U na dark comedy brillante e al contempo contorta, che fa riflettere sulle bassezze che si possono raggiungere per ottenere potere e denaro: è I Care a Lot, con una straordinaria Rosamund Pike

È uno dei film che, nelle ultime settimane, sta facendo parlare più di sé: I Care a Lot è arrivato su Amazon Prime Video ormai più di un mese fa, ma da allora il suo successo è stato a dir poco inarrestabile.

Come mai? Il merito è sicuramente della trama, avvincente e sorprendentemente ironica, ma anche e soprattutto della protagonista, Rosamund Pike. E, se vi siete perse la sua prova recitativa, questo è proprio il momento giusto per recuperarla.

Rosamund Pike e il talento dimostrato in I Care a Lot

Dunque, perché il momento di vedere I Care a Lot? Semplice: perché Rosamund Pike si è già aggiudicata un Golden Globe come Miglior attrice in un film commedia/musical per la sua interpretazione.

Una vittoria accolta dalla critica e dal pubblico come meritatissima, dato che per merito delle sue capacità attoriali, la Pike è riuscita a restituire in maniera genuina tutte le sfaccettature del personaggio che ha dovuto indossare, quello di Marla Grayson, di cui vi parleremo più avanti.

Al contempo, vedere I Care a Lot è utile per "rimanere sul pezzo": si è fatto e si sta facendo, infatti, un gran parlare per l'assenza di una sua nomination agli Oscar 2021.

C'era in effetti chi auspicava che ricevesse almeno l'onore di una candidatura (che sarebbe stata la seconda dopo quella del 2015 per Gone Girl), se non addirittura l'ambita statuetta.

Rosamund Pike e la sua Marla Grayson

Diciamolo pure, senza passare per chi si sbilancia troppo: Rosamund Pike è stata davvero eccellente nei panni di Marla. Questo anche se il suo personaggio, talvolta, ricorda vagamente Amy Dunne in Gone Girl, per la mancanza di empatia e per la spietata freddezza.

Ancora una volta, Rosamund Pike ha interpretato un personaggio scomodo: una persona avida, testarda, assetata di potere. Tuttavia, dato che I Care a Lot è una dark comedy dalle sfumature thriller, la Pike riesce quasi a far provare simpatia per lei.

Il tutto senza che si perdano di vista gli accenti sulle disparità che il sistema nordamericano ha generato a beneficio di pochi, marciando sulle spalle di altri. Un vero talento.

I Care a Lot, che unisce Netflix e Amazon Prime Video

I Care a Lot è un film originale Netflix che si è conquistato un posto nel catalogo Amazon Prime Video. Il film, scritto e diretto da J.Blakeson, è stato distribuito a partire dal 19 febbraio 2021, su Netflix negli Stati Uniti, Germania, Sud America, Sudafrica, Medio Oriente e India e su Prime Video in Australia, Canada, Irlanda, Italia e Nuova Zelanda.

Curioso? Relativamente. I due colossi dello streaming, infatti, tendono a mettersi d'accordo quando si tratta di film o serie tv dal larghissimo impatto, che ottengono il plauso della critica e trovano il consenso del pubblico.

Il film con Rosamund Pike rientra proprio in questa categoria: è un masterpiece, un piccolo capolavoro che è riuscito a conquistare in brevissimo tempo una larga fetta di pubblico, cosa che ha fatto avvertire ad Amazon Prime Video la necessità di metterlo in catalogo.

La trama di I Care a Lot

Ma di cosa parla, nello specifico, I Care a Lot? Cliccando su play conosciamo subito Marla Grayson, truffatrice provetta. Marla riesce a convincere un giudice e la società del fatto che a lei importi molto (I care a lot, appunto) del benessere degli indifesi.

E chi c'è di più indifeso degli anziani che vivono soli e senza nessuno? Che non possono prendersi cura di sé stessi? Marla convince il sistema giudiziario ad affidarle la tutela di queste persone, fingendosi una dolce benefattrice.

Il suo sistema, per altro, non è approssimativo: con l'aiuto della fidanzata Fran e della dottoressa Karen Amos, che le segnala i casi e esaspera nei referti le loro patologie, riesce a diventare tutrice unica, chiudendo gli anziani in una residenza assistita e interrompendo ogni rapporto con l'esterno.

Un giorno, Marla riceve dalla dottoressa Amos l'ennesima segnalazione su una paziente "promettente": una pensionata ricca, senza famiglia e molto ricca, di nome Jennifer.

Le cose però si complicano perché Jennifer è la madre di un ex boss della mafia russa, Roman Lunyov, che manda i suoi uomini a controllare le sue condizioni. Inizia così una serie di avventure rocambolesche e colpi di scena tutti da scoprire.

I Care a Lot e gli apprezzamenti da parte del pubblico e della critica

I Care a Lot è stato estremamente lodato dalla critica, già dal suo debutto al Toronto Film Festival 2020. È stato definito come un film feroce nei toni ma intrinsecamente divertente, oltre che come un dark comedy inquietantemente elegante.

Come abbiamo già abbondantemente detto, è stato apprezzato anche dal pubblico: su Rotten Tomatoes ha sfondato un rating del 93% e anche sul sito web MetaCritics ha collezionato una serie di recensioni entusiastiche.

A questi pareri noi aggiungiamo che I Care a Lot rientra a pieno titolo tra i film con protagoniste femminili forti che rivoluzionano il 2021. A prescindere dalla connotazione negativa, Rosamund-Marla è destinata a fare scuola.