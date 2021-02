Glass Skin: la tendenza k-beauty della pelle “effetto specchio”

P renditi cura del tuo volto con la nuova tendenza coreana "Glass Skin": cos'è, come ottenerla e quali prodotti utilizzare per avere una pelle effetto specchio.

Glass Skin, una pelle da sogno: l’ultima tendenza K-Beauty che ci permette di curare la pelle e di renderla ad effetto specchio. I trucchi di bellezza coreani si stanno rivelando piuttosto utili nell’ultimo periodo. Per chi ama scoprire nuovi metodi per curare la pelle del volto, questa tendenza permette di ottenere un colorito uniforme e soprattutto un risultato tonico e brillante, privo di imperfezioni.

Acne, brufoli, punti neri: gli inestetismi sono tanti, ma i rimedi di bellezza vengono in nostro soccorso. Hai sempre sognato un incarnato praticamente perfetto, privo di pori visibili e soprattutto luminoso senza ricorrere all’utilizzo del make-up? Da oggi è possibile: per ottenere la Glass Skin, sono necessari alcuni prodotti. Permetti al tuo volto di brillare: scopri come essere naturalmente bella con Glass Skin.

Glass Skin: cos’è l’innovativo trattamento di bellezza “effetto specchio”

Una proposta di bellezza coreana rivoluzionaria: una pelle effetto vetro che apparirà visibilmente meno stressata. Tuttavia, il procedimento non è semplice e bisogna infatti seguire il trattamento completo: gli step sono numerosi, ma non è nulla di così impossibile. Inoltre, si rendono necessari dei prodotti di bellezza per rimuovere il trucco e idratare la pelle con i nutrienti essenziali.

La bellezza e la cura di sé sono importanti: per avere una pelle stupenda, è necessario seguire una skincare routine adeguata. La filosofia di bellezza coreana è da sempre attenta all’utilizzo di prodotti ecologici, ma soprattutto a curare la pelle sotto ogni aspetto, aumentando la produzione di collagene e di elastina in modo naturale.

Di base, questa tecnica permette di fare un uso frequente dei prodotti che nutrono, esfoliano, correggono le imperfezioni e le discromie, idratano in profondità e proteggono la pelle dai raggi solari. L’obiettivo è di minimizzare i pori dilatati, di rimuovere i punti neri e al contempo di prevenire le rughe e le macchie della pelle a causa di un’esposizione solare frequente e senza adeguata protezione.

Glass Skin: come ottenerla?

Ideata dalle beauty influencer coreane, i procedimenti per ottenere una Glass Skin sono molto precisi: il segreto è proprio la frequenza con cui ti occuperai del trattamento. La formula segreta è apportare alla pelle i macronutrienti di cui ha bisogno: antiossidanti, preziosi contro i radicali liberi, vitamine C ed E, calamina, essenziali per produrre collagene ed elastina. Di seguito, una panoramica dei trucchi e segreti per avere una pelle di cristallo.

Pulire la pelle e rimuovere le impurità e ogni possibile traccia di trucco;

Procedere con un esfoliante per combattere i pori dilatati;

Usare un tonico naturale che possa rendere la pelle molto più sana e pulita;

Sfruttare le proprietà di essenze e sieri, soprattutto se contengono vitamina C;

Applicare una maschera in tessuto ad azione nutriente intensiva;

Usare creme nutrienti e protettive per riparare la pelle dai raggi solari.

Non manca alcun prodotto nella skin care coreana: si utilizzano le creme di bellezza, i sieri, le maschere e riportano in auge i tonici, che negli ultimi tempi erano stati accantonati. In realtà, mai sottovalutare le proprietà e i benefici di un buon tonico per la pelle: pulisce, nutre e soprattutto aiuta ad incrementare una luminosità naturale.

I prodotti migliori

I prodotti immancabili per ottenere la Glass Skin devono naturalmente essere nel nostro beauty case: balsamo detergente, crema esfoliante, maschera wash-off, crema nutriente e protettiva. Perfetti i sieri anti-age, ma soprattutto i tonici per Glass Skin. Ricorda anche di mettere in lista le essenze, ideali per ammorbidire la pelle prima di applicare la maschera in tessuto.

Ottenere una pelle di vetro è sì un procedimento lungo e indubbiamente dispendioso, ma nel complesso è attualmente il metodo migliore per prendersi cura del proprio volto. La pelle apparirà visibilmente brillante, luminosa. Le beauty influencer coreane inoltre consigliano di applicare dei prodotti anti pollution: prevengono i danni alla pelle a causa dell’inquinamento.

In fase di scelta del prodotto, ricorda sempre di controllare l’INCI, ovvero la lista degli ingredienti presenti nella formulazione. Può tornarti utile scoprire la differenza tra vegan e cruelty free: sì ai prodotti di bellezza, no allo sfruttamento degli animali e soprattutto agli agenti chimici che rovinano i tessuti cutanei sul lungo termine. Scegli una routine di bellezza vegana per la Glass Skin: la pelle effetto vetro che tutte le donne vorrebbero.

Glass Skin Make-Up: l’ultima tendenza coreana

Vuoi ottenere una Glass Skin perfetta con il make-up? Ecco qualche trucco piuttosto utile: in buona sostanza, si tratta di un effetto super naturale, che non appesantisce il volto e soprattutto permette alla pelle di respirare liberamente. Uno dei prodotti fondamentali è il primer illuminante: darà tono alla tua pelle e la renderà brillante. Utilizza poi un buon fondotinta, da applicare rigorosamente con una spugnetta inumidita. Applica un illuminante iridescente e sistema le sopracciglia. Si sconsiglia di utilizzare il blush o il fard: l’effetto deve essere più naturale e luminoso possibile. Infine, un tocco prezioso è dato dal gloss.