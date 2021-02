Cucina piccola? Ecco 10 idee per renderla bella e funzionale

U na cucina piccola ha molto da offrire: un arredo funzionale, con pochi ed essenziali elettrodomestici, è la soluzione migliore. Spunti e idee per il design della cucina.

Cucina piccola? Parola d’ordine: ottimizzazione degli spazi. Un design essenziale e soprattutto funzionale aiuta a decidere l’arredamento, ma soprattutto a non ottenere un pesante (e ingombrante) risultato finale. Ci sono molti spunti che danno idee su come arredare la cucina, anche se di modeste dimensioni.

Il settore dell’arredo si è evoluto parecchio negli ultimi anni, investendo su uno stile molto più essenziale, di influenza minimal e moderna. Se ti piace lo stile rustico, non avrai difficoltà a trovare gli spunti adatti: l’importante è valutare anche una corretta illuminazione, per dare respiro all’ambiente.

Arredare una cucina piccola: design e consigli

Soluzioni salva spazio, piani di cottura moderni, mensole e credenze: arredare una cucina piccola può essere divertente e stimolante. In commercio sono disponibili complementi di arredo super funzionali: pensili e contenitori sono indubbiamente un valido supporto.

Molto interessanti sono i pensili sviluppati in altezza, che si prestano a qualsiasi stile e inoltre aumentano lo spazio disponibile per i propri utensili. Abbiamo raccolto numerose proposte di stile per le cucine di dimensioni ridotte: mai sottovalutare l’ispirazione.

Puntare sui colori chiari

Uno dei trucchi più diffusi nel mondo dell’arredamento è l’utilizzo di colori chiari, soprattutto in ambienti poco luminosi e di dimensioni ridotte. Il bianco è indubbiamente il colore migliore.

Naturalmente, anche se la cucina è piccola, non rinunciare a quel tocco personale che la renderebbe ancor più graziosa. Sì a piccole piante e naturalmente contenitori per ottimizzare lo spazio.

Cucina piccola in due parti

Poter sfruttare la cucina in due parti è davvero importante, soprattutto se lo spazio a disposizione scarseggia. Ottima anche l’idea di posizionare il lavello di fronte al piano cottura: permette di non rinunciare allo spazio a disposizione.

Come colore, continua il “festival del chiaro”: indubbiamente, serve alla luminosità, ma se preferisci un’altra tonalità, non farti problemi. Considera magari un’illuminazione moderna.

Total black: un tocco speciale

Nello spunto di seguito si punta sul total black, ma soprattutto sulla posizione strategica della cucina. L’idea di strutturare delle mensole è utile: possono fungere da decorazione o per appoggiare gli utensili utilizzati di meno.

Questo è uno spunto molto “striminzito”, ma quando lo spazio non è abbastanza, si deve pensare “in grande”, senza rinunciare all’eleganza o ai propri gusti personali.

Sfruttare le pareti: una cucina piccola super accessoriata

Chi ama cucinare difficilmente rinuncerà ai propri utensili o agli elettrodomestici. Se la cucina è la stanza più piccola della casa, sfruttare le pareti per la posizione degli utensili è un trucco diffuso.

Aiutano anche le credenze e gli angoli della cucina: potrai riporre tutti i tuoi effetti personali senza dover rinunciare alla tua passione.

Ispirazioni Bohemien: vivi la tua cucina piccola

Spazio piccolo? Nessun problema: vivi la cucina in modo bohemien. Le influenze di questo stile sono magnifiche: danno un senso di vissuto senza eguali. Così, la cucina diventa il cuore della casa.

Uno spazio magnifico, ma anche super organizzato: non lascia nulla al caso. Nota come sono stati sfruttati bene gli angoli, la luminosità non manca e le pareti sono state adibite a spazi utilizzabili.

L’arredo richiede inventiva

Il seguente spunto può risultare davvero strano, ma la percezione è falsata: sì, questa è una cucina davvero minuscola, ma non manca nulla. L’arredo è stato totalmente strutturato per una massima ottimizzazione dello spazio.

Il microonde è stato posizionato in alto, garantendo il massimo del comfort. Le credenze servono per riporre i piatti e gli utensili, ma anche le mensole si sono rivelate utili per l’arredo.

Influenze londinesi per una cucina speciale

Questa è indubbiamente una cucina piccola ma esteticamente impeccabile: un’ispirazione unica da sfruttare, non solo per lo spazio, ma anche per chi non vuole rinunciare allo stile.

La zona forno-lavabo deve essere strutturata in modo che sia vivibile, ma senza appesantire il risultato finale. Le credenze sono molto utili e conferiscono alla cucina un aspetto completo.

Cucina piccola in stile newyorchese

Rinnova la tua cucina scegliendo un design particolare, come lo stile newyorchese: importante, unico e speciale. È moderno, ma attento ai dettagli e ai particolari, per un risultato scenico impeccabile.

Naturalmente è importante scegliere i complementi di arredo ideali: le piante in cucina concedono maggiore respiro e danno un’impressione molto positiva. Mettono di buonumore!

Rielabora il concetto di cucina: sfrutta ogni spazio

Nella scelta dell’arredo ci si deve chiedere: a cosa non rinunciare? E che cosa invece possiamo ignorare? È un modo per comprendere non solo lo stile, ma soprattutto come impostare gli spazi.

Questo è uno spunto di riflessione: la cucina è indubbiamente piccolissima, eppure non manca nulla e non dà una sensazione estrema di ingombro. È piuttosto semplice anche da pulire. Come sempre, l'importante è scegliere lo stile di arredamento.

Cucina piccola rustica: un sogno che si avvera

Se il tuo sogno è di avere una cucina rustica, anche se piccola, questa è l’ispirazione ideale da seguire. Il fascino del legno dona un senso di casa, di sicurezza e di famiglia da sempre.

Puoi riciclare con il pallet per realizzare dei contenitori o dei complementi di arredo super personalizzati. Punta sui tuoi gusti personali, non rinunciare solo perché non hai molto spazio. Come hai visto dagli spunti, lo spazio si trova sempre.