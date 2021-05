5 cose che puoi regalare a chi ha appena comprato una casa

D evi fare un regalo ad un'amica che si è trasferita in una casa nuova? Qualche spunto interessante, anche personalizzabile!

I regali spesso ci mettono in difficoltà. La volontà è sempre quella di spendere una cifra consona - né troppo né troppo poco - e di acquistare un oggetto che possa poi effettivamente piacere a chi lo riceve.

Sono tantissime le cose che puoi regalare a chi ha appena comprato una casa e no, non devi spendere necessariamente una fortuna.

Dalla cucina al salotto, puoi spaziare tra una lunga serie di oggetti e complementi d'arredo fino ad arrivare alla classica pianta ornamentale, che fa sempre piacere ricevere.

Ecco 5 idee regalo per chi ha appena comprato casa.

Una lampada

Tra le cose che puoi regalare a chi ha appena comprato una casa c'è senza dubbio una lampada. Comoda e utile, una bella lampada in casa è sempre da tenere. Può servire in caso di illuminazione scarsa ma può essere utilizzata anche per creare una luce soffusa, per un'atmosfera romantica in occasioni speciali.

La lampada può inoltre essere spostata facilmente in ogni stanza dell'appartamento. Può essere posizionata in camera da letto o in sala, anche in cucina e, perché no, all'ingresso. La lampada è un elemento d'arredo di tendenza che può occupare uno spazio su una libreria, su un tavolo o direttamente sul pavimento.

Puoi scegliere una lampada classica o una di design, in base allo stile della casa in cui andrà ad essere posizionata oppure seguire il tuo gusto personale. Da elemento particolarmente versatile, che sia colorata o meno, di qualsiasi forma e dimensione, può adattarsi facilmente ad ogni ambiente ed occorrenza.

Non deve spaventarti il prezzo: il commercio se ne trovano per tutte le tasche e non è necessario che sia particolarmente costosa per essere di impatto. Piuttosto gioca con l'originalità di forme e colori per lasciare i tuoi amici senza fiato.

La lampada è inoltre duratura e per anni consentirà di conservare il ricordo di te e del tuo regalo.

Una pianta

La pianta è un classico. Si regala spesso quando si inaugurano le case e in generale è un dono che fa sempre piacere ricevere. Che si tratti di un proprietario di casa o di una proprietaria, la pianta contribuisce all'arredamento dell'appartamento.

Anche in questo caso ci si può sbizzarrire. Dal vivaio si può scegliere tra una varietà vastissima di piante ornamentali, da interno o da giardino.

Dovresti informarti sugli spazi a disposizione in casa prima di effettuare l'acquisto: c'è un giardino esterno? Un terrazzo? Il tuo regalo sarà posizionato all'interno dell'appartamento e quanto spazio potrebbe esserci a disposizione?

Piante colorate, pronte a fiorire, o sempreverdi per abbellire terrazzi e interni: hai solo l'imbarazzo della scelta. Se opti per una pianta puoi inoltre corredarla di un vaso particolare, in base alla spesa che sei disposta ad affrontare. Un vaso in terracotta piuttosto che uno in vetro temperato è il tocco di classe che conquista.

Un quadro

In questo caso è doverosa un'attenzione massima ai particolari. Un quadro è un elemento d'arredo fondamentale e il rischio è quello che non piaccia alla padrona di casa. Soggetti e dimensioni, cornici, colori, sono da valutare con estrema attenzione.

Un paesaggio o una natura morta? Si può giocare con le figure astratte o con una composizione floreale ad acquerello. Se in casa c'è un animale domestico è possibile pensare ad un omaggio che ritragga il cane o il gatto dell'appartamento.

Per un pensiero più meditato, addirittura puoi pensare di far realizzare un dipinto dell'inquilino a quattro zampe. Verrà sicuramente apprezzato!

Se non puoi avere un'immagine dell'animale domestico e se non riesci neanche a reperirla dai social, puoi acquistare un quadro che lo ricordi o scegliere altro, purché sia in linea con gli interessi dei padroni di casa.

Il quadro è un elemento molto personale: il consiglio è quindi quello di pensare ad un regalo del genere solo se conosci in modo approfondito le persone che lo riceveranno.

In caso contrario ci sono altre cose che puoi regalare a chi ha appena comprato una casa.

Un set da colazione

Con o senza vassoio coordinato, da due o da quattro, dei materiali più vari. Dalla plastica alla porcellana, un set da colazione è ciò che manca solitamente quando si cambia casa perché non ci si pensa mai.

Se stai pensando a cosa regalare ad una persona he ha appena comprato una casa nuova, probabilmente il set da colazione è ciò che potrebbe renderla felice. Di solito il trasferimento coincide con un cambiamento nella propria vita: ha messo su famiglia oppure ha deciso di andare a convivere, o forse nulla di tutto questo.

Comprare casa è un passo molto importante, al di là del motivo che spinge a farlo. Un set da colazione è un modo per coccolarsi, rappresenta quella dolcezza del mattino indispensabile per affrontare al meglio la giornata, sicuramente tra i regali più apprezzati.

Uno zerbino personalizzato

Piuttosto economico, lo zerbino personalizzato è ciò a cui puoi pensare se vuoi riservare un piccolo pensiero ad un prezzo modico a chi ha appena comprato casa. Forse ha già uno zerbino ma ti assicuro che non avrà pensato alla sua personalizzazione.

Tra le cose che puoi regalare a chi ha appena comprato una casa uno zerbino personalizzato è utile e può essere anche divertente. Opta per una frase simpatica o per un motto che vi lega; su una data importante per te e per i tuoi amici o fondamentale solo per loro.

Se c'è un soprannome potresti decidere di farlo stampare sullo zerbino personalizzato e se la padrona di casa ama gli animali potresti riprodurre un piccolo zoo.

Lo zerbino è ciò che ti dà il bentornato a casa, l'elemento impossibile da ignorare e dinanzi al quale ci si trova tutti i giorni.