Velocità di installazione, leggerezza, pulizia del cantiere, flessibilità e finitura estetica sono solo alcune delle caratteristiche di tale sistema. In questa guida vi forniremo le indicazioni basilari su come mettere dei montanti nelle lastre di cartongesso. Vediamo come occorre procedere per realizzare un intervento davvero degno del miglior professionista del settore.

Cosa serve per mettere dei montanti in cartongesso

Orditure metalliche

Matita

Nastro biadesivo

Tasselli

Tassellatore manuale

Cesoia

Livella a bolla

Avvitatore

Lastre in cartongesso

Metro

Le applicazioni del cartongesso

Diffusamente utilizzato nell’edilizia sia privata che pubblica, il cartongesso rappresenta oggi uno dei materiali che maggiormente vengono usati nel settore delle costruzioni. Tanto che tale materiale è divenuto una delle soluzioni più geniali ed adatte per arricchire una stanza, creare aree ad hoc o per realizzare strutture di rivestimento di soffitti. Il tutto sempre utilizzando la massima libertà creativa. La tradizione e la storia del cartongesso, in fin dei conti, è davvero molto lunga e rappresenta il frutto di più di un secolo di evoluzione e di ricerca tecnica, che ce lo consegna oggi come uno dei materiali più funzionali, sicuri ed affidabili.

Il disegno delle linee guida per il posizionamento della parete

La necessità di saper incastonare i montanti nel cartongesso si presenta quando si costruisce una parete divisoria. La prima cosa da fare è individuare l’esatta posizione nella quale costruire la parete in cartongesso: per fare ciò, è possibile aiutarsi con una matita e disegnare linee guida per la posizione della parete. Fissate una guida “U” al pavimento e di conseguenza una al soffitto, utilizzando tasselli e tassellatore o, se preferite, del nastro biadesivo ben attaccato all’anima della guida. Successivamente inserite il montante “C” in verticale, incastrandolo all’interno della guida “U” con un movimento a torsione. Fatto ciò, assicuratevi con una livella a bolla che lo scheletro sia in perfetto equilibrio e non abbia pendenze.

L’applicazione dei montanti

Ricordate che i montanti devono essere tagliati con una cesoia di almeno un centimetro in meno rispetto alla struttura che andranno a sorreggere. In base alla grandezza della parete da costruire, potrete usare più o meno montanti, ma ricordate che ognuno di essi non deve essere posizionato ad una distanza superiore di 60 centimetri dall’altro. Tenete a mente se ci sono aperture da fare nelle pareti (come ad esempio porte) in modo tale da sistemare in modo corretto le lastre nelle guide. Nel prossimo paragrafo vi illustreremo come inserire i pannelli isolanti all’interno dei montanti appena predisposti.

L’inserimento dei pannelli isolanti

All’interno dei montanti è dunque anche possibile, come accennato, inserire dei pannelli isolanti al fine di trarre un ulteriore vantaggio dalla parete. Dopo che avrete sistemato tutti i montanti, non vi resterà altro che applicare le lastre in cartongesso e fissarle con apposite viti autofilettanti su entrambi i lati della parete, ma ricordatevi che i giunti tra le lastre sulle due facce delle pareti non devono mai coincidere sugli stessi montanti, ossia devono essere sfalsati.

L’esecuzione degli interventi di rifinitura

Il lavoro può dirsi terminato, ma per dare un aspetto finito e reale alla parete, non vi resta che dedicarvi ai lavori di rifinitura. Per prima cosa occorrerà applicare del nastro a rete adesivo sulle giunzioni. In secondo luogo, applicate dello stucco sulle giunzioni delle lastre e sulle viti e terminate il lavoro dipingendo il tutto dello stesso colore delle mura portanti, con una pittura appositamente predisposta per questo genere di lavori e di materiali. L’applicazione dei montanti in cartongesso è una operazione abbastanza semplice, che tuttavia deve sempre essere eseguita da chi dispone di una certa dimestichezza con i lavori di tipo manuale.

