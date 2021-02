L a produzione di film originale Netflix è vastissima e negli ultimi anni il catalogo si sta espandendo sempre più. Scopriamo insieme i 10 titoli da vedere assolutamente tra le nuove uscite.

La piattaforma di streaming Netflix non propone solo la visione di film celebri ma è anche un contenitore incredibile di film originali autoprodotti che vantano anche cast incredibili e storie estremamente coinvolgenti. Le produzioni Netflix distribuite in tutto il mondo ampliano in modo considerevole il catalogo e hanno successo anche grazie agli attori scelti come protagonisti; preparate la vostra wishlist vi sveliamo 10 film originali Netflix da vedere assolutamente.

La nave sepolta

Ambientato nella campagna inglese del 1939 il film racconta di un archeologo assunto da una vedova per effettuare alcuni scavi all’interno della proprietà familiare per scoprire cosa nascondessero i cumuli di terra. La trama mescola il contesto bellico, la lealtà e la fame di conoscenza con una scoperta archeologica incredibile: gli scavi rivelano una grossa nave funeraria ancora intatta. Il film tratto dal romanzo di John Preston intitolato The Dig racconta in modo romanzato gli scavi archeologici di Sutton Hoo.

Pieces of a Woman

Pieces of a Woman è senza dubbio uno dei film originali Netflix più forti, drammatici e intensi inseriti nel catalogo. Il film del 2020 è stato presentato anche alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e ha ricevuto il premio per la migliore interpretazione femminile. Vanessa Kirby è la protagonista e grazie alla sua interpretazione fa immedesimare ogni donna nei suoi panni.

L’attrice, nei panni di Martha, è in attesa del primo figlio con l’amorevole compagno Sean. Per una serie di scelte personali e romantiche durante la gravidanza la coppia decide di partorire a casa affidandosi alle cure di un’ostetrica di nome Barbara che però, al momento del travaglio invia una collega in sua sostituzione. La storia racconta il dramma della perdita di un figlio quando manca così poco per poter iniziare l’avventura di genitori.

L’isola delle rose

Film assolutamente da vedere, racconta la storia reale dell’isola delle rose costruita dal geniale ingegnere Giorgio Rosa al largo delle coste italiane e posizionata in acque internazionali. Con un cast incredibile che alterna genialità, umorismo e riflessioni il film vi farà vivere uno spaccato di vita reale di fine degli anni ’60.

La vita davanti a sé

Protagonista Sophia Loren, e questo dovrebbe già convincervi a vederlo ma aggiungiamo anche la regia di Edoardo Ponti e la colonna sonora firmata da Laura Pausini. La vita davanti a sé è un film tratto dal romanzo omonimo di Romain Gary e racconta del legame tra Madame Rosa, anziana ebrea sopravvissuta ai campi di concentramento, e Momò un bambino di famiglia musulmana in serie difficoltà familiari.

Enola Holmes

Protagonista di Enola Holmes è Millie Bobby Brown che interpreta una giovane donna arguta con l’istinto da investigatrice come il fratello maggiore. Il film con costumi incredibilmente curati svela anche le difficoltà femminili dell’epoca dovendo andare incontro ad un destino già segnato fatto solo di matrimonio e figli.

Bird Box

Un'incredibile Sandra Bullock protagonista di un film perfetto per le amanti del genere apocalittico. Bird Box racconta di un mondo in cui si sopravvive solo tenendo gli occhi chiusi. La regista Susanne Bier trae ispirazione dal thriller scritto da Josh Malerman portando sullo schermo un film pieno di colpi di scena.

Murder Mystery

Jennifer Aniston e Adam Sandler sono i protagonisti del film giallo ma divertente di produzione Netflix e diretto da Kyle Newacheck. Il film gioca su una serie di pregiudizi e bugie che marito e moglie si raccontano finendo incastrati in un’accusa di omicidio. Il film ambientato in Europa è divertente, pieno di colpi di scena ed è una commedia perfetta da guardare in famiglia.

Il ragazzo che catturò il vento

Film del 2019, il ragazzo che catturò il vento si basa sul libro di William Kamkwamba ed è stato selezionato ai premi Oscar 2020 come uno dei migliori film in lingua straniera. La storia è ambientata in un piccolo villaggio del Malawi che basa tutta la sua vita soprattutto sull’agricoltura senza avere accesso alla tecnologia più moderna a cui siamo abituati in occidente.

Carestia e siccità sono temi toccanti trattati con grande umanità dal regista e interpretati alla perfezione dal bambino protagonista. Il piccolo William, che sogna di studiare, escogita un piano per poter cercare di salvare il villaggio mettendo a punto un’invenzione in grado di alimentare una pompa d’acqua. Toccante e incredibilmente emozionante, il ragazzo che catturò il vento è un film da vedere.

1922

Il film 1922 è un thriller diretto da Zak Hilditch ispirato direttamente dal capolavoro di Stephen King rinominato da molti il maestro dell’horror. La trama racconta di come marito e figlio tramano per uccidere Arlette per poter ereditare rispettivamente la fortuna della moglie e madre. Stephen King, maestro dell’horror, guida il regista in questo thriller incredibilmente coinvolgente e pieno di colpi di scena.

Feel the beat

Tra i film firmati da Netflix anche un capolavoro dedicato agli amanti della danza e del ballo; Feel the Beat racconta di una giovane ballerina disposta a tutto pur di poter essere assunta in una prestigiosa compagnia ma un incidente la costringe a tornare nella città natale dove per non abbandonare la sua passione per la musica si dedica ad un gruppo di giovani aspiranti ballerine.