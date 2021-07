Vacanze in arrivo: come lasciare lo smartphone a casa (ma restando connessi) con le novità Huawei

T utto l'intrattenimento e il benessere che cerchi a portata di polso con la nuova serie di smartwatch HUAWEI Watch 3 e gli auricolari HUAWEI FreeBuds

Con la bella stagione le attività all'aria aperta si moltiplicano. Che si tratti di un finesettimana o di una vacanza vera e propria finalmente è arrivato il momento di godersi giornate al mare, escursioni nella natura, esperienze outdoor e tanto altro.

Tutte situazioni in cui portare con sé lo smartphone è fondamentale, ma purtroppo spesso poco comodo. Ma hai mai pensato a quanto sarebbe pratico e liberatorio lasciare il telefono a casa?

Grazie alle ultime novità Huawei puoi farlo, ma senza rinunciare a tutte le funzioni fondamentali dello smartphone: scopriamo tutto quello che puoi fare con la serie di smartwatch HUAWEI Watch 3 e i nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds 4.

HUAWEI Watch 3

L’ultima serie di smartwatch HUAWEI Watch 3 supporta la connettività autonoma: cosa vuol dire? Significa che puoi letteralmente non portare con te lo smartphone, perché tutte le funzioni fondamentali possono essere gestite dallo smartwatch.

Come si fa? Basta attivare il servizio eSIM sullo smartphone, che ti permette di gestire telefonate direttamente dallo smartwatch dotato di una SIM indipendente. In più Huawei ha già messo a disposizione su HUAWEI AppGallery, lo store di app proprietario del brand, alcune app perfette per vivere al meglio un’estate a tutto sport e musica.

Il nuovo sistema operativo

HUAWEI Watch 3 e HUAWEI Watch 3 Pro sono i primi due smartwatch che eseguono HarmonyOS 2, il nuovo sistema operativo che permette un’esperienza di utilizzo comoda e smart, ancora più utile quando si è in vacanza o si è fuori casa.

La nuova serie di smartwatch permette di tenere sotto controllo la propria salute e monitorare i risultati sportivi , con oltre 100 modalità di allenamento, rilevamento della temperatura direttamente dalla pelle con il nuovo sensore di temperatura ad alta precisione.

In più la funzione di rilevamento delle cadute e avviso SOS in caso di emergenza è fondamentale per garantire totale sicurezza in tutte le proprie avventure estive, anche quelle più estreme, per muoversi sempre in totale sicurezza.

HUAWEI FreeBuds 4

Abbinando a HUAWEI Watch 3 i nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds 4, puoi anche ascoltare la musica ovunque ti trovi, con un audio cristallino e in tutta comodità, semplicemente collegando le FreeBuds allo smartwatch, sempre senza portare con sé lo smartphone.

I nuovi auricolari open-fit hanno la cancellazione attiva del rumore. I FreeBuds 4, ultimi arrivati nella famiglia FreeBuds, sono la new entry nella serie di auricolari TWS Huawei con tecnologia di cancellazione del rumore ANC open-fit 2.0.

Vuol dire che in qualunque situazione ci si trovi, basterà toccare l’astina dell’auricolare per attivare la funzione di cancellazione del rumore, isolarsi dal chiasso esterno e godere con la musica de meritato relax delle vacanze estive.