S ta conquistando il grande pubblico con il suo bel volto e il suo talento, ma cosa sappiamo davvero su di lui? Ecco 10 curiosità su Pierpaolo Spollon, attualmente impegnato in Che Dio Ci Aiuti 6.

Che fosse talentuoso lo sapevamo già: basta vederlo recitare per capire che la recitazione è il cuore pulsante della sua esistenza. Eppure ci sono almeno 10 curiosità su Pierpaolo Spollon che rendono la sua figura ancora più intrigante.

Alcune sono cose note alle fan più scatenate, altre sono delle vere e proprie chicche: volete saperne di più? Allora forza, cominciamo!

Pierpaolo Spollon e l'esordio nel mondo dello spettacolo

Non tutti lo sanno ma Pierpaolo Spollon ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo in modo davvero strano: è infatti stato bocciato a scuola ed è rimasto al liceo un anno in più.

Ciò gli ha concesso, nel 2008, di partecipare al provino per il film La giusta distanza, rivolo solo a ragazzi di seconda e terza superiore di tutti i licei. Anche se il provino, a dire di Spollon, fu un vero disastro, a sceglierlo fu poi il regista Alex Infascelli, che gli diede la parte.

Spollon, in diverse intervista, ha sostenuto che quello è stato un vero e proprio segno del destino che gli ha fatto capire cosa avrebbe dovuto fare "da grande".

Doc - Nelle tue mani e il successo

Nella serie tv Doc - Nelle tue mani Spollon ha dato il meglio di sé. Si è fatto talmente tanto spazio e ha fatto talmente tanto colpo nel cuore delle spettatrici da "oscurare" (si fa per dire) Luca Argentero.

Ciononostante, pur essendo un uomo bellissimo, Spollon cerca sempre di portare alla luce ciò che ha dentro: ironia, vivacità e un carattere energico e positivo che punta sempre a far ridere tutti coloro che lo circondano.

Film e fiction: dove vedere Pierpaolo Spollon

Se ti piace Pierpaolo Spollon forse non sai che il bravo attore vanta almeno un decennio di attività tra fiction televisive e film, dove ha cominciato a muoversi con piccoli ruoli fino a conquistare ruoli sempre più importanti.

Ecco tutti i film in cui ha recitato Pierpaolo Spollon:

Tre Visi corto (2020)

Che vuoi che sia (2016)

Leoni (2013)

Non scomparire (2012)

Terraferma (2010)

Ecco invece tutte le fiction in cui ha recitato Spollon:

DOC – Nelle tue mani (2020)

Leonardo (2020)

Che Dio ci aiuti 6 (2020)

L'allieva 3 (2019)

Vite in fuga (2019)

L'Allieva 2 (2018)

La porta rossa 2 (2018)

L’ispettore Coliandro – il ritorno 2 (2017)

La porta rossa (2016)

L’allieva (2015)

Io tra 20 anni (2015)

Il candidato – Zucca Presidente (2015)

Una grande famiglia 3 (2014)

Grand Hotel (2014)

Una grande famiglia 2 (2013)

Un marito di troppo (2012)

Un passo dal cielo 2 (2012)

Una grande Famiglia (2011)

Il giovane Montalbano (2011)

Nel nome del male (2009)

La misteriosa vita sentimentale

Fidanzato oppure no? Diciamolo pure, Spollon ha tutte le carte in regola per essere un buon partner, quindi sembra quasi scontato che abbia qualcuno al suo fianco.

Tuttavia (e ciò gioca davvero molto a suo favore), Pierpaolo è estremamente riservato, cosa che impedisce di conoscere qualcosa di più sulla sua vita sentimentale.

Eppure, qualche anno fa, complice una stories su Instagram con una voce femminile, qualcuno aveva sostenuto che al suo fianco ci fosse una donna di nome Angela. Di fatto, però, non è mai arrivata alcuna conferma.

La famiglia di Pierpaolo Spollon

Della vita privata di Spollon, però, c'è qualcosa che si sa: riguarda il suo rapporto con i genitori. La mamma e il papà di Pierpaolo, infatti, non erano entusiasti del percorso che il figlio voleva intraprendere.

Anche se Pierpaolo aveva mostrato interesse per la recitazione già da piccolissimo, la madre in particolare era molto scettica sui frutti che avrebbe raccolto.

Per partecipare al succitato provino con Alex Infascelli, Spollon dovette addirittura rubare la macchina alla nonna.

Vita privata blindatissima ma grande apertura ai fan: sembra un paradosso, eppure Pierpaolo Spollon interagisce tantissimo con il suo pubblico grazie ai social. Anche se in un'intervista a Rolling Stones ha dichiarato di essere negato e di essere stato definito, dai suoi amici, "boomer inside", Spollon riscuote un grandissimo successo.

Ha un bellissimo rapporto con Instagram: qui è seguito da oltre 182.000 persone e pubblica sia anteprime dei suoi prossimi progetti che foto e immagini personali, che esprimono le sue preferenze.

Vale la pena, però, parlare del social network dove Spollon si è espresso meglio in questi mesi: Twitter. Tutto è iniziato per caso, in modo giocoso: in sostanza, Pierpaolo ha iniziato a commentare in diretta gli episodi di Doc - Nelle tue mani.

I suoi tweet, però, non erano semplici cronache ma vere e proprie battute, che hanno fatto scatenare gli utenti. Nel giro di poco tempo, i fan di Spollon si sono talmente "assuefatti" ai suoi tweet da chiedergli addirittura di pensare a un commento in tempo reale del Festival di Sanremo.

Il talento musicale

Abbiamo già detto che la recitazione è il cuore pulsante dell'esistenza di Spollon ma, diciamola tutta, lui non è soltanto un attore. Come ogni artista che si rispetti, infatti, Pierpaolo ha tantissime doti.

È un appassionato di musica, colleziona dischi e vinili e da ascoltatore si è anche voluto "trasformare" in musicista: sa infatti suonare sia la chitarra che il flauto.

Pierpaolo Spollon e il pollice verde

Spollon è il ragazzo della porta accanto, è proprio il caso di dirlo. E non solo per quel sorriso che scioglie e incanta, ma anche per un suo interesse specifico: quello del giardinaggio.

Certo, non in senso ampio: Spollon ha in realtà una passione per delle piante specifiche, quelle aromatiche. Sul suo balcone non mancano menta, rosmarino, salvia e basilico.

La cicatrice di Pierpaolo Spollon

Le passioni più forti lasciano un segno nella vita di chi le segue e ciò vale in particolare per Spollon, che ha addosso una testimonianza palpabile del suo legame con la recitazione.

Pierpaolo ha, infatti, una cicatrice su una gamba: si tratta di un "ricordo" di quando girava La Porta Rossa. Durante le riprese, infatti, l'attore si è procurato una ferita piuttosto profonda saltando una ringhiera e il segno non se n'è più andato.

Pierpaolo e gli sport

Multiforme ingegno, molteplici interessi: Spollon non si fa mancare proprio nulla. L'attore è anche uno sportivo, sia "praticante" che da divano. Riguardo agli sport praticati, Pierpaolo si cimenta nell'equitazione, nelle arti marziali e nella corsa.

Da spettatore, invece, segue il calcio e ha una passione viscerale per la sua squadra preferita: l'Inter.

Il sogno da bambino di Pierpaolo Spollon

Chiudiamo con una curiosità davvero particolare: il sogno da bambino di Pierpaolo Spollon era quello di diventare un veterinario. In qualche modo, insomma, voleva essere un medico.

Questo sogno si è più o meno trasformato in realtà con Doc - Nelle tue mani, set sul quale non solo ha dovuto indossare un camice, ma ha anche dovuto imparare a usare attrezzature complesse come il defibrillatore.

Per prepararsi alla parte, Spollon ha seguito diversi medici all'Ospedale Gemelli per due settimane, imparando a muoversi tra i reparti e a mantenere il sangue freddo nei casi d'emergenza.