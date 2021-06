Galateo al teatro: le cose da fare e quelle assolutamente da non fare

S ei una neofita di commedie e musical? Niente paura: ti viene in aiuto il galateo al teatro, che ti dice qual è l’abbigliamento più appropriato, quando e quanto bisogna applaudire, che cosa fare e che cosa evitare

Sei una neofita del teatro? Non temere, non sei certamente la sola. Probabilmente, essendo una passione per te nuova non sei sicura di quale sia il comportamento corretto da tenere mentre assisti a uno spettacolo o a un musical. Niente paura: ti viene in aiuto il galateo al teatro, che ti dice qual è l’abbigliamento più appropriato, quando e quanto bisogna applaudire, che cosa fare e che cosa evitare. Ecco le indicazioni principali di cui dovresti tener conto.

Cerca di essere il più silenziosa possibile

Assistere a uno spettacolo dal vivo non è come essere al cinema: di solito, la situazione è molto più tranquilla e l’ambiente più silenzioso, quindi, devi stare molto attenta a non generare rumore. Evita di fare commenti ad alta voce, di parlare con i tuoi vicini o di borbottare. Se hai qualcosa da dire, aspetta l’intervallo.

Nessuno ha bisogno di ascoltare le tue teorie su quale sarà il prossimo colpo di scena. Evita di chiedere al tuo vicino di spiegarti cosa è stato appena detto sul palco. Quando lui o lei te lo spiegheranno, entrambi avrete perso qualche altra battuta o scena importante.

Gli artisti che si esibiscono lo fanno dal vivo e di persona, quindi è importante essere rispettosi anche verso di loro, oltre che verso il resto del pubblico.

Spegni il cellulare

In qualche modo la regola più ovvia del buon galateo al teatro spesso è ancora la più disattesa: almeno tu, ricordati di spegnere il cellulare prima che inizi lo spettacolo.

Non, non basta mettere la modalità vibrazione: le persone accanto a te potrebbero sentire il ronzio del tuo smartphone e infastidirsi.

Non inviare nemmeno messaggi di testo durante lo spettacolo. In un teatro buio, la luce dello schermo del tuo cellulare può distrarre e disturbare chi ti circonda.

Non fare foto né riprese video

Se non espressamente indicato, in genere, non è consentito fare fotografie o riprese video durante lo show per non distrarre le altre persone che stanno cercando di guardare lo spettacolo. Il divieto serve anche a non infastidire gli attori che si stanno impegnando per farti assistere alla migliore performance possibile.

Fra l’altro, in molti casi è illegale. Nella maggior parte dei casi, infatti, le scenografie, i costumi, la regia, le interpretazioni e la musica sono proprietà intellettuale di coloro che le hanno create. Registrando una produzione teatrale dal vivo potesti renderti responsabile di violazione del copyright.

Galateo al teatro: niente cibo

Ricorda che non sei al cinema: sgranocchiare popcorn e patatine durante un'esibizione dal vivo è assolutamente vietato dal galateo al teatro. Si tratta, infatti, di un comportamento fastidioso per i tuoi vicini e irrispettoso verso gli artisti.

Se stai morendo di fame (dopotutto, nessuno vuole sentire il tuo stomaco brontolare), allora puoi concederti una caramella o un cioccolatino, anche se sarebbe meglio resistere fino all’intervallo. Nell’atrio, invece, puoi mangiare ciò che vuoi.

Vestiti in maniera decorosa

Non necessariamente, chi va a teatro deve vestirsi da gran galà. Solo in determinate occasioni, come alla prima, è richiesto un certo tipo di abbigliamento. Al di fuori di queste, puoi ritenerti libera di indossare ciò che vuoi.

Il galateo al teatro però invita ad avere un certo decoro. Insomma, pantaloncini e infradito non sono l’ideale. Cerca di vestirti in maniera sempre curata, anche se semplice.

Riserva le standing ovation alle occasioni speciali

Tradizionalmente, gli applausi all’inizio della performance sono riservati agli attori al debutto e le standing ovation alla fine alle performance veramente interessanti. Negli ultimi tempi, invece, queste reazioni sembrano essere diventate obbligatorie. Ma purtroppo quando le standing ovation e gli applausi d'ingresso sono fatti per mera abitudine diventano sostanzialmente privi di significato.

Non essere, dunque, la prima ad avviarli se non veramente necessario.

Galateo al teatro, fai attenzione allo spazio altrui

Rispetta lo spazio e il comfort di chi ti circonda come suggerisce anche il galateo degli spazi personali.

Fai attenzione a non sporgerti verso il tuo vicino, a non occupare tutti i braccioli e a non intrometterti nello spazio per le gambe - già limitato - di altre persone. Assicurati che la tua borsa e il tuo cappotto non diano fastidio agli altri spettatori.

Copriti la bocca se devi tossire

Se devi tossire, copriti la bocca. A maggior ragione ora che c’è una pandemia in corso. Quindi cerca di tenere i kleenex o un fazzoletto a portata di mano.

Se prevedi attacchi di tosse durante lo spettacolo, assicurati di scartare le pastiglie e le caramelle prima dell’inizio dello spettacolo e di averle a portata di mano. Quel suono “stropicciato” è come quello delle unghie su una lavagna durante una recita tranquilla. E, no, scartare lentamente non aiuta: è molto peggio.

Evita di cantare

È sicuramente allettante. Ma se vuoi cantare sul palco, allora dovrai fare un provino come hanno fatto coloro che si stanno esibendo. Gli altri spettatori hanno pagato il biglietto per sentire gli artisti che flettono i loro muscoli vocali, non per sentire i tuoi vocalizzi.

Riserva il tuo dolce canto per il karaoke post-spettacolo. Ci sono, però, alcune eccezioni a questa regola, come quando gli artisti sul palco invitano effettivamente il pubblico a partecipare.