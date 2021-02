N uove storie originali, eroi del mondo Marvel o dell’universo di Star Wars, documentari e thriller crime. Ecco una selezione di dieci serie tv da vedere in streaming sulla piattaforma Disney+.

Da quando è approdata anche in Italia, la piattaforma Disney+ non ha più smesso di stupire il pubblico, che forse non si aspettava di trovare anche contenuti per adulti sul servizio streaming della “casa di Topolino”.

Sorpresa, invece, poiché su Disney+ continuano le novità in materia di serie tv, da Wandavision all’ormai già classico The Mandalorian, passando per documentari che esplorano la scienza e dietro le quinte del mondo Disney.

Per orientarsi tra tanti titoli, ecco una selezione di dieci serie tv che non puoi perderti, da guardare in streaming su Disney+.

The Mandalorian

Potresti non essere una fan di Star Wars, ma questa serie piace a tutti. Si tratta di una sorta di western ambientato cinque anni dopo Il ritorno dello Jedi nella cronologia di Guerre Stellari. Le vicende del guerriero mandaloriano (Pedro Pascal) sono alla base della trama, ma uno dei motivi principali per cui tutte amano la serie The Mandalorian (già arrivato alla seconda stagione, disponibile su Disney+) è Il Bambino (The Child, in originale), anche se è più conosciuto come Baby Yoda. Il cucciolo verde, curioso e goloso, è talmente tenero che fa sospirare anche durante i combattimenti più aspri.

Marvel Studios: Legends

Il 2021 è l’anno di uscita di tante nuove serie dedicate agli eroi della Marvel. La serie Legends permette di fare un bel ripasso delle storie dei vari personaggi Marvel protagonisti delle loro prossime avventure. I primi due episodi sono incentrati su Wanda Maximoff e Visione.

Wandavision

Wandavision è la prima serie originale Marvel Studios è dedicata a due personaggi dell'universo Marvel: Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany). I due supereroi degli Avengers conducono una apparentemente perfetta, come una sitcom anni Sessanta. Ma forse le cose non sono come sembrano…

C’era una volta

Da novembre 2020 su Disney+ è disponibile C’era una volta, tornata finalmente "a casa”. La serie fantasy che prende in prestito elementi e personaggi dai classici film della Disney, mescolandoli al folklore delle fiabe popolari e delle leggende e ambientando le storie ai giorni nostri, è infatti sempre stata di proprietà Disney, anche se negli Stati Uniti è andata in onda sul canale ABC (anch'esso della Casa di Topolino).

Love, Victor

Se ti è piaciuto il film Tuo, Simon, non puoi perderti questa nuova serie Star Original, in arrivo su Disney+ il 23 febbraio. Protagonista è Victor, un nuovo studente alla Creekwood High School che si imbarca in un percorso di scoperta personale, tra le difficoltà famigliari e il proprio orientamento sessuale. Quando tutto diventa troppo difficile, Victor si rivolge a Simon, per chiedere aiuto ad affrontate la vita nel nuovo liceo.

Big Sky

Da David E. Kelley, ideatore di Big Little Lies e The Undoing, arriva un altro thriller, questa volta di stampo crime, in arrivo su Disney+ il 23 febbraio. Protagonista è Ryan Phillippe – proprio lui, il bad boy redento dall’amore nel film cult Cruel Intentions. L’attore interpreta il detective Cody Hoyt, che insieme alla collega Cassie Dewell (Kylie Bunbury) e a un’ex poliziotta, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), che è anche la sua ex moglie, indagano due sorelle rapite da un camionista su una remota autostrada del Montana. Il problema è che le due sorelle non sono le uniche ragazze scomparse nella zona, perciò comincia una corsa contro il tempo per salvare tutte le donne in pericolo.

On pointe – Sogni di ballo

Se sei appassionata di danza, non puoi perderti questa serie che racconta una stagione nella famosissima School of American Ballet (SAB) di New York. Con un accesso senza precedenti a una delle principali istituzioni di danza classica giovanile del mondo, la serie racconta le vite degli allievi, dagli 8 ai 18 anni, che inseguono il loro sogno di diventare ballerini. Mentre gli studenti più grandi provenienti da tutto il paese si allenano rigorosamente per le loro carriere professionali, gli allievi più giovani di New York sono messi a dura prova mentre si esercitano e si esibiscono nel classico balletto delle feste del New York City Ballet, Lo schiaccianoci di George Balanchine sul palco del Lincoln Center.

Il mondo secondo Jeff Goldblum

Attore, musicista (pianista jazz, per la precisione), Jeff Goldblum è sempre interessante, perciò nessuno è più adatto del carismatico artista per condurre una serie di documentari. Ogni puntata a tema presenta un mix di scienza, storia e connessioni improbabili. Anche per Goldblum sono scoperte: pare che abbia cercato di documentarsi il meno possibile sugli argomenti trattati, in modo da entrare davvero insieme allo spettatore nella scoperta.

Dietro le quinte dei parchi Disney: The Imagineering Story

Con la serie di documentari The Imagineering Story, Disney ha incluso nella sua piattaforma streaming tutto il suo fantastico mondo, portando il pubblico alla scoperta delle attrazioni più iconiche e divertenti dei suoi parchi a tema. Grazie a questa serie puoi viaggiare con la fantasia all'interno di alcuni dei parchi divertimento più belli al mondo, pur rimanendo comodamente seduta sul tuo divano.

One Strange Rock

Prodotto da Darren Aronofsky (regista de Il cigno nero) per National Geographic, One Strange Rock è un imperdibile documentario condotto dall'attore Will Smith, che ci accompagna in un viaggio epico per raccontare la storia del pianeta Terra e celebrarne le sue bellezze. «È il luogo più straordinario che ci sia. Il più strano dell'Universo. Ricco di roccia liquida, caverne di cristallo e paesaggi alieni. È il mondo in cui viviamo. E se pensiamo di conoscerlo, le nostre certezze cadranno quando lo osserveremo dallo Spazio» dice Will Smith all’inizio del documentario.