L 'ex allieva di Amici, autrice dei tormentoni Chega e Coco Chanel, porta il suo Cuore Amaro a Sanremo 2021

C'è anche lei Gaia a Sanremo 2021 tra i Big, con il brano 'Cuore amaro'. Per la cantante, vincitrice dell'ultima edizione di Amici, è la prima volta sul palco dell'Ariston. La canzone autobiografica è un omaggio alla terra della mamma, il Brasile, nelle sonorità. Gli stilisti hanno fatto a gara per poterla vestire: in attesa di vedere gli outfit che sfoggerà durante le serate sanremesi, scopriamo chi è la cantante più sensuale in gara.

Chi è Gaia?

Ha solo 23 anni, ma Gaia Gozzi, o semplicemente Gaia, si è già fatta notare sulla scena musicale italiana, azzeccando due singoli diventati tormentone dell'estate. La cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana -parla infatti italiano e portoghese, che ama mixare a meraviglia nelle sue canzoni. Il suo esordio risale al 2016 con la partecipazione alla decima edizione di X Factor, nella squadra del giudice di Fedez. Le sue sonorità calde, i movimenti sinuosi di quella ragazzina dai capelli lunghi e gli occhi celesti, piacciono al pubblico e l’inedito New Dawns le fa conquistare il secondo posto. Dopo X Factor, Gaia viene scelta per fare da spalla nei concerti di Giorgia e pubblica il singolo Fotogramas.

La vittoria ad Amici

Nonostante le doti che Gaia ha dimostrato sempre di avere, la sua carriera stenta a decollare. La cantautrice ci riprova nel 2019 partecipando al talent di Maria De Filippi, Amici, e la sua voce entra nelle orecchie di chiunque. I passaggi in radio di Chega, la sua prima vera hit, sono continui. Gaia vince il programma, e viene lanciata nel mondo della musica. I suoi brani più conosciuti, oltre a Chega, sono Coco Chanel e Fucsia, contenuti nell’album Genesi uscito il 20 marzo 2020

Le hits dell'estate di Gaia

È suo uno dei tormentoni dell'estate 2020, 'Chega', disco di Platino seguito dall'uscita di 'Coco Chanel', secondo singolo estratto dal suo album di inediti 'Nuova Genesi', già disco d'Oro con più di 140 milioni di stream.

I gossip sui suoi flirt si sono susseguiti anche durante la partecipazione di Amici, quando i rumors la volevano in coppia con il tenore del talent show, Alberto Urso. La cantante, in realtà, è legata sentimentalmente da molto tempo a Daniele Dezi, noto con il nome d’arte Orang3, produttore musicale, e componente del duo Frenetik & Orang3. I due sono legati dall'amore e dalla musica: Daniele, infatti, è spesso autore dei brani della giovane cantante, compreso quello portato da Gaia a Sanremo 2021. Lui è molto più grande di lei e ha una figlia avuta da una precedente relazione. La coppia è molto riservata e capita raramente che la si veda sui social, dove Gaia è molto attiva e seguita, non solo per il suo innato talento, ma anche per i look che spesso sfoggia.

Cuore amaro, il brano a Sanremo

'Cuore amaro' è il brano con cui Gaia parteciperà alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il titolo potrebbe essere fuorviante e trarre in inganno: non si tratta, infatti, di un brano d'amore ma di un pezzo molto personale, autobiografico. Il cuore amaro raccontato nella canzone, è proprio quello della cantante che, scrivendo questa canzone, ha voluto raccontare traguardi, glorie, gli esordi, gli errori. Una sorta di quadro in cui lei stessa dipinge le sue diverse anime. "Sono pochi minuti che raccontano mesi, anni, è l’afa amazzonica che non vedo l’ora trasudi da quel palco, dalla mia pelle e dalle vostre orecchie. Che questo cuore amaro non sia più il mio, ma il nostro.", ha detto la cantante italo brasiliana.

Sonorità sudamericane e testo scritto con il compagno

Un brano "famigliare" e personale anche nelle sonorità, nel ritmo sensuale ed intrigante, e nell'arrangiamento che racconta ancora un po' di storia dell'artista. Suoni e atmosfera che ci portano dritti in Sud America, in Brasile, terra della mamma di Gaia. I pronostici danno Cuore Amaro, il brano di Gaia a Sanremo 2021, tra i favoriti: i critici che hanno ascoltato in anteprima tutti i pezzi in gara, hanno confermato che il brano ha tutte le carte in regola per finire sul podio. Testo e musica sono di Gaia, Daniele Dezi, Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato, e la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera). "La mia paura più grande? Quella di salire su quel palco e di essere disconnessa, di non essere presente, di non riuscire a godermela davvero. Perché invece vorrei tanto, tantissimo arrivare alle persone". ha dichiarato Gaia all'Adnkronos.

Icona di stile

Già dalla sua partecipazione ad Amici, la cantautrice aveva conquistato le giovanissime (e non) fan per i look che portava sul palco del talent del sanato pomeriggio. Viso d’angelo, faccia pulita, con una montagna di onde color miele, la pelle olivastra e due occhi turchesi magnetici, hanno consacrato Gaia a icona di stile. Gli outfit scelti, i make up e il nuovo taglio di capelli, un long bob tutto waves, sono imitatissimi, e il seguito sui social non fa che confermare una popolarità in ascesa di Gaia che colleziona migliaia di commenti di apprezzamento su Instagram.