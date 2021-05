I n una casa moderna dove la domotica la fa da padrone, la cucina non può essere da meno e, anche qui, la tecnologia sarà protagonista in tutto e per tutto

La tecnologia è un grande alleato nelle case moderne. La domotica, infatti, oltre a permettere di controllare tutti i device e i vari componenti da remoto permette anche di ottimizzare le energie permettendo così un notevole risparmio oltre a rendere la vita un pochino più facile migliorandone la qualità e regalando tempo libero per fare ciò che più amiamo.

Anche in cucina, ovviamente, la tecnologia è diventata una vera e propria protagonista. Non solo per quanto riguarda la programmazione degli elettrodomestici ma anche per quanto riguarda le cotture e la conservazione dei cibi.

Le proposte sono davvero tantissime e scegliere non è affatto semplice, per questo motivo abbiamo provato a selezionare gli accessori e gli elettrodomestici ad alta tecnologia che ti facilitano la vita grazie all’ampia selezione fornita da eBay.

Il market place, infatti, offre tantissime possibilità nel mondo della cucina hi-tech grazie anche alle piccole e medie imprese che ogni giorno mettono a disposizione tantissimi prodotti dedicati a uno degli spazi più vissuti della casa.

Non solo acquisti utili per te, ma un valido e concreto aiuto per le aziende e attività più piccole che ancora oggi si stanno trovando a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza da Coronavirus. Una situazione difficile che, dopo un 2020 davvero complicato, sta continuando a perseverare anche nel 2021.

Proprio per questo eBay ha deciso di diventare una vera e propria vetrina d’acquisto per queste realtà mettendoli così in contatto con oltre 180 milioni di acquirenti in tutto il mondo. Ma non solo: il marketplace è un vero e proprio sinonimo di affidabilità, infatti offre a tutti i suoi clienti la Garanzia Cliente eBay che permette di ottenere subito un rimborso nel caso in cui l’oggetto ordinato non venga recapitato o se questo non corrisponde alla descrizione fornita sul sito.

Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata

La tecnologia in cucina si è talmente tanto evoluta fino ad arrivare a modificare quegli elementi che sembravano imprescindibili, come la cappa aspiratrice. Oggi, infatti, grazie all’induzione la ventola d’aspirazione passa dai pensili al piano cottura permettendo di recuperare spazio utile anche nelle cucine più piccole.

Food processor

Fa tutto da solo, o quasi. I multirobot da cucina sono ormai una realtà che da anni conquista le cucine professionali e non. Oltre a riunire tantissime funzioni in un sono device (impastare, grattugiare, tagliare …) questi robot permettono anche di cuocere le pietanze in base alla ricetta desiderata: dalla cottura lenta al programma wok/sautè, alla rosolatura. Uno strumento che permette di risparmiare tempo ed energie.

Cantinetta vino

Conservare il vino può sembrare facile e quasi banale, ma rovinare una buona bottiglia può capitare. Proprio per questo motivo in una cucina hi.tech non deve mancare una cantinetta ad hoc perfetta per una conservazione senza errori e per degustare il viso nelle condizioni migliori.

Cottura sottovuoto

Chi ama cucinare sa che sperimentare è fondamentale e, oggi, grazie alla tecnologia si possono realizzare piatti da vero chef anche tra le mura della propria cucina. Merito anche di alcuni strumenti come il circolatore ad immersione con tecnologia Sous Vide che permette di cucinare con la cottura sottovuoto che preserva perfettamente le vitamine e i sali minerali di ogni pietanza.