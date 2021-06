5 cose che dovresti fare ogni giorno con il tuo gatto, senza rimandare

C he cosa fare ogni giorno con il proprio gatto? Dimostrargli amore, pettinarlo e soprattutto giocare insieme! Come i nostri pelosi interagiscono con noi e ci rendono la vita migliore - coccola dopo coccola.

Quali sono le cose da fare con il gatto ogni giorno? Ti sei mai chiesta cosa desiderino davvero i mici? Nonostante possano apparire pigri – in particolare in estate – i gatti amano divertirsi, giocare e cacciare, ma soprattutto ricevere coccole e attenzioni. Se hai un gatto, sai che la sua vita è fatta perlopiù di sonnellini e spuntini, ma ogni tanto va stimolato.

Tra l’altro, i benefici di trascorrere del tempo con il proprio gatto non vanno sottovalutati: gli animali sono un vero e proprio balsamo per noi. Ci vogliono bene, ce lo dimostrano e sappiamo di poter contare su di loro nei momenti di gioia e tristezza. Non perderti le 5 cose da fare con il gatto che ti renderanno un po’ più felice giorno dopo giorno.

Finta caccia

Il gatto è un felino, pertanto, anche se domestico, non perderà mai il suo naturale istinto a cacciare. Per fortuna, è possibile acquistare dei giochini per loro, in particolare per stimolarli ed evitare che possano sviluppare eccessiva pigrezza. L’istinto interiore del gatto sarà sempre quello di cacciare: magari, un attimo prima stava semplicemente dormendo e subito dopo rincorre un filo di polvere o ti mordicchia la ciabatta!

È tutto perfettamente naturale. Rendi la vita del gatto migliore acquistando degli appositi giochi fatti su misura per lui: sarà un’esperienza preziosa e anche tu ti divertirai. È tra le cose da fare con il gatto da non perderti. In commercio, ci sono molti topini o finti peluche ideali per questa tipologia di divertimento felino. Il tempo non sarà sprecato e voi legherete di più.

Momento coccole e fusa

Ogni tanto, siamo così prese dalla nostra vita che ci dimentichiamo di ritagliarci del tempo per ricordarci che siamo umane, che possiamo liberarci dai pesi e dalle negatività. In tal caso, non c’è nulla di meglio di un momento trascorso con il proprio gatto: solo voi due, stesi sul letto o sul divano, vicini, tra coccole, fusa e grattini. Possiamo figurarci qualcosa di meglio in mente?

Tra l’altro, la Pet Therapy – la terapia dell’animale d’affezione – ha come principio proprio il relax. Stare con i propri gatti (ma anche cani) fa bene all’umore, combatte l’ansia e soprattutto regolarizza la pressione e il battito cardiaco. E le cose positive non sono di certo finite qua: la loro compagnia ci permette di aumentare le endorfine e il cortisolo, ovvero gli ormoni legati alla felicità e al benessere interiore.

Divertirsi insieme

Non perdere mai l’occasione di giocare con il gatto, e non solo alla caccia. Giochini meccanici, percorsi a ostacoli, ricerca del cibo e persino il ballo! Crediamo che sia il cane maggiormente affezionato ai momenti di gioco, ma in realtà il gatto va semplicemente motivato. Risponde e ubbidisce a noi umane in altre maniere rispetto ai cani.

Ci sono molti modi in cui il tuo gatto sta migliorando la tua vita. Prenderti uno stacco giornaliero per stare con lui è estremamente importante. Non rimandare mai gli attimi di gioco, di coccole. Purtroppo, ed è davvero dura da accettare, i nostri animali hanno una vita più breve rispetto a noi: ogni giorno è prezioso per costruire ricordi che rimarranno per sempre impressi nel nostro cuore e nella mente.

Parlare… con il tuo gatto!

Ti sembra strano? Sono tantissime le donne che conversano con i propri gatti. Lo sappiamo: non rispondono, almeno non nella nostra lingua. Dicono un “miao”, possono strusciarsi tra le gambe, stare al nostro fianco. Ma allora perché ti stiamo consigliando di parlare con un micio? La risposta è dentro di te: quante volte, durante il giorno, hai l’impressione di non essere ascoltata o di non avere una tua voce?

Magari, arrivi alla sera, dopo una giornata di lavoro particolarmente difficile, senza più alcuno stimolo o sensazione di benessere. Hai due alternative: deprimerti o lasciare andare ciò che ti tormenta. E se anche il gatto non può capire la tua lingua, di certo comprenderà i tuoi sentimenti ed emozioni, comportandosi di conseguenza. Ecco perché è un buon compagno di vita. Sono estremamente sensibili e, nel momento in cui abbiamo necessità di loro, non mancheranno di fare sentire la presenza e vicinanza.

Dormire insieme (perché no?)

Sebbene molte donne (ma anche uomini) non siano propriamente d’accordo sul far dormire gli animali domestici sul letto, vogliamo osare per una volta e dire che è davvero terapeutico. Sì, c’è da combattere con i peli, fare attenzione con l’igiene delle coperte. Eppure, quel momento sarà fatto d’amore, e sarà anche solo vostro, senza alcun disturbo esterno.

Hai un gatto? Non perderti allora le 5 attività da fare con lui: i felini sanno essere davvero degli ottimi compagni di vita. Eleganti – e talvolta pestiferi – sono un sostegno all’umore, un aiuto interiore, in quel percorso che noi chiamiamo “felicità”. Le cose da fare con il gatto non mancano: ogni giorno, un modo per stimolare il tuo micio e stare bene con lui.