C omici, drammatici o d’azione: i film italiani su Netflix sono numerosi. Una guida per scegliere quelli giusti e scoprire quelli da non perdere.

Sul divano di casa come al cinema: i film italiani su Netflix sono tantissimi e la piattaforma di streaming offre un intrattenimento che va dalle pellicole comiche a quelle drammatiche, sino ai grandi classici. Un catalogo ricco e affascinante, con tante proposte per tutti i gusti e la possibilità di scoprire (o riscoprire) il talento degli attori e dei registi italiani.

I migliori film comici italiani su Netflix

Dopo una giornata pesante e ricca di impegni oppure quando l’umore è nero, per ritrovare il sorriso non c’è niente di meglio di una pellicola divertente. Netflix offre un vasto assortimento di film comici italiani, con attori amatissimi dal grande pubblico, come Checco Zalone, Alessandro Siani, Claudio Bisio o Fabio De Luigi.Smetto quando voglio – La commedia con Valerio Aprea, Edoardo Leo e Valeria Solarino ha per protagonisti un gruppo di brillanti studiosi universitari, schiacciati da difficoltà economiche e nessuna prospettiva lavorativa. Insieme formeranno una banda, trasformandosi da ricercatori a spacciatori con una serie di gag e di avventure che strappano il sorriso e fanno riflettere.

Metti la nonna in freezer

Miriam Leone e Fabio De Luigi sono al centro di una commedia frizzante e dall’humor inglese che prende ispirazione da fatti realmente accaduti. Lei è una ragazza che vive grazie alla pensione della nonna, lui un ufficiale della Guardia di Finanza.

Il peggior Natale della mia vita

Perfetto per il periodo natalizio e non solo, questo film con Fabio De Luigi e Cristina Capotondi è il sequel de La peggiore settimana della mia vita. Questa volta il protagonista del film si troverà ad affrontare problemi e imprevisti comici cercando di conquistare la famiglia della moglie.

Benvenuti al Sud

Un grande classico del divertimento, da vedere e rivedere con gli amici e la famiglia. Claudio Bisio veste i panni di un milanese costretto a trasferirsi al Sud per lavoro. Fra pregiudizi e scene comiche dovrà ripensare alle sue convinzioni.

Cado dalle nubi e gli altri di Zalone

Per ritrovare il sorriso e ridere a crepapelle non c’è niente di meglio di un film di Checco Zalone. Netflix ne offre diversi per i suoi abbonati, tutti caratterizzati da una comicità intelligente e dalla verve unica del comico pugliese.

Bar sport

Tratto dal romanzo di Stefano Benni, il film comico è ambientato in un bar di provincia. Qui, fra telefono a gettoni e flipper, si intrecciano le storie di alcuni personaggi.

I migliori film d’azione e drammatici italiani su Netflix

Netflix offre un vasto catalogo per chi ha voglia di grandi emozioni e vuole trascorrere la serata in compagnia di alcuni fra i più talentuosi attori italiani, da Pierfrancesco Favino a Elio Germano sino ad Alessandro Borghi. T

anti i film presenti sulla piattaforma, per scoprire la bellezza e la bravura degli artisti del Belpaese.

Suburra

Basato sul romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, conta un cast di alto livello in cui figurano Alessandro Borghi, Greta Scarano, Elio Germano, Pierfrancesco Favino e Claudio Amendola. La storia è stata ispirata dalle vicende di Mafia Capitale e da un’indagine che ha svelato i meccanismi di gestione del potere a Roma.

Veloce come il vento

Tratto da una storia vera, il film ha per protagonista un bravissimo Stefano Accorsi. Giulia De Martino è una giovanissima pilota che a diciassette anni partecipa al Campionato GT supportata dal padre Mario. Un giorno però tutto cambia e la ragazza si troverà ad affrontare la vita e la pista da sola. A complicare ancora di più la situazione il ritorno di Loris, suo fratello ed ex pilota, dotato di un grande talento, ma inaffidabile.

Lo chiamavano Jeeg Robot

Il film ha segnato il debutto di Gabriele Mainetti alla regia ed è stato un grande successo. Claudio Santamaria veste i panni di Enzo, un piccolo criminale squattrinato che vive nella periferia di Roma. Una serie di eventi lo porteranno a diventare un eroe e ad affrontare un super cattivo: lo Zingaro.

Mine vaganti

Fra le pellicole più belle di Ferzan Özpetek, è un vero e proprio cult del cinema italiano. Merito di un cast corale in cui spiccano Lunetta Savino, Nicole Grimaudo, Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Ennio Fantastichini ed Elena Sofia Ricci.

Stefania e Vincenzo aspettano il ritorno del figlio Tommaso, insieme a zia Luciana, la nonna, la sorella Elena e l’amica Alba. Nessuno di loro però ha fatto i conti con il destino che cambierà ogni cosa.

La Grande Bellezza

Il capolavoro di Paolo Sorrentino è disponibile fra i film italiani su Netflix. La pellicola, che ha per protagonista Jep Gambardella, ha trionfato agli Oscar, ai Golden Globe e ai BAFTA, facendo incetta di premi. Merito di scene che sono diventate cult e di una Roma straordinaria, raccontata on grande maestria dal regista. Il cast è grandioso: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Iaia Forte, Carlo Buccirosso, Galatea Ranzi, Pamela Villoresi, Luca Marinelli, Roberto Herlitzka e Isabella Ferrari.