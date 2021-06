C hi vive una vacanza in Croazia, non la dimentica facilmente: sole, mare, natura e buon cibo, ma anche tanta attenzione alla sicurezza. Ecco perché sta per diventare la tua prossima meta di viaggio

«L'anno scorso siamo stati in vacanza in Croazia. Quest'anno ci torneremo sicuramente. Credetemi, sono stato lì». Chi parla è Luca, amante della vela e del cicloturismo, ma anche un'ottima forchetta, che ha lasciato il cuore dall'altra parte del Mar Adriatico, in Croazia. Mare, sole, ma anche tanta natura e incredibili tradizioni culinarie da esplorare a tavola sono gli ingredienti per una vacanza indimenticabile. E a dirlo non siamo noi, ma chi c'è già stato.

SINIŜA UŜTULICA 1 di 7 - Ilok, Slavonia ZORAN GEKLĈA 2 di 7 - Parco Nazionale Krka IVO BIOĈINA 3 di 7 - Hvar BROTHERSIDE 4 di 7 - Mala Kolumbarica, Kamenjak ALEKSANDAR GOSPIĆ 5 di 7 - Banje, Dubrovnik ALEKSANDAR GOSPIĆ 6 di 7 - Zlatni Rat, Brač MAJA DANICA PEĈANIĆ 7 di 7 - Scampi

Sole e mare per tutta la famiglia

«Tutta la famiglia si è goduta sole e mare. È stato indimenticabile». Chi lo ha vissuto sa che fare un bagno nel mare croato non è solo piacevole: è un'esperienza unica. I colori, il suono dei gabbiani, le lunghe spiagge di sabbia fine stregherebbero chiunque, soprattutto dopo mesi chiusi in casa. Dalla spiaggia di Banje a Dubrovnik a quella di Rt Kamenjak, nota anche come Capo Promontore, ogni bagno sarà un tuffo nella meraviglia.

Per chi non riesce a stare fermo, in spiaggia ci sono punti dedicati agli amanti dello sport e beach bar per i party lover. Ma ci sono anche incantevoli boschi di pini in cui rifugiarsi per leggere un buon libro.

La magia delle isole

Le isole, poi, sembrano fatte per rubarci il cuore. Ce ne sono migliaia tra cui scegliere. Sbarcando su Hvar, la più soleggiata di tutte, si potranno visitare monumenti, rovine, piccole chiese e fortezze, incastonate in una natura verdeggiante, tra fiori e piante selvatiche.

Luca racconta che «ogni giorno ci ha offerto una esperienza nuova ed autentica: ci siamo divertiti a navigare tra i vari isolotti». La bellezza quasi irreale degli arcipelaghi adriatici ti rapirà, specialmente se ti dedicherai del tempo per esplorare piccole città isolane navigando in barca. Acque cristalline e tanto silenzio compiranno l'incantesimo. I Parchi Nazionali di Brioni, Kornati e Krka sono le perle del turismo croato, facilmente accessibili in barca, grazie ai collegamenti creati dai pescatori locali.

Peccati di gola

Dopo sport, escursioni e navigazione, è il momento di scoprire cosa c'è per pranzo. Ma non pensare che ti sarà facile scegliere: la Croazia è una terra incredibilmente ricca di tradizioni enogastronomiche! Qui si può venire anche solo per viaggiare mangiando.

Ospitalità e tradizioni cambiano di regione in regione e ognuna ha i suoi sapori da scoprire. Si va dalle olive della Dalmazia ai vini che portano nel calice i sentori del Mediterraneo, dai tartufi istriani accompagnati dalla Malvasia locale e dal salame piccante Kulen. Non puoi andar via senza aver provato i famosi vini di Ilok in Slavonia e, già che ci sei, approfittane per andare a visitare una delle migliori cantine d'Europa.

Se ami gli scampi, devi mettere in programma una sosta sul Quarnaro, terra di piaceri culinari unici e caleidoscopici. In nessun posto dell'Adriatico troverai scampi così grossi e saporiti. Qui è di rito anche l'assaggio dell'agnello morbido e del soave pecorino locale. Sul Quarnaro vi attendono il vino bianco "vrbnička žlahtina", la "trojšćina" dall'isola di Susak i marroni di Lovran e la deliziosa "rapska torta", la torta di Rab. Come spiega bene Luca, «L'umorismo e l'ospitalità mescolati con ottimo cibo e vini, fanno della Croazia la mia destinazione preferita per le vacanze».

Piacere in sicurezza

Le vacanze in Croazia sono la scelta giusta per godere delle bellezze

naturali e del piacere di un bel viaggio in totale sicurezza. Se hai scelto

di raggiungere questa terra di sogno, ti consigliamo di fare la

registrazione e di pre-segnalare il tuo arrivo in Croazia, compilando il

modulo disponibile su https://entercroatia.mup.hr/ per assicurarti un

ingresso più facile e con meno attese.

Rispetta le regole anti Covid-19 a cui siamo già abituati: mascherine all'esterno, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani. La sicurezza non va in vacanza. Tu, invece, finalmente puoi.