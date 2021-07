Galateo dell’aperitivo: le buone maniere tra cocktail e stuzzichini

L’aperitivo è un momento di convivialità che va organizzato alla perfezione. Da padrona di casa, devi quindi seguire delle semplici regole perché quest’incontro sia impeccabile. Vediamo insieme come comportarsi con cocktail, stuzzichini e appetizer

Che sia un incontro dell’ultimo momento o organizzato per tempo, il galateo dell’aperitivo va applicato in ogni situazione, attraverso le sue semplici ma indispensabili regole. Per questo, devi studiare ogni minimo dettaglio di questo momento di convivialità in modo che tutto sia perfetto.

L’invito può arrivare in maniera inaspettata ma è anche possibile che sia tu la padrona di casa, chiamata a mettere in piedi tutto rapidamente. Per questo, devi agire con sicurezza perché tutto sia all’altezza della situazione senza trascurare i dettagli. Questi sono infatti fondamentali per la buona riuscita dell’evento: vediamo insieme quali sono le regole che devi seguire per un aperitivo coi fiocchi!

Orario e puntualità

Perché tutto sia impeccabile, devi tenere conto di quante persone saranno presenti e di dove intendi organizzare l’incontro con tutti. Se sei la padrona di casa, devi prendere in considerazione tutti questi elementi per rendere ogni cosa ineccepibile e prepararti ad accogliere i tuoi ospiti all’orario giusto.

Il galateo moderno non impone orari troppo rigidi. Tuttavia, è bene servire l’aperitivo tra le 18 e le 20, per non guastare il pasto successivo che è la cena. Perciò, se sei tu a guidare tutto, devi iniziare a servire a partire da quest’orario e quando si presenta il primo ospite. Se ritieni che sia giusto aspettare tutti gli invitati, allora devi sapere che per l’aperitivo funziona esattamente al contrario. È quindi auspicabile che tutti gli ospiti rispettino gli orari indicati, in modo da non creare confusione e mettere a disagio gli amici già presenti.

Quando comunichi l’orario dell'aperitivo, cerca di chiedere puntualità, seppure con eleganza. In questo modo, eviterai di dover aspettare per servire quello che hai preparato e tutto si svolgerà nel migliore dei modi, all’insegna del divertimento e della convivialità.

Stile ed educazione

Il momento dell’aperitivo è dedicato al relax, al divertimento, ai sorrisi e all’incontro di persone a cui vogliamo bene o che vogliamo conoscere. Sii sempre sorridente e cortese con tutti, evita qualsiasi tipo di discussione che non puoi controllare e occupati di ogni ospite presente, senza lasciare indietro nessuno poiché questo non sarebbe indice di buona educazione.

Devi comportarti nello stesso modo se sei l’ospite di un aperitivo organizzato in casa di amici. Sorridi e chiacchiera con tutti gli invitati, sentiti parte del gruppo e divertiti. Utilizza anche un approccio corretto al cibo, senza esagerare ma dando soddisfazione alla padrona di casa per quanto ha offerto a tutti gli ospiti, che siano stuzzichini o cocktail.

Ordine

Accanto alle regole di buona educazione da applicare per l’accoglienza degli ospiti, ci sono anche le norme di buonsenso che ti impongono di lasciare tutto in ordine e non tenere il tuo aperitivo nella confusione più totale. Raccogli piatti, bicchieri e fazzoletti che possono essere rimasti abbandonati sulla tavola o da qualche altra parte.

Sii anche una padrona di casa che chiede elegantemente rispetto per la pulizia e per le cose, evitando inutili sprechi che fanno male anche all’ambiente. Sarà sufficiente applicare delle semplici accortezze perché tutto fili liscio, senza che debba necessariamente intervenire per mettere a posto la situazione.

Cocktail alcolici e analcolici

Tieni conto delle esigenze di tutti gli invitati. Se sei tu a organizzare l’aperitivo, devi prevedere anche un giusto assortimento di cocktail analcolici, nel caso in cui qualcuno dei tuoi ospiti fosse astemio o impossibilitato a bere per motivi personali.

Gli amici devono essere liberi di scegliere e sentirsi a proprio agio, così da non intaccare l’atmosfera dell’aperitivo che si manterrà sempre distesa e divertente. Servi tutto in delle grandi caraffe in modo che ognuno possa versarsi il cocktail da soli, senza che sia tu a chiedere quale bevanda preferiscano.

Organizzazione del buffet

Che tu sia la padrona di casa o l’ospite di un aperitivo, ricorda che tutti siete ugualmente protagonisti. Organizza tutto per tempo in modo da non lasciare da soli i tuoi ospiti e studia un menu che possa soddisfare tutti con un mix di stuzzichini e appetizer golosi e colorati.

Tieni conto anche dei metodi di cottura dei cibi e presta attenzione ai fritti, che una volta preparati devono essere serviti immediatamente. Prevedi anche un certo assortimento per vegani e vegetariani con una selezione di finger food accattivante e che possa incuriosire tutti. Il galateo è importante, ma anche fare una bella figura!

Location

Ultima ma non ultima, la location dell’aperitivo. Scegli il posto con cura e, possibilmente, fai in modo che sia diverso da quello della cena. Cerca, anche, di delimitare idealmente l’area in cui hai deciso di accogliere i tuoi ospiti in modo che non si crei dispersione e che tutti possano divertirsi in compagnia.

Cura tutto nei minimi dettagli e considera anche le condizioni meteorologiche. La pioggia è la nemica numero uno degli aperitivi all’aperto ma lo è altrettanto il vento. Potrebbero volare piatti, bicchieri e posate, facendoti rischiare che il tuo aperitivo perfetto all’aperto si trasformi in una caccia alle farfalle! In questi casi, prevedi sempre un piano alternativo e servi i tuoi ospiti in casa.