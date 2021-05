L a buona educazione non va in vacanza. Anche quando sei nel momento di massimo divertimento e spensieratezza, non dimenticarti di essere cortese. Ecco le regole base del galateo della vacanza

È tempo di vacanze, relax e divertimento. Finalmente, penserai. Insieme al prezioso carico di leggerezza, curiosità e spensieratezza, però, ricordati di portare con te anche la buona educazione. Quando sono in ferie, infatti, molte persone sconfinano nella scortesia. Non fare come loro. Segui le regole del galateo della vacanza, per essere sempre rispettosa e gentile con gli altri ed essere fiera di te stessa.

Non colonizzare i lettini della piscina

Hai presente quelle coppie e famigliole che si alzano all’alba per occupare le sdraio in piscina o al mare con i loro teli e poi non si palesano fino al pomeriggio? Ecco, non imitarle, mai, per nessun motivo. Questo è un comportamento da veri maleducati.

Puoi "monopolizzare" un lettino per un massimo di 30 minuti, ma metterci sopra i tuoi effetti personali e non usarlo è inaccettabile.

Evita di cambiarti in spiaggia

Sei in una spiaggia per nudisti? No? Allora non cambiarti mai, per nessuna ragione, sotto l’ombrellone, con un solo asciugamano a coprirti. Vai nelle cabine: c’è una ragione se sono state messe lì.

Ricorda: gli altri potrebbero infastidirsi di fronte a una persona semi-nuda. Senza dimenticare che cambiandoti davanti a tutti corri il rischio di essere disturbata.

Per le stesse ragioni, il galateo della vacanza impone anche di indossare sempre tutti i pezzi del costume. Ci sono un tempo e un luogo per ogni cosa e la spiaggia non è il luogo per mettersi in mostra. Se ci tieni a farlo, scegli le spiagge per nudisti.

No alle calze con i sandali

Sì, forse, potrebbero anche essere comodi. Tuttavia, sono decisamente anti-estetici. I sandali con i calzini proprio no. Anche se vai in Germania o in Paesi che non hanno alcun interesse per la moda.

Sempre rimanendo in tema abbigliamento, il galateo della vacanza suggerisce di indossare capi adatti al luogo in cui ci si trova. Per intenderci: niente short inguinali nei templi asiatici.

Aspetta mezzogiorno prima di bere

Semplicemente non si fa, a maggior ragione se si è da soli. Se bevi un cocktail la mattina, magari a stomaco vuoto, rischi di diventare brilla e, di conseguenza, di non comportarti come il galateo della vacanza imporrebbe in certe circostanze.

Sappi che se ti stai chiedendo se puoi bere prima di mezzogiorno in aeroporto o su un aereo, sappi che la risposta è sempre e comunque no. Non sta bene.

Ogni sera cena in un posto diverso

Scegliere ogni sera lo stesso ristorante o lo stesso tavolo per cenare, magari mangiare pure gli stessi cibi, è un comportamento terribilmente “plebeo”.

Il galateo della vacanza impone di essere creativi in questo senso. È molto più posh e trendy provare posti sempre nuovi. Ed è anche più stuzzicante.

Attenzione alla sabbia

Quando cammini sulla sabbia, fai estrema attenzione. Cerca di non avere le movenze di un elefante e di non sollevare nuvole di granellini ogni volta che ti muovi. Non è simpatico.

Ricorda poi questo must: quando vuoi scuotere i tuoi asciugamani per togliere la sabbia vai in un posto isolato, in cui non rischi di infastidire i vicini. La tua vacanza non è una vacanza dalle buone maniere, devi considerare le altre persone.

Galateo della vacanza, mai indossare gli occhiali da sole al chiuso

Occhiali da sole al chiuso? Non ce n'è davvero bisogno. Se non riesci a toglierli quando entri in un ambiente coperto le ragioni potrebbero essere due: o vuoi attirare l’attenzione oppure vuoi nascondere qualcosa. Soprattutto quando stai cercando di avere una conversazione, è semplicemente scortese non guardare le persone negli occhi. E a dirlo non è solo il galateo della vacanza.

In un ambiente scarsamente illuminato è anche pericoloso: potresti inciampare.

Sii rispettosa del luogo e degli altri

Non sei a casa tua. Rispetta sempre il luogo in cui ti trovi. Cerca di capire e osservare le usanze del posto e non fare nulla che potrebbe infastidire gli abitanti.

Il galateo della vacanza ricorda anche di non spargere cartacce e spazzatura: raccogli tutto e butta i rifiuti negli appositi contenitori, rispettando le regole della raccolta differenziata. Ricordati di lasciare gli ambienti che visiti e in cui soggiorni nello stato in cui li hai trovati. Abbi cura delle cose degli altri e delle cose pubbliche come se fossero le tue.

Cerca di fare poco rumore

Che tu sia in spiaggia, camminando in montagna o all’interno di un museo non importa: in tutti i casi devi tenere il tono della voce basso. Non devi rischiare di disturbare gli altri turisti con i tuoi schiamazzi. Per lo stesso motivo, se vuoi ascoltare la musica usa sempre gli auricolari e abbassa la suoneria del cellulare.

Galateo della vacanza, non essere invadente

Anche se in vacanza siamo tutti più “free”, non significa che sia tollerata l’invadenza. Rispetta sempre gli altri e i loro spazi. Quindi, per esempio, non stendere il tuo asciugamano troppo vicino a quello di chi è già in spiaggia o la coperta del pic nic in un prato già affollato.

Per il galateo della vacanza e non solo, il rispetto degli spazi personali e sociali è fondamentale.