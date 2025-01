Per sollevare pentole, padelle o teglie molto calde si è soliti proteggere le mani utilizzando delle presine, degli accessori utili che non possono mai mancare all’interno di una cucina. Si possono comprare in ogni negozio di articoli per la casa e nei supermercati, ma perché non provare a realizzarle con il fai da te? Ecco alcuni metodi semplicissimi.

Quando ci troviamo in cucina, molto spesso vorremmo disporre di tutto l’occorrente per creare un ambiente colorato e vivace. Se amate aggiungere un tocco personale alla vostra casa, avrete sicuramente pensato a realizzare qualche piccolo capolavoro, come ad esempio delle presine da cucina. Vediamo allora come fare a realizzare delle presine fai da te originali e uniche.

Per creare delle semplici e originali presine si possono riutilizzare degli scarti di tessuto, bisognerà soltanto scegliere delle stampe vivaci e colorate che decorino con stile la vostra cucina. Se vuoi realizzare delle presine da cucina ti serviranno alcuni materiali:

Strisce di tessuto in cotone o lino;

Ago e filo;

Imbottitura sottile;

Fettuccia.

Per realizzare le nuove presine per la cucina non serve essere esperti nell’arte del cucito, visto che si tratta di una lavorazione molto semplice e veloce.

Procedimento

Per iniziare dovrete tagliare quattro quadrati della stessa misura dal tessuto che avete scelto, ma si possono usare anche diversi scampoli di stoffa da assemblare in base al proprio gusto personale. Con delle forbici tagliate l’imbottitura per creare due quadrati da inserire all’interno delle presine e fissatele con del filo. Sistemate la stoffa sul piano da lavoro, al rovescio, dopodiché sovrapponete l’imbottitura e infine, mettete l’ultimo strato di tessuto con il dritto verso l’alto, premurandovi di tener ferma la stoffa con degli spilli.

A questo punto, trapuntate; se siete un po’ più esperti, potrete usare il piedino free motion, altrimenti procedete mettendo la stoffa composta a strati sotto il piedino della macchina da cucire, scegliendo la cucitura che preferite eseguendola in verticale ed orizzontale alla distanza di un centimetro. In questo modo otterrete una rete di cuciture. Quando il tessuto sarà completamente trapuntato, ponetelo sul piano da lavoro e ritagliate dei quadrati di circa 15 centimetri e arrotondate gli angoli su tre lati, per dare un tocco più creativo. Sistemate lo sbiechino sul bordo e tagliatelo circa 10 cm più lungo oltre i margini della cucitura, così da poter realizzare l’occhiello con il quale andrete ad appendere le presine. A questo punto, usate la cucitura a zig zag, arrivati all’ultimo angolo, (quello dell’occhiello) proseguite la cucitura sullo sbiechino libero e fermatelo di nuovo sull’angolo in modo da formare il nostro occhiello.

Chi di voi non ha nei propri cassetti decine di paia di jeans consumati, logorati quasi da buttare? Per non sprecare nulla, datevi al riciclo creativo e divertitevi ad inventare qualcosa di utile ed originale con i vostri vecchi jeans. Avete mai pensato a creare delle presine divertenti da cucina? La stoffa dei jeans è abbastanza doppia e resistente, l’ideale per confezionare delle utili presine, magari personalizzandole con il vostro nome o applicando qualcosa di simpatico ed originale.

I jeans, hanno un tessuto resistente, rigido e forte, sfruttabile, adatto a costruire qualcosa che viene utilizzato molto spesso proprio come delle presine da cucina. Le presine da forno in questo caso, sono adatte, perché sicuramente avranno bisogno di un tessuto che resista al calore e che protegga le mani da eventuali bruciature. Tuttavia, anche le tasche dei jeans potrebbero andare benissimo. Basterà applicare una buona imbottitura e, senza dubbio saranno molto apprezzate.

Procedimento

Prendete i vecchi jeans e scucite le tasche posteriori. Procuratevi anche dei rimasugli di stoffe colorate che si avvicinano come tonalità al colore dei jeans e che, la stoffa sia abbastanza doppia, deve avere un minimo di spessore che vi protegga dalle fonti di calore. Come imbottitura vi servirà anche della gommapiuma sottile o anche dei filtri nuovi che si usano solitamente per la cappa della cucina.

Nel caso in cui non riuscite a scucire le tasche e, dovrete ritagliarle, ricordate di lasciare la cucitura interna, un bordo di circa tre centimetri che servirà per cucire la stoffa al tessuto jeans. Tuttavia, sia la stoffa che l’imbottitura dovranno rispecchiare le dimensioni della tasca jeans comprensiva di bordo. Unite i tre strati che formeranno la presina ponendo davanti la tasca, in mezzo l’imbottitura e dietro la stoffa. Fissate il tutto con alcuni spilli e procuratevi ago e filo.

Cucite tutto intorno creando una sorta di imbastitura e successivamente fate una cucitura perfezionata con la macchina da cucire in modo che durante i lavaggi in lavatrice, l’imbottitura non salti fuori. Ovviamente, poterete sbizzarrirvi anche a creare delle presine a forma di guanto, modellando un pochino la stoffa dei vostri jeans e creando un’apertura centrale dove infilare la mano. A lavoro finito, potete anche applicare dei fiori in tessuto se sono di vostro gradimento.

La tecnica dell’uncinetto ci permette di realizzare delle bellissime presine da cucina di diverse forme. Oltre a quelle classiche rotonde o quadrate, vi sono tante altre sagome che potrete utilizzare come una mela, una farfalla o una foglia. Ciò che conta in questo tipo di realizzazione è lo spessore. Quando create delle presine, non potete di certo farle troppo sottili. In quel caso sarebbero poco funzionali. Per prima cosa fissate uno spessore minimo, quindi vi suggerisco di lavorare la lana a maglia bassa e con un punto abbastanza stretto. Qualora non dovesse bastare, create un secondo lato da unire al primo. Se lavorate all’uncinetto con una certa disinvoltura, potreste utilizzare la tecnica del punto catenella. Inoltre, prima di unire i due lati potreste mettere nel mezzo della gomma piuma alta un paio di centimetri che le renderà più adatte al loro scopo.

La fettuccia è il materiale più adatto alla realizzazione delle presine, sempre se si vogliono fare all’uncinetto. Per le meno ferrate in questa tecnica basterà fare un piccolo cerchio iniziale e lavorare sempre in tondo a spirale, l’unica accortezza è di fare degli aumenti regolari durante la lavorazione in modo che il lavoro risulti piatto. Essendo un filato doppio non ci sarà bisogno di imbottirle o doppiarle e, utilizzando i vari colori di fettuccia che si trovano facilmente in commercio, rallegrerete la vostra cucina in un attimo e con poca fatica.

Uno dei passaggi essenziali per le presine fai da te è realizzare l’imbottitura, necessaria per proteggere dal calore e rendere l’accessorio pratico e funzionale. Abbiamo già accennato come procedere, ma per un buon lavoro è opportuno sapere il procedimento dettaglio.

I primi passi per gli esperti

Per prima cosa bisogna procurarsi è la materia prima; in commercio si trovano delle apposite imbottiture termoisolanti, ma si possono lo stesso utilizzare altre varietà di materiali, tutti ugualmente idonei, come ad esempio: la lana di vetro, l’ovatta, la gommapiuma e il filtro per cappe che comunque garantiscono un certo livello di isolamento termico. Si può persino utilizzare uno scampolo di stoffa recuperato da una vecchia felpa.

Dal tessuto scelto si devono ricavare due quadrati di circa 20 cm; poi ricavare due quadrati uguali ai precedenti dal foglio di filtro, di modo che si ottenga un elemento di dimensione uguale a quella del rivestimento esterno. Ora si deve posizionare il primo elemento di stoffa sul tavolo da lavoro, con il rovescio rivolto verso l’alto; appoggiarvi sopra l’imbottitura facendola combaciare perfettamente e sopra quest’ultima, collocare il quadrato rimanente, con il rovescio verso l’interno. A questo punto si possono imbastire i quattro lati in modo da fissarli correttamente e si può provvedere alla cucitura.

I primi passi per i principianti

Una tecnica alternativa, molto simile ma più adatta ai principianti, consiste nel lavorare al rovescio e poi girare il lavoro. Per fare questo tipo di lavoro bisogna posizionare il primo quadrato di stoffa con la parte dritta rivolta verso l’alto, adagiarvi sopra il foglio, collocare sull’imbottitura l’ultimo ritaglio con il retro verso l’alto. A questo punto, si possono cucire i tre elementi, lasciando un’apertura che sia ampia abbastanza per poter capovolgere il lavoro, successivamente, ritagliare il bordo in eccesso.

Procedimento per la presina imbottita

Nel caso in cui si vogliano realizzare direttamente delle presine imbottite, bisogna avvolgere del filo con l’uncinetto e realizzate 5 catenelle, chiudendole ad anello. Poi lavorare 14 maglie alte e 3 maglie alte sulla prima maglia alta. Ripetere da punto a punto per 7 volte. Successivamente si deve lavorare a maglia bassa eseguendo degli archetti di 6 catenelle. Ora lavorare a punto gambero e al termine fare una cappiolina di 8 catenelle e poi appuntare questo lavoro alla presina. Per l’imbottitura avvolgere 2 catenelle sulla prima catenella lavorando 6 maglie alte separate da una catenella. Poi lavorare 2 maglie basse in ogni arco e una maglia bassa, fare 3 catenelle e bisogna saltare una maglia alta. Ora bisogna ripetere tutto il lavoro. Quindi praticamente in ogni arco si deve lavorare una maglia bassa e 3 catenelle; saltare una maglia e ripetete per 6 volte.

A questo punto potrete arricchire le presine con delle strisce di stoffa, palline o stelline. Se invece desiderte riprodurre una piccola scena, potrete cucire una casetta di stoffa con tanto di finestre, porte e un vaso sul davanzale. In questa fase potrete sfruttare la vostra immaginazione e realizzare soggetti di qualunque tipo.

Dunque non vi resta che mettervi all’opera per realizzare delle presine da cucina a regola d’arte. Queste e tante altre idee vi faranno realizzare dei piccoli capolavori che sarete orgoglioso di mostrare ai vostri amici quando verranno a cena da voi. Buon lavoro e che la creatività sia con voi!

