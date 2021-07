Galateo alla spa: le buone maniere da rispettare anche mentre ci si rilassa

A nche se sono luoghi deputati al relax, i centri benessere hanno le loro regole, per garantire un piacevole soggiorno a tutti gli ospiti. Ecco che cosa prevede il galateo alla spa

Finalmente, dopo settimane sempre di corsa, sei riuscita a ritagliarti un momento tutto per te? Forse stai pensando di organizzare un weekend o una giornata in un centro benessere. Del resto, non sembra esserci miglior posto per staccare e non pensare a nulla. Ma ricorda: anche se si tratta di luoghi deputati al relax, queste strutture hanno le loro regole. Sì, proprio così: esiste anche il galateo alla spa. Si tratta di una serie di norme di buon senso, educazione e sicurezza che garantiscono la buona “convivenza” fra tutti i clienti.

Leggi il regolamento interno

La prima regola del galateo alla spa? Informarsi sul codice richiesto dalla struttura. Praticamente tutti i centri, infatti, hanno un loro regolamento interno di condotta: lo puoi trovare esposto all’ingresso, insieme alla documentazione che ti rilasciano al momento del pagamento, sul sito, dipende da caso a caso. Se non lo trovi, prova a chiedere info in reception.

Se non vuoi commettere gaffe, è fondamentale sapere che cosa puoi fare e che cosa devi evitare negli spazi comuni.

Cerca di essere il più silenziosa possibile

Se tu e gli altri clienti siete in una spa c’è una ragione: evidentemente volete coccolarvi e rilassarvi. Il che diventa difficile se c’è troppo rumore. Cerca, dunque, di essere il più silenziosa possibile, per evitare di essere una delle fonti di disturbo per gli altri.

Anche se sei con le amiche, evita di parlare con loro in continuazione. Se proprio non riuscite a trattenervi, cercate di chiacchierare a voce bassa e mettendovi a una certa distanza dalle altre persone. Insomma, se nella vasca idromassaggio accanto a voi c’è una coppia in fase romantica evitate di farvi prendere dal gossip: spostatevi. Il galateo alla spa, ma anche quello degli spazi personali, è molto categorico su questo.

Ricordati che nelle sale relax e nelle stanze per dormire è educato astenersi completamente dal parlare poiché altri utenti potrebbero voler riposare, dormire o rilassarsi.

Niente cellulari

Probabilmente è già previsto dal regolamento interno, ma se così non fosse evita comunque di usare il cellulare. Rientra fra le regole base del galateo alla spa, ma anche del galateo del teatro per esempio. Mentre parli al telefonino potresti non accorgerti di stare alzando il tono della voce e di stare diventando molesta e maleducata. Senza considerare il fastidioso suono di una chiamata in entrata o di una notifica. Sì, anche la vibrazione è comunque inopportuna.

Al massimo, puoi usare il telefono in modalità silenziosa per navigare fra una immersione e l’altra. Tuttavia, tieni presente che così facendo rischi di vanificare ogni effetto relax ottenuto. Andare alla spa per poi rifugiarti su internet è decisamente un controsenso.

Sì o no al costume?

La risposta a questa domanda è: dipende. In alcune strutture, saresti “strana” e fuori luogo se tenessi il costume nelle saune, nel bagno turco e/o in alcune vasche, mentre in altre verresti probabilmente invitata gentilmente ad andartene se non lo indossassi. In alcune spa, infatti, i clienti sono tenuti a restare nudi, perlomeno in alcune zone, mentre in altre a rimanere rigorosamente coperti.

Se possibile, informati prima di prenotare e acquistare il biglietto, così da non avere brutte sorprese poi.

Controlla il dress-code del ristorante

Ogni spa è unica e ha i suoi regolamenti. Prima di accedere al ristorante e al bar della struttura controlla, dunque, il tipo di abbigliamento richiesto. In alcuni casi è consentito usare accappatoio e pantofole a pranzo, ma è richiesto un look casual o smart-casual la sera. In altri casi, bisogna indossare abiti da giorno per sedersi. Meglio, dunque, non correre rischi.

Fai attenzione all’igiene

Per questioni di igiene, di solito le spa offrono un paio di pantofole usa e getta ai loro ospiti. In alternativa, puoi portare le tue infradito, purché siano pulite. Non indossare mai le scarpe da esterno.

Sempre per lo stesso motivo, prima di accedere alle varie aree e attrezzature del centro fai una doccia veloce, così da sciacquare via prodotti, sudore e sporco. Evita, comunque, di usare profumi intensi prima di andare alle terme.

Altra regola di buon senso, più che del galateo alla spa: struccati e rimuovi i prodotti per la cura della pelle, così da non rilasciare nulla nelle piscine. In questo modo, inoltre, prepari il viso a sfruttare al meglio i benefici terapeutici del vapore, della sauna e così via.

Rispetta gli orari dei trattamenti

Se puoi, prenota in anticipo tutti i trattamenti cui desideri sottoporti, così da essere sicura di trovare posto e da dare modo al personale di organizzarsi per tempo. Cerca di arrivare all’area apposita o alla reception almeno 10 minuti prima del tuo appuntamento per compilare eventuali moduli o questionari.

Se arrivi in ritardo non solo crei problemi al personale e agli utenti che vengono dopo di te, ma rischi anche di ricevere un trattamento più frettoloso e meno completo.

Galateo alla spa, 3 cose da non fare

Non andare alla spa se hai funghi o verruche: sarebbe una mancanza di rispetto verso gli altri. Rispetta la privacy e la quiete degli altri utenti della spa evitando di scattare foto o registrare video. Non sdraiarti sui lettini senza prima esserti asciugata un po’ e senza aver steso prima il tuo asciugamano.