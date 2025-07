Caldo intenso, scarsità d’acqua e ore di sole prolungate mettono a dura prova la resistenza del nostro giardino durante il periodo estivo. Per mantenere piante, fiori e prato sani e rigogliosi è di fondamentale importanza adottare pratiche di cura mirate e consapevoli. Dalla concimazione alla potatura, dall’irrigazione alla protezione da parassiti e stress termici, scopriamo quali sono gli accorgimenti per mantenere in salute il nostro spazio verde nei mesi più caldi…

Irrigare il giardino: quando e come innaffiare

Piante, fiori e prato vanno regolarmente innaffiati in estate, ma l’acqua deve essere somministrata nel modo corretto. Meglio bagnare al mattino presto o alla sera tardi, per evitare l’evaporazione e lo shock termico alle radici, preferendo un’irrigazione profonda e meno frequente, che stimola le radici. Per evitare sprechi d’acqua e mantenere l’umidità costante utilizza sistemi a goccia o aspersori a bassa intensità.

Come tagliare il prato in estate

Il prato in estate richiede qualche attenzione in più. Accertati che le lame del tuo tosaerba siano ben affilate: in questo modo il taglio sarà netto e non danneggerà l’erba. Altri consigli utili: evita di tagliare il prato nelle ore più calde e non accorciare troppo: l’erba alta protegge il terreno dalla disidratazione proteggendo le radici dal calore.

Protezione da parassiti e malattie

Il caldo può favorire la proliferazione di insetti o funghi dannosi per le piante. È bene monitorare regolarmente le foglie per individuare cocciniglie, afidi, ragnetti rossi. Spruzza preparati naturali come olio di neem o decotto d’aglio per tenere lontani afidi e acari ed evita ristagni idrici per prevenire muffe e marciumi radicali.

Le potature estive

Molte piante beneficiano di una leggera potatura durante il periodo estivo (le aiuta a concentrarsi sulle parti sane). Per evitare la diffusione di funghi o parassiti si consiglia di eliminare fiori appassiti e rami secchi per stimolare nuova crescita

Pacciamatura, una valida alleata

La pacciamatura è una tecnica molto utile in estate. Stendi uno strato di corteccia, paglia o lapilli vulcanici intorno alle piante: aiuterà a mantenere il suolo fresco, riducendo l’evaporazione e limitando la crescita delle erbe infestanti.

Cura del giardino: l’importanza della concimazione

In estate è possibile concimare le piante, ma è importante farlo con cautela per evitare ulteriori stress. Evita le ore calde: concima al mattino presto o alla sera, quando le temperature sono più basse. Preferisci concimi liquidi: sono assorbiti più rapidamente e riducono il rischio di bruciature. Per ortaggi e piante fiorite impiega concimi equilibrati o ricchi di potassio, che favoriscono la fioritura e la fruttificazione. È importante dosare con moderazione: un eccesso di nutrienti può essere dannoso, soprattutto con il caldo.

Leggi anche Come costruire una sdraio fai da te

Leggi anche Come costruire una lampada in carta di riso