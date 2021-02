Golden Globes 2021: tutte le serie tv nominate

L a cerimonia dei Golden Globes 2021 si terrà nella notte tra il 28 Febbraio e il 1 Marzo: la lista delle serie tv candidate nelle categorie "Drama", "Commedia" e "Miniserie".

La cerimonia dei Golden Globes 2021 si terrà come di consueto: insieme alla premiazione degli Oscar, è l’evento più importante dell’anno. Un momento che celebra non solo le pellicole cinematografiche, ma anche le serie TV, che negli ultimi tempi si sono rivelate sempre più di qualità. A collezionare un buon numero di nomination anche quest’anno è la piattaforma streaming Netflix: da La Regina degli Scacchi a Emily in Paris, un successo probabilmente preannunciato.

Le conduttrici dei Golden Globes 2021 saranno Tina Fey e Amy Poehler: il dinamico duo è frizzante e sa indubbiamente come coinvolgere il pubblico, anche se si ritroveranno in due luoghi separati. Per poter condurre la premiazione e al contempo garantire la sicurezza agli addetti ai lavori, i Golden Globes si terranno in due città diverse: la Rainbow Room del Rockfeller Center a New York e il Beverly Hilton Hotel a Los Angeles. Diamo un’occhiata alle serie TV nominate: chi straccerà la concorrenza?

Le nomination dei Golden Globe 2021 aprono la pista agli Oscar: è un evento sfarzoso, che naturalmente fa sognare ad occhi aperti chi lo segue da casa. La pandemia da Coronavirus ha indubbiamente rallentato le premiazioni quest’anno, modificando anche la tipologia di conduzione. Ma l'industria dello spettacolo non si è fermata, perché, si sa, the show must go on, e dunque potremo assistere a un evento più unico che raro. La lista delle serie TV candidate è piuttosto ricca: quest'anno, in particolare, è difficile fare delle predizioni sicure e il risultato probabilmente non sarà così scontato.

Miglior Serie TV (Musical o Commedia)

Nella lista spiccano i nomi di “The Flight Attendant” ed “Emily in Paris”, entrambi prodotti che hanno ottenuto un successo di critica e di pubblico molto elevato negli ultimi mesi. Emily in Paris, realizzata dal papà di Sex and the City, Darren Star, è indubbiamente fresca e irriverente, leggera da guardare persino in un solo giorno di binge watching. Protagonista di The Flight Attendant è invece la bravissima Kaley Cuoco, che ha anche ricevuto una nomination come Miglior Attrice.

The Great, che potremmo definire quasi come “una commedia degli errori in costume” è un prodotto a dir poco eccezionale: tra gli attori, troviamo Nicholas Hoult ed Elle Fanning. Ted Lasso è una certezza: una commedia sportiva che pone l’accento sulle differenze americane e inglesi. Schitt's Creek, invece, la sitcom americana conclusasi durante il 2020, ha ricevuto svariati riconoscimenti.

The Great

Emily in Paris

Ted Lasso

Schitt’s Creek

The Flight Attendant

Fare una stima della serie TV vincitrice in questa categoria non è per nulla facile: Emily in Paris potrebbe in effetti sbancare, ma The Great e The Flight Attendant hanno raccolto delle critiche più che positive.

Miglior Serie TV (Drama)

Tornano in nomination due serie TV di punta di Netflix: The Crown e Ozark, che hanno già vinto numerosi premi e che raccolgono un ampio consenso. Si aggiunge anche Ratched, firmata da Ryan Murhpy (papà di Glee, American Horror Story e American Crime Story). Non manca The Mandalorian alla lista, un prodotto targato Disney+ che ha convinto persino i fan storici di Star Wars. In ultimo, Lovecraft Country – La Terra dei Demoni, che si basa sul romanzo di Matt Ruff e mandata in onda da HBO.

The Crown

Ozark

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ratched

Difficile dire chi la spunterà: probabilmente The Crown, con una stagione molto particolare, in cui si snoda la vicenda del Principe Carlo e della compianta e amata Principessa Diana, con una prova attoriale davvero eccelsa.

Miglior Miniserie o Film TV

Questa è una lista molto particolare, perché rientrano alcune delle miniserie più amate nell’ultimo anno: basti pensare al successo di view raggiunto dalla Regina degli Scacchi, battuto di recente da Bridgerton, che tuttavia non ha ricevuto una candidatura ai Golden Globes 2021 come miglior serie TV. Menzione d’onore per The Undoing – Le verità non dette, una miniserie thriller che ha conquistato letteralmente milioni di spettatori. Una storia ricca di suspense e di riflessioni è la trama di Unorthodox, molto apprezzato dalla critica. Normal People e Small Axe completano il quadro di una delle liste più complesse su cui fare una predizione: ambedue hanno trame spettacolari, con un cast di tutto rispetto.

Normal People

La Regina degli Scacchi

Unorthodox

Small Axe

The Undoing – Le verità non dette

Una categoria d’eccezione, che vede protagonisti attori fenomenali: da Anya Taylor-Joy per la Regina degli Scacchi a Nicole Kidman e Hugh Grant per The Undoing, che infatti concorrono per la categoria Miglior Attrice e Miglior Attore in una miniserie o film TV.

Mettiamo giusto un attimo da parte le serie TV per porre l’accento sulla nomination di Laura Pausini con la canzone “Io sì (Seen)” e sul film “La Vita Davanti”, che indubbiamente rendono l’Italia in parte protagonista della cerimonia dei Golden Globes 2021. Siamo agli sgoccioli: non vediamo l’ora di scoprire chi vincerà.