N on solo mare sicuro, ma anche tanta energia con sport, escursioni e musica: ecco la ricetta che la città è pronta ad offrirti per ricaricarti durante le tue vacanze

Siamo abituati a pensare alle coste italiane come "piano di riserva" per quando non si può scappare all'estero. Niente di più sbagliato! Ora abbiamo la possibilità di scoprire che a poca distanza da noi ci sono città incredibili, pronte a stupirci con tanto sport, escursioni ed eventi coinvolgenti.

Una di queste è Grado, fiore all'occhiello del turismo del Friuli Venezia Giulia. Oltre a un mare Bandiera Blu da 33 anni, riconfermato anche nel 2021, e a spiagge attrezzate con ogni comfort, qui potrai alternare relax a tantissime attività. Sei pronta a vivere una vacanza indimenticabile?

Lo sport a Grado

Sulle spiagge di Grado è possibile praticare una miriade di sport. Probabilmente avrai fatto la valigia pensando all'ultimo trend del momento, il Sup. Si tratta dell'opzione perfetta per spezzare il relax sotto l'ombrellone con una divertente esperienza in equilibrio sulla tavola.

Inoltre, a bordo del Sup, si può partire alla volta di escursioni sorprendenti tra le isole della Laguna. Il Barbana Tour ha proprio questo obiettivo: si approda nell'omonima isola, dove è presente un antico santuario mariano ancora abitato da monaci.

Un altro sport da scoprire sulle spiagge dell’Isolotto in Sacca dei Moreri e a Punta Barbacale è il kitesurf. Questi punti della costa gradese favoriscono sia il decollo che l'atterraggio, anche per chi non è proprio pratico della disciplina. Per i kiter più esperti, gli ampi spazi, i venti stabili, costanti e facilmente prevedibili permettono manovre di airstyle e freestyle unhooked.

Ma Grado non è solo una città per chi vuole vivere una vacanza attiva. È perfetta anche per gli amanti di uno stile di vita slow. Vivi la magia delle lezioni di yoga all'alba e al tramonto allo stabilimento balneare Tivoli: potrai riconnetterti con te stessa e vivere un momento di profondo relax, in linea con l'ambiente. Imperdibili le sessioni yoga sotto la luna piena.

Escursioni a Grado

C'è chi in vacanza non riesce proprio a stare fermo e ancora una volta Grado si conferma la città perfetta anche per gli escursionisti. Dopo i tanti mesi passati in casa, l'estate 2021 in città sarà il momento ideale per esplorare e scoprire i punti di forza di Grado attraverso esperienze uniche.

Si può partire alla scoperta del Centro Storico, in cui pullulano incantevoli botteghe artigiane da scoprire con il tour dedicato. Da non perdere anche i tour ai vicini siti Unesco come Aquileia, dove si può visitare la Domus di Tito Macro e degustare una selezione di prodotti della Strada del Vino e dei Sapori del FVG durante una crociera notturna.

Inoltre, sempre con l'aiuto di una barca, è possibile partire alla volta della Laguna di Grado, per scoprire posti unici come l'Isola di Mota Safon. Il fascino di questo luogo ha colpito anche il regista Pier Paolo Pasolini, che ha usato il casone dell'isola per girare alcune scene del film Medea.

Gli amanti della natura potranno appagare il proprio bisogno di contatto con fauna e flora locale attraverso l'esplorazione delle due riserve naturali regionali: la Valle Cavanate e l'Isola delle Cona. Da non perdere la gita in canoa sul Fiume Isonzo e la possibilità di avvicinarsi ai cavalli bianchi di razza Camargue che vivono immersi nella natura.

Grado Jazz: la musica in città

Grado suona bene come meta vacanziera anche a chi ama la musica. Dal 17 al 24 luglio si terrà Grado Jazz, un evento imperdibile per gli amanti di questo genere musicale.

Dalla signora del jazz Dee Dee Bridgewater, passando poi – tra gli altri – per Ivan Lins, Brad Mehldau, Paolo Fresu, Enrico Rava&Danilo Rea,Tigran Hamasyan e gli Huun-Huur-Tu, fino al concerto-evento di Paolo Conte, l’edizione 2021 si prepara ad essere un momento davvero indimenticabile dell'estate gradese.

Scopri i pacchetti dedicati, per prenotare il tuo ingresso a Grado Jazz, hotel e la card regionale FVG per accedere a tantissimi pacchetti vacanza, servizi, escursioni ed esperienze a prezzo scontato.