computer è quindi un nemico da tenere sotto controllo poiché pieno di germi e batteri da non sottovalutare. La soluzione? Puliscilo regolarmente, prestando particolare attenzione alla tastiera e al mouse.

La spugna da cucina

La utilizziamo per pulire ma in realtà la spugna è una delle cose più sporche che compare nella nostra cucina; secondo fonte autorevoli la spugna da cucina racchiude una carica altissima di germi che vengono intrappolati al momento della pulizia.

Il consiglio? Non usare la spugna da cucina per rimuovere residui di cibo, scarti di frutta e verdura, latte, vomito o escrementi di animale domestico. Preferisci piuttosto un tovagliolo di carta usa e getta.