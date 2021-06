F are e ricevere dei doni è bellissimo, ma sapevi che esiste un vero e proprio galateo del regalo? Perché sì, le buone maniere devono essere una costante, in ogni situazione

Sei tra quelle che tornano bambine quando scartano un pacchetto o sei tra coloro che adorano sorprendere gli altri con dei doni? Comunque vada, devi seguire il galateo del regalo, perché non esistono situazioni dove non si debbano seguire le buone maniere.

Un regalo è una responsabilità, sia che si faccia sia che si riceva: ecco dunque come comportarsi e come muoversi con eleganza.

Come comportarsi quando si fa un regalo?

Entriamo nel vivo del galateo del regalo spiegando cosa si fa quando si deve acquistare (e conseguentemente consegnare) il pensiero in questione. Le buone maniere partono dall'acquisto e proseguono con l'incarto e la consegna.

Preparare una lista d'acquisto

Le buone maniere impongono che quando si fa un regalo si debba cercare di mettersi il più possibile nei panni degli altri. Questo significa che per quanto ci possa piacere qualcosa, non è detto che chi lo riceve lo troverà altrettanto bello o gradevole.

Prima di acquistare (o confezionare) un regalo, dunque, è bene fare una lista delle cose che piacciono a chi la riceverà. Questa lista potrà poi essere scremata in base al range di prezzo e all'occasione per cui si sta acquistando il regalo.

Tenere bene a mente l'occasione

Per quale ragione stiamo facendo questo regalo? Che cosa ci spinge? Semplice gratitudine? Un compleanno? Il contesto per cui si sta acquistando il dono è fondamentale per essere sicure di rispettare il galateo del regalo.

Per intenderci, un regalo per il compleanno non sarà mai uguale a un regalo di nozze, così come un dono per l'addio al nubilato non potrà certamente essere uguale a un regalo per una pensione.

Fare (o far fare) un bel pacchetto

Da qualche tempo a questa parte si è diffusa la moda di comprare un bel sacchetto decorato, infilare al suo interno il regalo e via. Sì, questa è un'altra cosa che non va bene.

Un dono deve essere corredato da una confezione curata, possibilmente fatta a mano da chi lo sta facendo. Se siamo negate per l'impacchettamento, rivolgiamoci alle commesse o a chi sa farlo, ma non rinunciamoci in partenza.

Aspettare il momento giusto

Arrivare e lanciare il pacchetto tra le mani della festeggiata/amica/sposa? Non va affatto bene. Uno scambio frettoloso rientra tra le cose da non fare perché risultano poco educate e fanno sbiadire l'impegno messo nello scegliere il presente.

La cosa migliore da fare è attendere il momento giusto o, in maniera educata, chiamare in disparte la persona che deve ricevere il regalo (a patto che non sia impegnata in conversazioni importanti).

Non dire "Se non ti piace lo cambio"

È una frase comune ma no, non va assolutamente detta. Quando si consegna un regalo ci si prende la responsabilità (come già detto) del dono appena fatto. Pronunciare questa frase denota insicurezza e potrebbe indicare che si è scelto qualcosa in maniera superficiale.

Sì invece allo scontrino di cortesia, che può essere incluso nel dono e che eventualmente la persona potrà utilizzare qualora lo ritenesse opportuno.

Non chiedere dov'è il regalo

Ultimo accorgimento. Quando si fa un regalo si fa l'errore di cercarlo in casa/indosso alla persona cui si è regalato. Questo è davvero poco educato, perché non rispetta l'eventuale gusto personale di chi riceve.

Se il regalo che abbiamo fatto è sparito ed è stato un buco nell'acqua, non prendiamola sul personale ma impegniamoci per fare di meglio la prossima volta.

Come comportarsi quando si riceve un regalo?

Il galateo del regalo deve essere seguito anche quando riceviamo un regalo. Talvolta, infatti, ci facciamo prendere dall'emozione e commettiamo degli scivoloni che possono far pensare che abbiamo ricevuto una cattiva educazione. Vediamo dunque cosa fare.

Non scartare frettolosamente o troppo lentamente

Scartare un regalo è un momento gustoso e delizioso. Bisogna assaporarlo impiegando la giusta quantità di tempo: strappare la confezione può risultare irruento, essere troppo lento può invece essere snervante.

Movimenti decisi e accurati sono l'equilibrio perfetto per non scontentare nessuno e per avere tra le mani il dono nella maniera più educata possibile.

Dire subito grazie

Quando iniziamo a intravedere il regalo, solleviamo subito la testa e guardiamo negli occhi chi ce l'ha fatto, dicendo un sonoro grazie. Uno e uno soltanto: non occorre continuare a ringraziare meccanicamente.

Paragoniamo il nostro grazie a una stretta di mano: deve essere solido, sentito e fermo e non deve far dubitare chi abbiamo davanti del fatto che abbiamo apprezzato il gesto.

Controllare le smorfie

In quanto esseri umani tendiamo a far capire moltissimo con le nostre smorfie. Questo è bellissimo, ma può anche essere pesante durante uno scambio di doni.

A prescindere da ciò che abbiamo davanti la cosa migliore da fare è sfoggiare un sorriso smagliante. Eccedere (sia nel senso negativo che in senso positivo) ci farà solo sembrare maleducate.

Non lasciarsi andare alle esternazioni

Le esternazioni sono peggio delle smorfie, sia quelle positive che quelle negative. Come abbiamo già detto basta semplicemente un "grazie" fermo e deciso per fare capire che abbiamo apprezzato.

Qualsiasi altro comportamento rischia di essere infantile o poco educato: meglio poche parole ma buone!