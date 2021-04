I l racconto di una donna ribelle e geniale intrecciato ai cambiamenti della Turchia nel secondo Novecento: ecco tutti i motivi per cui vedere il film Have You Ever Seen Fireflies?.

Stai cercando un nuovo film da vedere in streaming? Have You Ever Seen Fireflies? potrebbe fare al caso tuo.

È un nuovo film turco in arrivo su Netflix, tratto da un’opera teatrale.

Pronta per il racconto di una donna forte e ribelle? Ecco qui tutto quello che devi sapere sulla pellicola da aggiungere nella tua lista dei titoli da vedere.

Di cosa parla

Come detto poco fa, Have You Ever Seen Fireflies? è il titolo di un film che racconta la storia di una donna di nome Gülseren. La protagonista è dotata di un’intelligenza acuta e di una personalità che va oltre le convenzioni sociali. Si tratta, quindi, della storia di un personaggio femminile forte, che di sicuro può appassionare con le sue vicende personali che si intrecciano a quelle di Istanbul nella seconda metà del Novecento.

Secondo le prime anticipazioni, il film potrebbe essere simile a The Notebook – Le pagine della nostra vita, poiché la storia viene sviluppata attraverso la prospettiva della protagonista anziana, che racconta la sua storia al nipote.

Già dal trailer si intuisce che le lucciole (fireflies in inglese) del titolo sono un elemento (anche) metaforico del modo di vedere la vita della protagonista.

Il trailer, infatti, si apre con Gülseren, anziana, che chiede al nipote se ha mai visto le lucciole. Il ragazzo risponde negativamente. «Non si fanno fanno vedere, non tutti possono vederle», spiega la donna.

Quando esce in streaming

Il film Have You Ever Seen Fireflies? è disponibile sulla piattaforma streaming su Netflix da venerdì 9 aprile. Come dire, aggiungilo alla lista dei titoli che puoi guardare con calma nel weekend.

La trama

Il film dunque segue la storia di Gülseren, attraverso la stessa protagonista, ormai anziana, che racconta la propria vita, ripercorrendola. Gülseren nasce a Istanbul nel 1948 ed è dotata di un'intelligenza straordinaria. Geniale quanto ribelle, la ragazza cresce e diventa donna, affrontando i problemi e le vicende anche della sua famiglia. La sua storia si intreccia con gli alti e bassi della società dell'epoca, in continua evoluzione.

La sinossi ufficiale di Netflix è più stringata ma sufficiente per accendere la curiosità. «Gülseren, ribelle e irriverente enfant prodige, vive nella solitudine, nell'amore e nel lutto, contro la corrente dei disordini politici e del cambiamento sociale».

L’opera teatrale da cui è tratto

Have You Ever Seen Fireflies? è l’adattamento moderno di un’omonima opera teatrale del 1999, che arriva sullo schermo con un film molto atteso dopo ben 18 anni. L’opera originale, infatti, è firmata da Yilmaz Erdogan, uno degli artisti turchi più acclamati dalla critica.

Regista, poeta e attore, Yilmaz Erdogan, è anche interprete nel film del personaggio di Patron, in un cast composto da interpreti turchi noti in Turchia, come Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Cakir e Bulent Colak.

Stando alle informazioni fornite all’epoca dello spettacolo teatrale, l’opera aveva avuto ben 250 repliche, raggiungendo più di 1 milioni di spettatori in teatro. In altre parole, Have You Ever Seen Fireflies? è una delle opere di maggior successo di Erdogan, per cui non stupisce che abbia voluto trasformarla in un film.

In questo caso, tuttavia, ha affidato la regia a una donna, Andac Haznedaroğlu, premiata cineasta e regista di commedie romantiche (come Hot Sweet Sour, disponibile su Netflix) e titoli drammatici (come la pellicola intitolata The Guest: Aleppo to Istanbul).

Il trailer

Perché vedere il film

Come non apprezzare, lo spirito della ragazzina cui il padre (in una scena contenuta anche nel trailer) raccomanda: «Impara a morderti la lingua e trattare le persone».

Have you ever seen fireflies? può essere descritto anche come un incrocio tra Unorthodox (la miniserie su Netflix tratta da una storia vera) e The Notebook – Le pagine della nostra vita. Con una protagonista ribelle rispetto a una società piuttosto rigida nelle sue convenzioni e vicende personali appassionanti, il film è pronto a conquistare il cuore di tutte noi.

A meno che tu non sia passata in Turchia nel 1999, è poco probabile che conosca lo spettacolo originale, come del resto la grande maggioranza del pubblico di Netflix.

La critica internazionale non si è ancora espressa sulla pellicola Have You Ever Seen Fireflies?, che in tutto il mondo viene distribuita solo in streaming. Tuttavia, le recensioni delle testate turche sono complessivamente positive.

Certo, i critici turchi conoscono l’opera teatrale e quindi possono cogliere eventuali difetti dell’adattamento cinematografico, ma comunque il bilancio è positivo.

L’uso della musica e l’inserto di contenuti di Youtube rappresentano alcuni dettagli del film che sono stati aggiunti per dare una chiave più moderna a Have you ever seen fireflies?. Il punto di maggiore fascinazione rimane proprio la protagonista Gülseren. Sebbene il contesto storico in cui si svolge la pellicola non rappresenti una novità (almeno, per chi conosce bene la storia della Turchia nella seconda metà del Novecento), il personaggio principale cattura l’attenzione. Forte, anticonformista, indomita, Gülseren è una donna cui ispirarsi.