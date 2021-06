Che cos’è lo stile Hollywood Regency e chi dovrebbe assolutamente sceglierlo

U na casa glamour, raffinata, elegante ma allo stesso tempo sfarzosa. E che si ispiri al carattere unico e alle atmosfere dell'epoca d'oro hollywoodiana degli anni '30. Ecco cos'è lo stile Hollywood Regency, per chi ama osare con i dettagli e la fantasia ma in modo ricercato.

Una mescolanza di eleganza, lusso e glamour impreziosito da superfici laccate e luccicanti. Ambienti che richiamano alle case delle grandi dive Hollywoodiane e che accostano un mood classico a colori vivaci e di forte impatto visivo. Il tutto impreziosito da dettagli e complementi d’arredo di puro lusso (almeno apparentemente). È lo stile Hollywood Regency, un mix di opulenza e provocazione, ma in cui l’eleganza e la fantasia padroneggiano ogni ambiente della casa.

Uno stile che strizza l’occhio a epoche passate ma che risulta anche tremendamente moderno e originale. Perfetto per mettere d’accordo gusti diversi e per chi il minimalismo non sa nemmeno cosa sia. Dove l’incontro tra linee e forme semplici e a tratti “spigolose” e finiture altamente ricercate e vistose, è in grado di regalare a ogni stanza un’eleganza senza tempo, sensuale, sfarzosa e assolutamente confortevole. Ecco, allora, quali sono i punti fondamentali a cui prestare attenzione per arredare la propria casa in perfetto stile Hollywood Regency.

Hollywood Regency e colore

Quando si parla di arredamento, una delle prime valutazioni da fare è ciò che si vuole far trasmettere a una determinata stanza. Cosa ci si aspetti che comunichi. Scegliendo i colori più appropriati, in grado di suscitare le sensazioni e le emozioni desiderate.

Nello stile Hollywood Regency le nuance sono poche, senza tempo. Colori neutri impreziositi con tocchi “di stacco”, vivaci e di sicuro impatto. Tonalità come il bianco, il grigio o il nero da rifinire con dettagli metallici e che richiamano a un’eleganza e un’estetica all’insegna del glamour e della ricchezza.

Se si parla di una sala da pranzo o un soggiorno si può giocare con il bianco e il nero e con l’aggiunta di un altro colore ma mai con esagerazione. Per la camera da letto, invece, meglio optare per nuance più “morbide” nei toni dell’avorio o della crema. Per ricreare un ambiente più caldo e intimo. Ma sempre in perfetto stile Hollywood Regency.

Arredamento e mobili

Nonostante verrebbe da pensare che, per stupire e ricreare un ambiente che riporti alla mente le tipiche ambientazioni di un’epoca passata (un po’ sulla falsa riga del Grande Gatsby), la parola d’ordine a cui ispirarsi possa essere “esagerazione”, gli arredi dell’Hollywood Regency sono eleganti, lineari, chiari ed estremamente puliti.

Le superfici sono lucide o laccate (come il marmo), ma ci sono anche specchi, acciaio, oro e argento, rifiniti con dettagli e decorazioni “luminose” e senza mai perdere l’anima raffinata che li contraddistingue. Il tutto impreziosito con complementi d’arredo inaspettati, che non svolgono una funzione vera e propria, se non quella di decorazione. Elementi posizionati a regola d’arte per regalare fascino e fastosità agli ambienti, in poche semplici mosse

Complementi d’arredo

Parliamo di oggetti di design come per esempio le sedie Luigi XIV, i vasi Ming, ecc. Ma anche lampade, meglio se da tavolo, con dettagli in vetro. Oggetti in ceramica, vasi da terra, specchi (grandi e decorati). Lampadari importanti e scintillanti. E perché no, un tavolino da trucco o un “carrello bar”, con bottiglie e bicchieri in vetro rigorosamente a vista. Il tutto volto a creare la tipica atmosfera glamour e di sfarzo che caratterizza lo stile di Hollywood Regency e l’epoca d’oro a cui si ispira.

L’importanza dei tessuti nello stile Hollywood Regency

E se da un lato per mobilia regnano le linee semplici e pulite, nello stile Hollywood Regency grande importanza è occupata dai tessuti. Ovviamente prestando molta attenzione a quali scegliere, sia come tipologia che come colore.

Via libera a rasi, pelle, seta e velluti. Da combinare e mixare il modo calibrato e senza mai esagerare. Non dimentichiamoci che seppur l’opulenza è la parola d’ordine di questo stile, non bisogna mai scivolare in cadute di stile che, anziché impreziosire, andrebbero ad appesantire il vostro arredamento.

E i colori? Per questo potete dare libero sfogo ai vostri gusti e alla vostra creatività. Dai toni più vivaci, forti e d’impatto (non è raro trovare dettagli nei toni del fucsia, giallo, verde, ecc.), a quelli più delicati e tenui, come il color panna, il tortora o il grigio. Da utilizzare soprattutto nei cuscini, nelle tende, nei centro tavola o coperte decorative.

Hollywood Regency? Mai senza tappeti

E parlando di tessuti non si può non citare uno dei massimi protagonisti dello stile Hollywood Regency, il tappeto. O meglio, i tappeti. Tanti, presenti in ogni stanza. Che catturano l’attenzione di chi osserva, stupendo con un vero e proprio effetto sorpresa. E che staccano dalla rigorosità delle linee degli arredi, soprattutto per lo stile.

Le greche sono una delle decorazioni maggiormente in voga ma non è per nulla raro trovare tappeti che richiamano alla natura più selvaggia, con effetti zebrati, o damascati. Da utilizzare anche per le tende o i drappeggi.

E sempre con colori che riprendano quelli scelti per i complementi d’arredo. Per mantenere omogeneità e ricercatezza e per seguire un leitmotiv armonioso, d’impatto ma che non infastidisca o disorienti l’occhio.

Insomma, l’Hollywood Regency è uno stile ad alto impatto emotivo, che non stanca ma che gioca su sfumature e dettagli sfarzosi ma ben calibrati. Niente a che vedere con il minimalismo e la semplicità più lineare (e quindi non adatto agli amanti del “lessi is more”). Ma uno stile ricco, corposo, dall’opulenza raffinata. Che si ispira all’età d’oro di Hollywood degli Anni ’30 ma con un’attenzione particolare alla modernità. Per spiriti che amano osare e che non hanno paura di giocare con luci, dettagli e la propria fantasia.