Galateo del dopocena: le regole per ricevere gli ospiti nel modo migliore

Anche tu ami invitare amici e parenti a casa tua? Avere ospiti può essere molto piacevole e dare grandi soddisfazioni. Ma può essere anche un evento stressante, specialmente quando ci si deve occupare pure del pasto. Una buona soluzione può essere quella di rimandare l’incontro a dopo cena. Anche in questo caso, però, è necessario fare attenzione. Esiste, infatti, un galateo del dopocena, che stabilisce diverse regole fondamentali per essere impeccabili.

Affinché tutto vada bene, tu, come proprietaria, devi impegnarti molto. Per accontentare i tuoi ospiti e vivere una serata piacevole, non devi commettere passi falsi. Ecco qualche dritta molto utile.

Prima di tutto sistema casa

Se vuoi che gli altri si sentano a loro agio in casa tua, è essenziale che almeno salotto, cucina e bagno siano puliti e ordinati. Ovviamente, non serve la perfezione: è sufficiente che pavimento e superfici non siano sporchi, che non ci siano troppi oggetti in giro per casa e che il profumo degli ambienti sia gradevole. Questo significa che devi evitare di improvvisare inviti se casa tua è sottosopra.

Se sai di avere degli ospiti, preparati per tempo. Pulisci e sistema casa in anticipo: il galateo del dopocena (e non solo) non ammette il disordine caotico. Se temi che qualcuno possa inavvertitamente rompere soprammobili fragili, spostali in modo che siano fuori dalla sua portata.

È importante che anche tu abbia un aspetto ordinato, ma evita di indossare abiti molto costosi, per non disturbare i tuoi amici.

Accoglili con un sorriso

Secondo il galateo del dopocena, quando ricevi degli ospiti in casa tua dovresti dimenticare ogni preoccupazione e forma di stress, sfoggiando un sorriso perfetto e dando un caloroso benvenuto a ciascuno di loro.

Dare immediatamente la migliore immagine di sé è un'arte delicata. Ecco allora qualche consiglio generale:

alzati per accogliere i tuoi amici ;

; tieni le braccia lungo i fianchi, pronte a stringere la mano;

sorridi per dare l'immagine di una persona a proprio agio, felice di incontrare i propri ospiti ed eventualmente conoscere nuovi individui;

mantieni il contatto visivo per dimostrare la tua sincerità e sicurezza;

per dimostrare la tua sincerità e sicurezza; non tenere gli occhiali da sole se sei fuori;

non masticare chewing gum o mangiare mentre parli;

se sei di cattivo umore fai finta di nulla, perlomeno nelle fasi iniziali della serata.

Offri loro un dolce

Se hai scelto di invitare i tuoi amici per il dopocena una ragione c’è: non volete o non potete mangiare insieme. Quindi, non preparare un banchetto stile matrimonio anni ‘80. Il galateo del dopocena suggerisce di offrire un dolce: una torta, dei pasticcini, qualche biscotto, dei gelati. Scegli a seconda della stagione e dei vostri gusti. Puoi anche aggiungere qualcosa di salato, per chi non ama i dolci, come delle pizzette o dei tramezzini gourmet.

Ovviamente non possono mancare le bevande: ottimi i cocktail, alcolici e analcolici, ma anche del vino, delle birre, dei succhi di frutta, delle granite. E non dimenticare il caffè!

L’ideale sarebbe fornire un piccolo ventaglio di scelta, così da accontentare i gusti di tutti o quasi. Se una persona non vuole mangiare né bere nulla non insistere troppo, altrimenti rischi di metterla in imbarazzo.

Galateo del dopocena: dove sedersi?

Ma dove accogliere gli ospiti? Il galateo del dopocena dice in salotto. Se, quindi, hai una stanza sufficientemente ampia non avere dubbi. Invita i tuoi ospiti a sedersi su poltrone, divani e sedie e disponi cibi e bevande su un tavolino.

Se l’ambiente è piccolo, va bene anche la sala da pranzo. Oppure sii creativa e pensa a soluzioni un po’ alternative. Per esempio, se i tuoi ospiti sono persone con cui hai confidenza, in salute e non troppo formali puoi sistemare dei cuscinoni per terra.

Hai a disposizione un terrazzo, un giardino, un balcone o comunque uno spazio esterno? Meteo permettendo, sono perfetti per i tuoi inviti post cena. Ovviamente devono essere puliti, in ordine e attrezzati per offrire il gusto comfort ai tuoi ospiti.

Non fare preferenze

Cerca di trattare tutti i tuoi ospiti allo stesso modo. Evita di appartarti con qualcuno o di conversare solo con alcuni di loro, escludendone altri. Altrimenti, rischi di farli sentire tutti a disagio e male accolti.

Se qualcuno è venuto a casa tua per la prima volta, al contrario, prestagli più attenzione, così sarà molto più facile per lui “sciogliersi”.

Scegli argomenti di conversazione che possano interessare tutti e se noti che gli animi si “scaldano” proponi dei diversivi. Per esempio, puoi offrire un drink o pilotare in modo delicato il dialogo.

Galateo del dopocena, come comportarsi con i regali

Se i tuoi ospiti ti hanno portato un dono, aprilo davanti a loro. A patto però che siano in pochi. In caso contrario, rimanda a un altro momento e chiama o scrivi il giorno dopo per ringraziare.

Se si tratta di cioccolatini o caramelle, offrili a tutti. Lo stesso nel caso in cui ti venga regalato del vino (o altre bevande) adatto al dopocena e pronto per essere servito. Se si tratta di fiori, mettili subito in un vaso e sistemalo in un posto ben visibile.