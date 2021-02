C on il singolo Momento perfetto Ghemon è pronto a conquistare il pubblico di Sanremo 2021 grazie ad un messaggio importante e a parole di grande impatto.

Pronto a calcare il palco di Sanremo 2021, Ghemon con il singolo Momento perfetto vuole portare il suo gusto elegante ma r’n’b al Festival della canzone italiana. Con una grande abilità nello sfruttare le parole e una profonda cultura musicale, Ghemon ristabilisce il concetto di rap dandogli una veste più elegante e sofisticata.

Chi è Ghemon: breve bio

Classe 1982 Ghemon, all’anagrafe Giovanni Luca Piariello, nasce ad Avellino ed è del segno dell’Ariete. Con il suo segno zodiacale condivide le caratteristiche caratteriali principali che lo rendono ambizioso quanto testardo. L’artista di grande successo ha una passione per l’arte a tutto tondo: oltre a far parte del mondo musicale, Ghemon è uno street artist con esperienza in graffiti e un abile scrittore.

Il mondo della street art e dei murales lo avvicina alla musica hip-hop e al rap nel 1995 entrando a contatto con i primi album degli Articolo 31. Nel 1996 inizia a muovere i primi passi nella scena musicale entrando a far parte del gruppo 15 Baratto, una band che canta in dialetto irpino.

Nel 2002 si sposta verso la città eterna e proprio nella capitale si laurea in giurisprudenza. Per la sua carriera da solista c’è da attendere il 2007 quando inizia a muovere i primi passi con brani di nicchia. Grazie a collaborazioni con cantanti più pop come Neffa riesce a guadagnare maggiore notorietà e il successo arriva soprattutto nel 2018 grazie alla collaborazione con Elodie.

Le ispirazioni musicali

Grazie a suo cugino, Ghemon diventa un fan sfegatato di Ligabue ma le influenze musicali che lo ispirano arrivano direttamente dal rap. Il cantante ha espresso più volte ammirazione per gli Articolo 31 e Neffa con cui ha avuto anche il piacere di duettare. Lo stile di Ghemon però è più raffinato, delicato ed elegante.

La collezione di scarpe e la passione per la moda

Ha una forte passione per la moda e in modo particolare per le scarpe; in casa sua c’è una stanza che chiama camera delle bimbe dove custodisce gelosamente oltre cinquecento paia di scarpe.

Il libro di Ghemon con un messaggio importante

Si intitola Io sono il libro di Ghemon sottotitolato diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle. Il cantante dimostra grande capacità nella scrittura e nel saper sfruttare il potere delle parole; attraverso le pagine di questo libro autobiografico racconta del suo percorso di artista fatto anche di numerose difficoltà dovute al bisogno di farsi accettare. Il libro di Ghemon racconta di tutte le cadute e le risalite che ha compiuto per arrivare dove è oggi. Ghemon, oggi artista affermato, ha voluto scrivere questo libro per raccontare la sua storia narrando anche cosa ci sia dietro il palcoscenico.

Le difficoltà di Ghemon: tra sovrappeso e depressione

La musica è stata senza dubbio una valvola di sfogo e uno strumento di salvezza per Ghemon che ha ammesso di aver attraversato momenti difficili; arrivato a pesare 106 kg ha raccontato più volte di essere caduto in depressione all’età di 30 anni e di aver utilizzato il supporto medico e di psicofarmaci per riuscire ad uscire.

Vita privata: qualche curiosità

Piuttosto riservato, Ghemon tende a proteggere la sua vita privata e a condividere spontaneamente solo alcuni dettagli; se nel libro ha raccontato di temi importanti come la depressione e il sovrappeso ma anche il bisogno di accettazione poco trapela sulla sua vita sentimentale. Ad oggi sembra che il suo cuore appartenga a Giulia, la migliore amica che non fa parte del mondo dello spettacolo.

La prima volta di Ghemon a Sanremo

Non è la prima volta a Sanremo per Ghemon; la prima volta risale al 2018 quando ospite di Diodato duetta in una serata speciale. Il vero e proprio esordio però arriva nel 2019 con Rose Viola, brano scritto con Zef e che mescola fortemente influenze black a quelle del panorama r’n’b. Molto particolare il singolo Rose Viola a Sanremo sorprende perché racconta di una donna innamorata ma non ricambiata; il cantante infatti stupisce tutti portando sul palco una canzone scritta dal punto di vista femminile.

Momento perfetto: il singolo di Ghemon a Sanremo 2021

Ghemon sarà presente tra i big in gara a Sanremo 2021 con il singolo Momento perfetto. Tra le curiosità più particolari già scoperte c’è che questo singolo non nasce per il Festival ma è stato scritto la scorsa estate in modo molto spontaneo. Ghemon ha già dichiarato di essere estremamente emozionato per la partecipazione e ha aggiunto che se avesse dovuto pensare ad un pezzo proprio per Sanremo il suo lato emotivo avrebbe preso il sopravvento.

Il singolo Momento perfetto con cui Ghemon parteciperà alla nuova edizione di Sanremo racconta del percorso del cantante fatto anche di momenti bui e del bisogno di non sentirsi secondi a nessuno. Una lezione di vita dai tratti soul che crea subito un legame empatico con chi ascolta. Dopotutto chi non si è mai sentito all’ombra almeno una volta nella vita?