Gli ombrellini da cocktail sono piccoli accessori colorati che evocano immediatamente l’atmosfera delle vacanze. Ispirati originariamente agli ombrelli cinesi, sono stati resi popolari negli anni ’30 dal barman Harry Yee. Oggi non sono solo un classico della cultura dei cocktail, ma anche un progetto creativo perfetto per adulti e bambini. Con pochi materiali semplici, è possibile realizzare ombrellini personalizzati che aggiungono un tocco speciale a ogni bevanda.

Materiali

Carta colorata (come carta velina, crespa o cartoncino)

Spiedini di legno o stuzzicadenti

Colla (vinilica o a caldo)

Pennarelli

Facoltativo: perline, glitter, adesivi per abbellire

Strumenti

Forbici

Compasso o sagoma rotonda (come un bicchiere o un tappo)

Righello

Matita

Procedimento

Disegna un cerchio di circa 8–10 cm di diametro sulla carta e ritaglialo. Piega il cerchio più volte a metà, creando delle linee che si incontrano al centro. Alterna le pieghe verso l’interno e l’esterno per ottenere la forma tipica dell’ombrellino. Personalizza il tuo ombrellino con scritte, disegni o motivi. I brushpen sono ideali per tratti sottili e marcati. Incolla il cerchio piegato sullo spiedino di legno. Puoi aggiungere una perlina tra la carta e il bastoncino per un tocco decorativo. Fai asciugare bene la colla. Ora i tuoi ombrellini sono pronti per decorare cocktail, coppe gelato o tavole estive!

Leggi anche Come realizzare un centrotavola fai da te

Leggi anche Come costruire una sdraio fai da te