Home office in una casa piccola: le idee per ritagliare il tuo spazio

C olori che stimolano la creatività, mobili super organizzati e comfort: le idee per creare un home office in una casa piccola

Ritagliare il tuo spazio in una piccola casa ti sembra impossibile? Anche se i metri quadri sono pochi con un po’ di creatività è possibile creare un home office a regola d’arte. Un angolo tutto per te in cui lavorare, organizzare le idee e fare progetti per il futuro. Lo smart working è ormai entrato a far parte delle nostre vite e lavorare da casa non è più un tabù. Sono tanti i liberi professionisti o i dipendenti di aziende che si dividono fra videochiamate ed e-mail senza muoversi dalla propria abitazione.

Se lavorare da casa ha molti vantaggi, spesso il pericolo è quello di non riuscire a distinguere gli spazi, finendo per lavorare in cucina oppure in camera da letto. Trovare un posto in cui concentrarsi e organizzare il lavoro è fondamentale. Un home office è un buon punto di partenza per rendere lo smart working più semplice e veloce. Non riesci a ricavare una vera e propria stanza studio? Niente paura, con qualche consiglio potrai ideare un angolo accogliente e funzionale su misura per te.

Come creare un angolo studio in casa

Se la casa è piccola per il tuo home office hai bisogno di pensare fuori dagli schemi. Non è necessario avere a disposizione tanto spazio, ma è possibile ritagliare un angolo studio in altre stanze, come la camera da letto o il soggiorno. Ad esempio puoi utilizzare una consolle oppure una vecchia scrivania, delimitando la zona visivamente con un tappeto oppure dipingendo la parete di un altro colore rispetto al resto dell’ambiente. Se hai voglia di metterti alla prova puoi provare a ristrutturare un vecchio mobile oppure a crearne uno nuovo con pallet, cavalletti o cassettiere.

Cambia la disposizione dei mobili

A volte lo spazio sembra poco solo perché non l’abbiamo sfruttato nel modo giusto. Un home office, ad esempio, si può realizzare riorganizzando l’arredo del soggiorno. Prova a staccare il divano dalla parete, scegliendo l’area fra il mobile e il muro per il tuo studio domestico. Aggiungi una consolle, il pc, qualche mensola e il gioco è fatto! Facile, no?

Sfrutta le altezze

Non è importante avere molti metri quadri a disposizione per ideare un home office, si possono infatti sfruttare le altezze. Prendi le misure, facendo spazio quanto basta per la scrivania che desideri, poi organizza il tuo ufficio grazie alla parete. Puoi inserire mensole, staffe e cubi con cassetti, per conservare documenti, accessori e tutto l’occorrente per il lavoro.

Non sottovalutare la camera da letto

Un angolo studio in camera da letto? Perché no! Basta anche una piccola nicchia fra il muro e l’armadio per dare vita a un angolo studio efficiente e di design. Punta sulle mensole oppure su un mobile multiuso, ad esempio una scrivania che si trasforma in una toeletta oppure una cassettiera con uno spazio dedicato al pc e ai documenti in cui lavorare comodamente. Specchi, quadri e colori delle pareti possono aiutarti a delimitare l’area del tuo piccolo, ma elegante studio casalingo.

Usa gli spazi inutilizzati

Anche in una casa piccola ci sono spazi inutilizzati che si potrebbero destinare a un home office. Hai mai pensato, ad esempio, di creare un angolo studio nel sottoscala, all’ingresso oppure nel corridoio? Puoi puntare su una consolle, meglio se con vano portaoggetti, da aprire e chiudere a piacere. O, meglio ancora, su un mobile con anta ribaltabile per risparmiare ancora di più lo spazio e avere sempre a disposizione ciò che ti serve. Un consiglio in più: ricordati di curare con particolare attenzione l’illuminazione che, soprattutto in questi punti della casa, può essere scarsa.

Non dimenticare l’organizzazione

Quando lo spazio è poco in casa l’organizzazione è tutto. Ricordati che il tuo home office dovrà essere super organizzato per non creare confusione. Dai documenti ai post-it sino agli evidenziatori: tutto dovrà avere una precisa collocazione. Usa mensole e scaffali, scatole e contenitori per archiviare, accessori e pensili per tenere ogni cosa in ordine. Solo in questo modo lo studio sarà elegantissimo e curato.

Scegli i colori giusti

L’home office non deve essere solo ben organizzato, ma anche fornirti la giusta concentrazione e ispirazione mentre lavori. I colori hanno un fortissimo impatto sul nostro stato d’animo, per questo è importante scegliere le tonalità giuste. Prova a mescolare colori tenui, in grado di catturare la luce, come il blu, che favorisce il relax, il bianco, ma anche il beige e il verde.

Dai il tuo tocco personale

L’angolo studio deve raccontare chi sei, dunque nel crearlo cerca di mettere la tua personalità e ciò che ti piace. Puoi decorare l’home office con delle piante, una luce da tavolo di design e accessori vari. Non dimenticarti inoltre una moodboard, una tavola di stile in cui inserire foto, collage, frasi e immagini che ti possano ispirare e che ti aiutino nel tuo lavoro.