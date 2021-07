Guida alla famiglia perfetta: social e ironia nel nuovo film di Netflix

S ocial e ironia sono gli ingredienti di Guida alla famiglia perfetta: il nuovo film disponibile su Netflix dal 14 luglio che parla di genitori e figli.

Come crescere i figli, fra aspettative e pressioni, in una società ossessionata da successo? Se lo chiede la coppia protagonista di Guida alla famiglia perfetta, nuovo film disponibile su Netflix a partire dal 14 luglio. La pellicola affronta temi molto importanti con ironia e un pizzico di dramma, cercando di capire quanto l’immagine dei social influenzi la nostra vita quotidiana, cambiando anche il rapporto con gli altri.

La trama

Guida alla famiglia perfetta sbarca su Netflix il 14 luglio per raccontare in modo dissacrante e nuovi i rapporti all’interno di un nucleo familiare e il difficile ruolo dei genitori. Al centro di tutto pressini, ostacoli e aspettative che spesso sono legate al rapporto fra mamma e papà e i loro figli. Louis Morissette interpreta un padre che riversa tutte le sue aspettative sulla figlia (Émilie Bierre) facendola sentire sempre sotto esame e presentandole una società delle “ultra performance” in cui è costretta sempre a mettersi alla prova ed essere la migliore. Catherine Chabot è una mamma che riversa tutte le sue attenzioni sui figli e non riesce a trovare un equilibrio.

Il cast

Il film è stato definito come “bizzarro, irriverente, emozionante e profondo”. Il genere è il dramedy che mescola dramma e commedia, mettendo in scena con grande ironia le difficoltà di crescere in una società dominata dai social. Il cast di Guida alla famiglia perfetta conta numerosi attori canadesi come Louis Morissette, Emilie Bierre, Catherine Chabot, Xavier Lebel, Alexandre Goyette, Isabelle Guérard, Jean-Carl Boucher e Gilles Renaud, Louise.

Il regista e perché vederlo

“Essendo genitore questo è un film che mi ha subito colpito – ha spiegato Audrey Gardiner, responsabile acquisizione contenuti di Netflix -. Ricardo e Louis hanno fatto un lavoro incredibile raccontando una storia che ci mostra quanto possa essere difficile essere genitori moderni. Come canadese, nata e cresciuta a Montreal, sono entusiasta di avere l'opportunità di portare il loro lavoro a un pubblico mondiale su Netflix che so che riderà, piangerà e amerà questo film tanto quanto me".

Entusiasta il regista Ricardo Trogi che ha all’attivo diverse pellicole e premi importanti. “Sono estremamente lieto di sapere che questo film sarà proiettato nei cinema di tutto il Quebec e su Netflix. È il meglio di entrambi i mondi", ha detto. Louis Morissette, protagonista del film, è anche produttore esecutivo di Guida alla famiglia perfetta. “Il nostro team è onorato di presentare questo film su Netflix e promuovere la cultura canadese oltre i nostri confini – ha confessato -. Come creatore, è un privilegio avere accesso a milioni di telespettatori in tutto il mondo”.

Riccardo Trogi ha diretto anche Le Mirage e 1991, film di grande successo e disponibili su Netflix. Sulla piattaforma streaming nell’ultimo periodo sono arrivate diverse pellicole girate in Quebec in lingua francese e concesse in licenza al colosso dell’intrattenimento. Le più famose sono Les Affamés, Monsieur Lazhar, Incendies e la commedia Bon Cop, Bad Cop e il suo sequel con Colm Feore e Patrick Huard.

Cosa vedere su Netflix a luglio 2021

Non solo Guida alla famiglia perfetta, a luglio 2021 il catalogo di Netflix si arricchisce con tante nuove uscite fra serie tv, documentari e film. Fra le serie più amate e attese c’è senza dubbio la quarta stagione di Atypical. Tornano anche per la seconda stagione Non ho mai, Sky Rojo e Outer Banks. La piattaforma streaming ha annunciato anche la trilogia dei film Fear Street e l’horror italiano, molto particolare, A Classic Horror Story. Non mancano poi pellicole straordinarie come Trollhunters: l’ascesa dei titani con Guillermo del Toro.

I film in arrivo su Netflix a luglio 2021

I film fra cui scegliere sono tantissimi, disponibili da luglio (in date d’uscita diverse) su Netflix. Troviamo Labyrinth, The Legend Of Zorro, Lo specialista, Leatherface – Il massacro ha inizio, Non aprite quella porta, Turistas e Audible dal 1 luglio. Fear Street parte 1, In vacanza su Marte, dal 2 luglio. Dal 7, 9 e 11 luglio la piattaforma ha messo a disposizione degli utenti Major Grom: il medico della peste, Fear Street parte 2, The Water Man, Come sono diventato un supereroe, e Croce e delizia. Guida alla famiglia perfetta arriverà il 14 luglio, seguita da A Classic Horror Story. Venerdì 16 luglio sarà la volta di Fear Street parte 3, In vacanza su Marte, mercoledì 21 e 23 luglio usciranno Trollhunters: L’ascesa dei Titani, L’ultima lettera d’amore, Blood Red Sky. Il 30 luglio arriverà il film L’ultimo mercenario.