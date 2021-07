V uoi organizzare una serata speciale di cinema all'aperto ma non sai quale pellicola proiettare? Ecco le proposte per realizzare una tua piccola rassegna di film da vedere sotto le stelle.

In estate le serate sembrano fatte per stare all’aperto e per film da vedere sotto le stelle.

Da alcuni anni anche in Italia sta tornando di moda il cinema drive-in, così come tanti associazioni cinematografiche organizzano rassegne di proiezioni all’aperto, ovviamente di sera.

Per una serata in compagnia, perché non provi prendere spunto da queste tendenze per organizzare una serata di cinema? Sicuramente sarebbe un’idea originale che combina il bello di riunirsi per godere della compagnia e della frescura serale.

Cosa manca? Scegliere la pellicola. Puoi optare tra le selezioni di titoli che trovi sulle piattaforme streaming come Netflix o su Disney+.

Oppure, puoi ideare una piccola rassegna personale, magari con queste cinque proposte di film da vedere sotto le stelle per la tua serata di cinema all’aperto!

La La Land

Il cielo notturno di Los Angeles, i sogni di gloria di due artisti, Ryan Gosling ed Emma Stone che ballano… Tra i film da vedere sotto le stelle La La Land è una delle prime scelte. Il film di Damien Chazelle è piuttosto recente (del 2016) ed è diventato famosissimo.

È stato il film di apertura della 73° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in cui la protagonista femminile Emma Stone ha vinto la Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Femminile.

Poi si è aggiudicato tutte e sette i Golden Globe a cui era candidato e, infine, ha ricevuto 14 nomination ai Premi Oscar 2017, eguagliando il record di film come Eva contro Eva e Titanic, per poi aggiudicarsi 6 statuette, tra cui spiccano le due Miglior regista (a Damien Chazelle, ovviamente), Miglior attrice protagonista (a Emma Stone), oltre ai premi Miglior fotografia (a Linus Sandgren), Miglior scenografia (a David Wasco), Migliore colonna sonora (a Justin Hurwitz), Migliore canzone originale (a City Of Stars).

La lista dei riconoscimenti internazionali è talmente lunga – e comprende anche il Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival – che La La Land è considerato uno dei film migliori e più premiati del 2016. Proprio non può davvero mancare nella tua rassegna di film da vedere sotto le stelle.

Grease

Non si può parlare di cinema all’aperto, magari evocando anche il fenomeno dei drive-in (tornato in tendenza) senza pensare immediatamente a Grease.

Il film-musical con John Travolta e Olivia Newton-John ha superato i quarant’anni (è del 1978), ma è un classico davvero intramontabile. Anche Grease è uno dei titoli più forti tra le proposte di film da vedere sotto le stelle.

La musica – anzi, le canzoni – i balletti, le macchine, la brillantina… e il drive-in: sono gli ingredienti perfetti per la tua serata di cinema all’aperto.

E poi, vuoi mettere quanto divertimento extra se potete scatenarvi a ballare, seguendo le mosse di Danny e Sandy?

Chiama le amiche: il modo migliore per entrare nel mood potrebbe essere acconciarvi, truccarvi e vestirvi come le Pink Ladies!

Lo squalo

A proposito di Grease, ti ricordi (e se non ti viene in mente, hai il pretesto per rivedere il film) che nel drive-in i personaggi guardavano un film horror? Ecco, un’altra associazione tipica dell’estate è proprio quella di pellicole di tensione. Tra i film da vedere sotto le stelle, in particolare, Lo Squalo è il titolo più azzeccato, in linea con film horror.

È anche lui un titolo vintage ma che non delude mai: del resto, è stato Steven Spielberg a girarlo nel’75, praticamente è il primo “shark movie” che ha fatto la storia del genere.

Se scegli Lo Squalo, di sicuro metti d’accordo più persone: il pubblico maschile (consideralo un compromesso: una volta guardate Grease, un’altra volta Lo Squalo) certo apprezzerà la tua scelta.

Ma non solo: nel 2020 questa pellicola ha compiuto 40 anni, per cui anche le appassionate di cinema possono apprezzare la tua selezione di film da vedere sotto le stelle… A meno che non abbiate programmato una vacanza al mare, magari in una località un po’ esotica. In tal caso, il rischio è di avere così tanta paura da non voler entrare in acqua!

Gravity

Continua l’alternanza tra titoli classici vintage e cult più recenti: in questo caso, Gravity di Alfonso Cuarón del 2013 rappresenta la quota sci-fi nella tua rassegna di film da vedere sotto le stelle. Immagina quanto può essere particolare vedere gli astri e l’universo sullo schermo, mentre intorno a te c’è davvero il cielo notturno costellato di stelle…

Perché dovresti scegliere proprio questo titolo? Beh, prima di tutto, per gli interpreti, che sono Sandra Bullock e George Clooney. Poi, perché si tratta di un film d’autore di cui si può discutere anche senza essere esperte di cinema. Anzi, potrebbe essere la molla giusta per accendere la tua curiosità in materia che, per esempio, potrebbe spingerti a scoprire cosa significa «piano sequenza».

Per la cronaca, Gravity è stata la pellicola che ha aperto la 70° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e ha ottenuto 10 candidature all'86° edizione dei Premi Oscar, aggiudicandosi 7 statuette (Miglior regia ad Alfonso Cuarón, Migliori effetti speciali, Miglior fotografia, Miglior montaggio, Miglior colonna sonora, Miglior sonoro e Miglior montaggio sonoro) a fronte di dieci nomination, per non parlare degli altri riconoscimenti e record. Gravity ha infatti segnato vari primati cinematografici, tra Migliori incassi dell’anno (e mese, stagione, etc) e Miglior incasso per un film di fantascienza nell'anno 2013.

The Beach

Va bene, per alcuni questa pellicola di Danny Boyle non è del tutto un capolavoro. Ma c’è un motivo che basta avanza per inserire The Beach nella tua selezione di film da vedere sotto le stelle. Questo motivo ha un nome e un cognome: Leonardo DiCaprio, che all’epoca aveva ventisei anni. Non serve aggiungere altro, vero?